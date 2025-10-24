Promóciók
5 hátborzongató regény sorozatgyilkosokról, amik után nem mersz majd aludni
Forrás: Photo by COURTESY OF NETFLIX - © 2025 Netflix, Inc.
A reggeli az egyik legfontosabb étkezés – de nem mindegy, mit eszel ilyenkor. Egyes, elsőre ártalmatlannak tűnő reggelik valójában rontják a koncentrációt, fáradékonyságot okoznak, és hosszú távon akár az agyműködésre is negatívan hatnak. Mutatjuk, mely ételeket kerülik messziről a neurológusok.
Az utóbbi években nézettségi rekordokat dönt a Netflixen a Szörnyeteg (Monster) című antológiasorozat, melynek évadjaiban olyan (sorozat)gyilkosok történetet tárták elénk a készítők, mint Jeffrey Dahmer (Evan Peters) vagy Ed Gein (Charlie Hunnam). A széria annyira népszerű, hogy már készül is a negyedik szezon, ezért tagadhatatlanul sokan kíváncsiak arra, miként válik valakiből hidegvérű bűnöző, aztán hogyan buktatják le és kapják el őket.
Na és persze nemcsak a vásznon, különböző filmekben és sorozatokban, hanem könyvekben is gyakran foglalkoznak a témával, megszámlálhatatlanul sok (pszichológiai) thrillert, horrort vagy krimit írtak már sorozatgyilkosokról, és ezek között rengeteg olyan hátborzongató sztori van, ami után tényleg rettegve és álmatlanul forgolódsz majd egész este.
Költs kevesebbet - olvass mégis többet!
Mielőtt sorolnánk neked azokat a könyveket, amelyek után le sem mered majd hunyni a szemed, hadd osszunk meg veled egy jó hírt: november 13-16. között jönnek a JOY-napok, az ősz kedvenc kuponarzenálja! Ahogy azt már megszokhattad, sokszínű kuponkínálattal várunk, és akár 50% kedvezményt válthatsz be több mint 1000 üzletben és online. A bookline.hu webáruházban például 25% kedvezménnyel szerezheted be a következő olvasmányodat! Töltsd le a JOY Hungary applikációját, böngészd a kuponokat, és írd fel már most, mi az, amit biztosan beszerzel akciósan a JOY-napok alatt!
Jöhet 5 olyan regény sorozatgyilkosokról, amik után nem mersz aludni?
