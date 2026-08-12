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Melyik Harry Potter-karakter vagy a csillagjegyed alapján?

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#harry potter-karakter
Bíborka
Életmód
Utoljára frissült: 2026. augusztus 11. 18:57

Forrás: MAX/Harry Potter

Melyik Harry Potter-karakter vagy a csillagjegyed alapján?
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Kíváncsi vagy, hogy Hermione Granger, Luna Lovegood vagy esetleg Sirius Black áll hozzád a legközelebb? A csillagjegyed sokat elárulhat arról, melyik Harry Potter-karakter személyisége hasonlít leginkább a tiédre.

Kevés olyan történet létezik, amely generációkat köt össze úgy, mint a Harry Potter-sorozat. J.K. Rowling varázsvilága tele van emlékezetes karakterekkel, akiknek erősségei, hibái és különleges személyiségjegyei miatt sokan magukra ismernek bennük. Van, aki Hermione szorgalmát csodálja, mások Sirius szabadságszeretetével vagy Luna különleges világlátásával tudnak azonosulni. Az asztrológia szerint bizonyos tulajdonságok gyakrabban jelennek meg egyes csillagjegyeknél, így könnyen lehet, hogy a kedvenc varázslód és a csillagjegyed között több a hasonlóság, mint gondolnád. Nézd meg, melyik karakter illik hozzád a legjobban!

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