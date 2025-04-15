Hatalmas a felháborodás a Harry Potter-sorozat nagy bejelentése körül: leleplezték a szereplőket

El sem merjük hinni, de VÉGRE végre friss híreket kaptunk a készülő Harry Potter-sorozatról, amit 2025 nyarán kezdenek majd el forgatni, és ha minden a tervek szerint alakul, jövőre be is mutatják az első évadot. Az alkotók azt ígérték, a széria NAGYON hű adaptációja lesz J.K. Rowling könyveinek (a show egyik executive producere maga az írónő lesz), viszont az új fejlemények fényében a fanok nem feltétlenül értenek ezzel egyet, sőt, kifejezetten elégedetlenek.

Képzeld, az HBO nemrég bejelentett néhány színészt azok közül, akik a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskola közkedvelt szereplőit alakítják majd: a hatszoros Emmy-díjas, kétszeres Tony-díjas, Olivier-díjas, BAFTA- és Oscar-jelölt John Lithgow lesz Albus Dumbledore; Minerva McGalagonyt a Tony-, Golden Globe- és Olivier-díjas, Oscar- és Emmy-jelölt Janet McTeer kelti életre; Perselus Pitont az Emmy- és BAFTA-jelölt Paapa Essiedu játssza; Rubeus Hagrid szerepében pedig a BIFA-jelölt Nick Frost lesz látható, Luke Thallon lesz Quirinus Mógus és az ötszörös BAFTA-díjas Paul Whitehouse kelti életre Argus Fricset.

forrás: Warner Bros Discovery Hungary Az HBO végre bejelentette pár színész nevét azok közül, akik a Harry Potter-sorozatban játszanak majd, de a fanok eléggé kiakadtak az alkotók néhány választásán.

Azonban hiába a rangos Emmy-jelölés a Tönkretehetlek (I May Destroy You) sorozatban nyújtott alakításáért, a rajongók totálisan kiakadtak azon, hogy a regényekben „zsíros, vállig érő fekete hajjal, kampós orral és sápadt bőrrel” jellemzett Piton szerepét egy színesbőrű színészre, Paapa Essiedura osztották Alan Rickman után, aki viszont TÉNYLEG szó szerint kívül-belül megtestesítette a professzort.

A kommentelők szerint ezzel az alkotók Harry Potter apját rasszistának állítják be, mivel Piton diákként bullying áldozata volt James Potter és a barátai miatt, de sokan azzal sem értenek egyet, hogy egy amerikai színész, John Lithgow lesz a Roxfort igazgatója, ahelyett, hogy brit származásút kerestek volna. Harry, Hermione és Ron bőrébe valószínűleg újonc, feltörekvő gyerekszínészek bújnak majd, és pletykálnak arról is, hogy Tudjukki, azaz Voldemort az Oscar-díjas Cillian Murphy lehet.

Te mit gondolsz a castingról eddig? Elégedett vagy vele?

A legnagyobb Harry Potter fannak tartod magad? Nos, ezek a titkok talán még téged is meglepnek!

