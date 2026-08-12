Életmód
Melyik Harry Potter-karakter vagy a csillagjegyed alapján?
Forrás: MAX/Harry Potter
8 egyszerű, mégis gyönyörű köröm a minimalizmus imádóinak
A minimalista körmök bizonyítják, hogy a kevesebb néha valóban több.
Életmód
A fesztiválszezonnak még nincs vége: 3 dolog, aminek mindig a táskádban a helye a hőségben!
Napi horoszkóp augusztus 12.: a Szüzek abszolút bomba formában érzik magukat, a Nyilasok fontos döntésre jutnak
A hét közepe is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a szerdai horoszkópra!
9 kutyafajta, amelyik gyakran lesz beteg: gondoltad volna, hogy ez lesz az első a listán?
Talán nem is tudtad, de ez a 9 kutyafajta a leghajlamosabb a betegségekre. És ezt mindenkinek érdemes tudni!
A nagy vitamin-kisokos: mit érdemes valóban szedni?
A vitaminok világában könnyű elveszni: van, amit szinte mindenkinek ajánlanak, van, olyan amire csak bizonyos élethelyzetekben lehet szükség.
Tudtad? Ez a különleges képességed a csillagjegyed szerint
Lehet, hogy te vagy az a barát, aki mindig megérzi, ha valami nincs rendben, vagy éppen az, aki pillanatok alatt megoldja a legbonyolultabb helyzeteket? Az asztrológia szerint minden csillagjegynek megvan a maga különleges szuperereje.
Kevés olyan történet létezik, amely generációkat köt össze úgy, mint a Harry Potter-sorozat. J.K. Rowling varázsvilága tele van emlékezetes karakterekkel, akiknek erősségei, hibái és különleges személyiségjegyei miatt sokan magukra ismernek bennük. Van, aki Hermione szorgalmát csodálja, mások Sirius szabadságszeretetével vagy Luna különleges világlátásával tudnak azonosulni. Az asztrológia szerint bizonyos tulajdonságok gyakrabban jelennek meg egyes csillagjegyeknél, így könnyen lehet, hogy a kedvenc varázslód és a csillagjegyed között több a hasonlóság, mint gondolnád. Nézd meg, melyik karakter illik hozzád a legjobban!
Kattints a galériára!
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
Megjelent a JOY Shape Up digitális lapszáma, címlapon Kiss Virággal
Életmód
A fesztiválszezonnak még nincs vége: 3 dolog, aminek mindig a táskádban a helye a hőségben!
Promóciók
Öt dolog, amit sokan rosszul tudnak az ártalomcsökkentésről és a nikotinpárnáról
A pszichológusok szerint ezt az EGY szokást kellene először elhagynod, ha nyugodtabb életre vágysz
Már napi 30 perc megvonás is nagyon sokat segíthet hosszútávon.
27 éve nem láttunk ilyet Európában: augusztus 12-én egymást érik az égi csodák
Érdemes ma többször az égre pillantani, augusztus 12. ugyanis az év egyik legizgalmasabb csillagászati napjának ígérkezik.
Tudtad? Ez a különleges képességed a csillagjegyed szerint
Lehet, hogy te vagy az a barát, aki mindig megérzi, ha valami nincs rendben, vagy éppen az, aki pillanatok alatt megoldja a legbonyolultabb helyzeteket? Az asztrológia szerint minden csillagjegynek megvan a maga különleges szuperereje.
Napi horoszkóp augusztus 12.: a Szüzek abszolút bomba formában érzik magukat, a Nyilasok fontos döntésre jutnak
A hét közepe is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a szerdai horoszkópra!
A nagy vitamin-kisokos: mit érdemes valóban szedni?
A vitaminok világában könnyű elveszni: van, amit szinte mindenkinek ajánlanak, van, olyan amire csak bizonyos élethelyzetekben lehet szükség.
Családban marad! Sztárok, akik saját testvérük exével jöttek össze
Volt, aki aztán szóba sem állt többé testvérével.