Hatalmas a felháborodás a Harry Potter-sorozat nagy bejelentése körül: leleplezték a szereplőket
Heti horoszkóp november 10-16.: az Oroszlánok nem várt eredményt érnek el, a Halakra zsúfolt hét vár
Az előtted álló héten sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a heti horoszkópot is!
A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért
Napi horoszkóp november 9.: a Bakoknak több önbizalomra van szükségük, a Halaknak érdemes könnyíteniük a lelkükön
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
Mióta így készítem a kávét, minden vendég kétszer kér belőle
Az abszolút tökéletes kávé receptjét mi sem ismerjük. De azt, ami nagyon közel áll hozzá, már igen!
Álommunkák a Z-generáció szerint, számukra tényleg nem a pénz a fontos
A Z generációnál a multi közeg szinte szóba sem jöhet, helyette a rugalmas munkahelyeket szeretik.
3 csillagjegy, aki novembertől óriási bőségre számíthatnak az pénzügyeikben
Ha megtalálod magadat ezen a listán, akkor készülj fel arra, hogy hatalmas fordulat köszönt be az életedbe még az év végén: rendeződik az anyagi helyzeted!
Napi horoszkóp november 8.: a Bakoknak több türelemre van szükségük, a Vízöntők vaskos tapasztalattal gazdagodhatnak
A hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!
El sem merjük hinni, de VÉGRE végre friss híreket kaptunk a készülő Harry Potter-sorozatról, amit 2025 nyarán kezdenek majd el forgatni, és ha minden a tervek szerint alakul, jövőre be is mutatják az első évadot. Az alkotók azt ígérték, a széria NAGYON hű adaptációja lesz J.K. Rowling könyveinek (a show egyik executive producere maga az írónő lesz), viszont az új fejlemények fényében a fanok nem feltétlenül értenek ezzel egyet, sőt, kifejezetten elégedetlenek.
Képzeld, az HBO nemrég bejelentett néhány színészt azok közül, akik a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskola közkedvelt szereplőit alakítják majd: a hatszoros Emmy-díjas, kétszeres Tony-díjas, Olivier-díjas, BAFTA- és Oscar-jelölt John Lithgow lesz Albus Dumbledore; Minerva McGalagonyt a Tony-, Golden Globe- és Olivier-díjas, Oscar- és Emmy-jelölt Janet McTeer kelti életre; Perselus Pitont az Emmy- és BAFTA-jelölt Paapa Essiedu játssza; Rubeus Hagrid szerepében pedig a BIFA-jelölt Nick Frost lesz látható, Luke Thallon lesz Quirinus Mógus és az ötszörös BAFTA-díjas Paul Whitehouse kelti életre Argus Fricset.
Azonban hiába a rangos Emmy-jelölés a Tönkretehetlek (I May Destroy You) sorozatban nyújtott alakításáért, a rajongók totálisan kiakadtak azon, hogy a regényekben „zsíros, vállig érő fekete hajjal, kampós orral és sápadt bőrrel” jellemzett Piton szerepét egy színesbőrű színészre, Paapa Essiedura osztották Alan Rickman után, aki viszont TÉNYLEG szó szerint kívül-belül megtestesítette a professzort.
A kommentelők szerint ezzel az alkotók Harry Potter apját rasszistának állítják be, mivel Piton diákként bullying áldozata volt James Potter és a barátai miatt, de sokan azzal sem értenek egyet, hogy egy amerikai színész, John Lithgow lesz a Roxfort igazgatója, ahelyett, hogy brit származásút kerestek volna. Harry, Hermione és Ron bőrébe valószínűleg újonc, feltörekvő gyerekszínészek bújnak majd, és pletykálnak arról is, hogy Tudjukki, azaz Voldemort az Oscar-díjas Cillian Murphy lehet.
Te mit gondolsz a castingról eddig? Elégedett vagy vele?
A legnagyobb Harry Potter fannak tartod magad? Nos, ezek a titkok talán még téged is meglepnek!
Hogy tetszett a cikk?
24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony
A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért
Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid
Születésed ideje elárulja, mi lesz életed legszerencsésebb pillanata – és mikor teljesül be
Születésed napja elárulja, mikor mosolyog rád igazán a szerencse – és milyen életesemény hozza el ezt a pillanatot.
A legbizarrabb ereklyék a sztároktól, amikért a rajongók pénzt adtak: használt zsebkendő és vécé is van a listán
A kedvenc énekesnőnk dedikált CD-je, limitált kiadású merch, a szereplők által aláírt mozis plakát, vagy az egyik Oscar-gálán viselt ikonikus ruhadarab: ezek szinte hétköznapi tárgyaknak tűnnek az alábbi listán szereplő tételekhez képest. A legelvakultabb fanok gyűjteményében ugyanis ennél sokkal elképesztőbb „kincsek” szerepelnek.
Ez a kutyafajta passzol hozzád leginkább – a csillagjegyed szerint
Négylábú barátaink elképesztően sokfélék lehetnek, ez nemcsak az adott kutyától, hanem a fajtától is függ. De az emberek sem egyformák.
6 őszi krémleves, ami nemcsak a tested, de a lelkedet is felmelegíti
Amikor tombol az ősz odakint, valahogy mindenki kicsit jobban kívánja a meleg, selymes, gazdag ízvilágú krémleveseket. Ezek az illatos, sűrű finomságok nemcsak a testet, de a lelket is átmelegítik, ráadásul pillanatok alatt elkészülnek, és nem is igényelnek hatalmas főzőtudományt. A finom krémlevesekhez pedig a legnagyobb segítségünkre lehetnek a szezonális zöldségek, melyek tele vannak rosttal, vitaminnal és értékes ásványi anyagokkal. Az alábbiakban 6 finom krémlevest hoztunk, mellyel teljessé varázsolhatod az őszi délutánokat és estéket.
Heti horoszkóp november 10-16.: az Oroszlánok nem várt eredményt érnek el, a Halakra zsúfolt hét vár
Az előtted álló héten sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a heti horoszkópot is!
Napi horoszkóp november 9.: a Bakoknak több önbizalomra van szükségük, a Halaknak érdemes könnyíteniük a lelkükön
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!