5 hátborzongató regény sorozatgyilkosokról, amik után nem mersz majd aludni

Az utóbbi években nézettségi rekordokat dönt a Netflixen a Szörnyeteg (Monster) című antológiasorozat, melynek évadjaiban olyan (sorozat)gyilkosok történetet tárták elénk a készítők, mint Jeffrey Dahmer (Evan Peters) vagy Ed Gein (Charlie Hunnam). A széria annyira népszerű, hogy már készül is a negyedik szezon, ezért tagadhatatlanul sokan kíváncsiak arra, miként válik valakiből hidegvérű bűnöző, aztán hogyan buktatják le és kapják el őket.

Na és persze nemcsak a vásznon, különböző filmekben és sorozatokban, hanem könyvekben is gyakran foglalkoznak a témával, megszámlálhatatlanul sok (pszichológiai) thrillert, horrort vagy krimit írtak már sorozatgyilkosokról, és ezek között rengeteg olyan hátborzongató sztori van, ami után tényleg rettegve és álmatlanul forgolódsz majd egész este.

Jöhet 5 olyan regény sorozatgyilkosokról, amik után nem mersz aludni?

