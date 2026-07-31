Havi horoszkóp augusztus: a Skorpiókra számos kihívás vár, a Bakok fontos döntést hozhatnak meg

HAVI HOROSZKÓP AUGUSZTUS

KOS (március 21-április 20)

Az előtted álló hónap igencsak próbára teheti a türelmedet, egy bizonyos ügyben ugyanis abszolút felesleges köröket futsz, a korábban kitűzött célod elérése pedig még csak a látóhatárban sem tűnik fel. Ennek okán joggal fordul meg a fejedben az, hogy még azelőtt lezárod egyszer és mindenkorra az egészet és tovább lépsz, mielőtt méginkább beszippantana a dolog, te pedig belefulladnál. Nyilvánvalóan árkon-bokron nem érdemes keresztülvinned azt, ami a “folyóba öntött víz” kategóriája, ugyanakkor azzal is érdemes számolnod, hogy mennyi energiát tettél már bele. Amennyiben most hátat fordítasz, abban az esetben minden eddig befektetett időd és energiád odaveszhet. Senki nem mondta, hogy csak úgy az öledbe pottyan az eredményt, ehhez kell türelem és kitartás. Menj tovább, hiszen az utad nem ért még véget!

BIKA (április 21-május 20)

Az előtted álló hónapban olyannyira sok feladatot vállalsz magadra, hogy egy ponton elég borúsan látod a helyzetedet, egyszerűen ugyanis csak gyűlnek és gyűlnek a viharfelhők a fejed felett, te pedig rettegsz attól, hogy egy váratlan pillanatban lecsap rád a mennydörgés és villámlás, te pedig úgy, ahogy vagy, egyszerűen csak bőrig ázol a rád zúduló vízmennyiségtől. Mivel felelősségteljes emberként tisztában vagy azzal, hogy jóval nehezebb lesz csurom vizesen boldogulni, semmint szárazon mindent megtenni azért, hogy elkerüld a vihart, épp ezért szedd össze magad és igyekezz egyik vagy másik feladatnak mihamarabb pontot tenni a végére annak érdekében, hogy egyrészt neked is élhetőbb lehessen az életed, másfelől pedig ne vallj kudarcot. Legközelebb érdemes a saját lelki békéd és nyugalmad érdekében kevesebb terhet a nyakadba venned, a hátizsák ugyanis, amelyet cipelsz, egy ponton annyira megtelik, hogy összeroskadsz alatta. Hiányzik ez neked?

IKREK (május 21-június 21)

Az előtted álló hónap a rohanásé, egyik feladat a másikat éri, fogalmad sincs, melyik a soron következő, egyszerűen csak visz az ár, te pedig sodródsz kontrollálhatatlanul. Mielőtt azonban elérnéd a vízesést, ahonnan már nincs visszaút, előtte igyekezz lassítani és lejjebb adni az önmagaddal szemben támasztott elvárásokból annak érdekében, hogy ne legyen nagy zuhanás a dolog vége. Vannak bizonyos ügyek, amelyeket ha nagyon szeretnél, akkor sem tudsz meggyorsítani, így tehát kénytelen vagy elfogadni, hogy lesznek közöttük olyanok, amelyeket határidőre nem fogsz tudni befejezni. A nagy rohanásban ne feledkezz meg a saját lelki békédről sem!

RÁK (június 22-július 22)

Általában véve jobban szeretsz elvegyülni, ritkán hívod fel magadra a figyelmet, ugyanakkor a saját értékrended szerint neked is megvan a véleményed mindenről, annak azonban csakis akkor adsz hangot, ha bárki megkérdezi. Talán az élet tanít az előtted álló hónapban, talán nem, mégis olyan szituációba sodródsz, amely kissé kikényszeríti belőled azt, hogy nagyobb plénum előtt hallasd a hangodat. Nem sok ilyen helyzet adódik, ám ha már így alakította a sors, akkor erőt kell venned magadon és a nyilvánosság elé kell állnod, már csak önmagadnak is bizonyítandó, hogy nem vagy elveszett ember. Ne félj attól, hogy meghallják a hangodat, hidd el, a bátorság csak határozottabbá és talpraesettebbé tesz!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Az előtted álló hónap kétségtelenül neked kedvez, olyannyira jól sikerül ugyanis minden terved, hogy egy ponton te, magad is nehezen hiszed el, hogy a téged érintő ügyek a vártnál jóval ideálisabban alakulnak. Használd ki, hogy minden sínen van, szervezz olyan programokat, amelyek rólad szólnak, figyelj arra, hogy a lelki harmóniád egyensúlyban legyen és ne hagyd, hogy bármi elbizonytalanítson ebben. Keress valamiféle mozgásformát, amelyet szívesen végeznél, tartozz egy közösséghez, építs kapcsolatokat, hisz másokhoz hasonlóan te is társas lény vagy. Ne gondolj folyamatosan arra, hogy mi lesz, ha gödörbe kerülsz, hiszen abban az esetben könnyen bevonzhatod a kalamajkát. Add át magad az élvezeteknek, ne mindig a rohanással legyél elfoglalva, adj arra, hogy kívül-belül, tetőtől talpig rendben legyél!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Az előtted álló hónapban komoly sikerszéria vár, melyet magad is nehezen hiszel el, egy ponton ugyanis elég kétségbeejtőnek ítéled meg a helyzetet, mivel azonban egy kis talpraesettségért nem kell a szomszédba menned, épp ezért pontosan tudni fogod, hogy miképp kell cselekedned. Ennek köszönhetően olyan úton indulhatsz el, amely számos sikert tartogat, mely rendkívüli büszkeséggel tölt el. Az általad elért eredmények mások figyelmét is felkeltik, ami számos kaput nyithat meg előtted olyan lehetőségekkel, amelyek bizonyosan nem a mindennapi kategóriába tartoznak. Kiváló bizonyíték ez is arra, hogy sosem érdemes feladnod a nehézségek ellenére sem, nem tudhatod ugyanis, hogy milyen közel vagy a kitűzött célod eléréséhez. Csak el ne bízd magad, hiszen bármikor adódhat olyan szituáció, amikor észnél kell lenned, ha nem akarsz egy nagyot hasalni!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Ugyan közvetlen környezeted hosszú ideje presszionál arra, hogy egy téged is érintő kérdésben végre állást foglalj, hisz másképp nem fogtok tudni továbblépni egy bizonyos helyzetből, ennek ellenére te akaratlanul is húzod-halasztod azt, hogy kijelentsd, amit oly sokan várnak. Mivel nem szeretnél hűbele Balázs módjára állást foglalni, éppen ezért rágod végtelenül hosszú ideje ezt a falatot, valójában azonban le sem szeretnéd nyelni, félsz ugyanis attól, hogy megüli a gyomrodat, ezt viszont nem mered kimondani. Azt te is tudod, hogy nem húzhatod tovább a döntést, bármennyire is menekülsz ugyanis a felelősségvállalástól, pontosan tudod, hogy hamarosan eljön a te időd. Az előtted álló hónapban érdemes a sarkadra állnod és felvállalnod az álláspontodat, hidd el, számos álmatlan éjszakától és millió konfliktustól kímélheted meg magad ezzel, miközben megtanulhatod azt is, hogy ez a fajta csiki-csuki játék nem éppen válik az ember hasznára minden esetben, sőt!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Kihívásokkal teli hónap vár rád augusztusban, amely minden szempontból igénybe vesz majd, ennek köszönhetően nem is igen fogod tudni egy-egy szituációban, hogy a sikert és a kitűzött cél elérését tartsd szem előtt, avagy a saját testi-lelki épségedet. Bármennyire is nehéz, igyekezz mégis arra fókuszálni, hogy neked is csak egy életed van, helyezd önmagadat a prioritási sorrend legtetejére, annak ugyanis semmi értelme nem lesz, ha teljesen kifacsarva vonszolod magad az úton úgy, hogy eközben a szervezeted mindenféle formában jelzést küld arra vonatkozóan, hogy érdemes kevesebb feladatot és felelősséget vállalnod. Próbáld megelőzni azt, hogy akár a mentális, akár a testi egészséged lássa kárát a nagy bizonyítási vágyadnak, találj egy arany középutat, amelyben nem sérülsz semmilyen szempontból, ugyanakkor a kitűzött célok is sikerrel lesznek teljesítve. Nem szégyen az, ha bevallod, hogy te is halandó ember vagy!

NYILAS (november 23-december 21)

A legnagyobb megnyugvásodra végre fellélegezhetsz az előtted álló hónapban, pont kerül ugyanis egy olyan ügy végére, ami rengeteg fejfájást okozott már neked az elmúlt időszakban. Elérkezett egy pont a szóban forgó helyzetben, amikor megelégeled azt, hogy egyhelyben toporogsz, semmi érdemleges nem történik, ugyanakkor ez a fajta vesztegelés megakadályoz abban, hogy bármi másra koncentrálhass, avagy más ügyekkel komolyabban foglalkozhass. Határozd tehát el magad, cselekedj, hiszen nem élheted az életed egy helyben álldogálva, arra várva, hogy jön majd egy nagyobb széllökés, ami megmozdít. Ne legyen lelkiismeret-furdalásod a döntésed miatt, hiszen neked is egy életed van, időnként pedig le kell zárnod bizonyos szituációkat annak érdekében, hogy más utakon indulhass el. Ilyen az élet, semmi sem állandó!

BAK (december 22-január 20)

Az előtted álló hónapban döntésre jutsz egy bizonyos élethelyzetet illetően, melyből hosszabb ideje keresed a kiutat, egészen idáig azonban nem sikerült olyan megoldást találnod, amellyel a legkevésbé sérülsz. Mivel ez a fajta nyomás kezdett már teljesen felemészteni minden szempontból, épp ezért érdemes határozottan eldöntened az útirányt annak érdekében, hogy végre te is felszabadultan élvezhesd az életet ahelyett, hogy minden pillanatban a szóban forgó helyzet súlyával a válladon létezz. Igyekezz egy ponton minden zavaró tényezőt kizárni és olyanformán keverni a kártyádat, hogy ne a te paklidban landoljon a Fekete Péter, próbáld ennek érdekében végigzongorázni a folyamatot, számításba venni minden lehetséges következményt és úgy lezárni a szituációt, hogy az soha többé ne okozhasson fejfájást. Zárd be az ajtót, hiszen addig, amíg ez nyitva van, nem fogsz tudni egy másikon belépni!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Olyan helyzetbe keveredsz akaratodon kívül az előtted álló hónapban, amely a kellemetlenebb kategóriába sorolható, ennek okán érthető módon már rögtön a legelején keresed a menekülő útvonalat, úgy érzed ugyanis, hogy ez hosszútávon nem sok jót terem neked. Amennyiben azonban összeszedned a gondolataidat, leküzdöd a pillanatnyi pánikrohamodat és alaposan számba veszed azt, hogy miféle hasznot szerezhetsz a kialakult szituációból, abban az esetben rá fogsz jönni, hogy ugyan nem épp a komfortzónádban andalogsz, ám ha veszel egy mély levegőt és összeszeded magad, akkor még jól is kijöhetsz belőle. Amennyiben többen vagytok a helyzetben, az még ideálisabb, ebben az esetben próbáld a környezetedet is meggyőzni arról, hogy tartsanak veled, hiszen ha száz ember százfelé szalad, abból bizony semmi jó nem sülhet ki, csupán mindenki elveszett emberként bóklászhat majd abban a reményben, hogy valaki utat mutat neki. Higgy magadban és a problémamegoldó képességedben!

HALAK (február 20-március 20)

Az előtted álló hónapban a végére szeretnél járni egy olyasfajta rejtélynek, amely rendkívüli módon izgatja a fantáziádat, ugyanakkor van benned egy félelem is, hiszen túl kockázatosnak ítéled meg az odavezető utat, ennek okán félsz belevágni. Mivel azonban a bizonytalanságból adódó kíváncsiságod nagyobb, mint a félelmed, ezért pontosan tudod, hogy el kell indulnod és ki kell derítened, hogy hol is van pontosan a kutya elásva. Amennyiben úgy érzed, hogy nem vagy elég edzett sem lelkileg, sem pedig testileg a dologhoz, abban az esetben avass be valakit, aki nálad nagyobb bátorsággal bír, talpraesettebb, mint te, illetve nagyobb kalandokban is részt vett már. Bízd rá magad, hiszen ő biztosan tudni fogja, hogy merre kell mennetek annak érdekében, hogy minden kiderüljön. Te pedig figyelj és tanulj, hiszen nem tudhatod, hogy mikor lesz szükség a talpraesettségedre!