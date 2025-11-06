Szerelem
Fantasztikus hírünk van a magyar Harry Potter-fanoknak: Végre mi is beléphetünk a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskolába
4 dolog Katalin hercegnéék otthonában, amitől mindig leesik a vendégek álla
Katalin hercegné otthonából érdemes ellesni pár stílustrükköt! Nem sokszor engedi be a kamerákat, de amikor igen, akkor mindenkinek feltűnik ez a pár részlet.
A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért
Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!
A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben
Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!
Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!
Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!
Napi horoszkóp november 6.: a Kosoknak nagy bátorságra van szükségük, az Oroszlánoknak érdemes nyitniuk mások felé
A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!
A születési dátumodból kiderül, mit próbál üzenni neked az előző életed
A születésed napja árulkodik arról, milyen tanulságot hoztál magaddal előző életedből – és mit kell most megértened.
Az ok, amiért David Harbour lehet a következő "eltörölt" sztár
A Stranger Things sztárja év elején jelentette be válását, ám ami most kiderült exfelesége által, eléggé betett karrierjének. Talán végleg?
Napi horoszkóp november 5.: a Rákok változásra vágynak, a Vízöntőknek érdemes észnél lenniük
A hét közepe is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
A Warner Bros. Discovery Global Experiences, az Imagine, az Eventim Live és a Green Exhibition Kft. örömmel jelenti be, hogy a Harry Potter™: A Kiállítás következő állomása Magyarországon, Budapest mellett, Szentendrén lesz. A varázslatos kiállításnak a Green Event Hall ad otthont, a kapuk pedig 2026. február 6-án nyílnak meg látogatók előtt. A jegyek értékesítése 2025. november 14-én kezdődik.
Lépj be elsőként Harry Potter varázslatos világába!
Iratkozz fel a várólistára, hogy elsőként vásárold meg a jegyed, és biztosítsd a helyed ezen a csodálatos élményen! A várólistára feliratkozók számára az elővásárlási lehetőség 2025. november 12-én nyílik meg.
A kulisszák mögötti különleges kiállítás a Harry Potter- és Legendás állatok™-filmek ikonikus pillanatait, felejthetetlen szereplőit, varázslatos helyszíneit és lenyűgöző lényeit ünnepli, valamint bemutatja a Harry Potter kibővített világának csodáit, köztük a Tony®-díjas Broadway-produkciót, a Harry Potter és az elátkozott gyermeket is.
A látogatók lélegzetelállítóan megalkotott díszletekben élhetik át újra azokat a varázslatos pillanatokat, amelyeket a rajongók világszerte már több mint két évtizede a szívükben őriznek. Testközelből csodálhatják meg az eredeti jelmezeket és hiteles kellékeket, miközben egy személyre szabott varázsutazásra indulnak a lenyűgöző, innovatív és elbűvölő galériákban, amelyek a legmodernebb technológia és térélmény segítségével kelnek életre.
„A kiállítás úgy kelti életre a varázsvilág varázsát, kalandjait és csodáit, mint még soha korábban” – mondta Tom Zaller, az Imagine elnök-vezérigazgatója. „És mi lehetne ennél méltóbb helyszín, mint Magyarországon, a hírhedt Magyar Mennydörgő Sárkány otthona! Alig várjuk, hogy 2026. február 6-án megnyissuk kapuinkat Szentendrén, és a rajongók átélhessék saját, varázslattal teli utazásukat.”
A kiállítás kiemelt elemei
From Page to Screen Gallery
Ebben a galériában a látogatók a Harry Potter és a bölcsek köve első kiadását tekinthetik meg egy Gringotts-trezor ihlette vitrinben. A könyvet inspiráló idézetek és vetített jelenetek veszik körül, újra összekapcsolva a vendégeket a történettel, miközben megkezdik varázslatos felfedezőútjukat a kiállításon.
Hogwarts Castle Gallery
A Roxfort kastély galéria lenyűgöző, immerzív multimédiás élményt kínál, ikonikus elemekkel, mint a Fúriafűz, a Dementorok és a Tekergők Térképe. A látogatók még a saját nevüket is láthatják megjelenni a térképen, ami arra ösztönzi őket, hogy folytassák varázslatos felfedezőútjukat a kiállításon.
The Great Hall Gallery
A Nagyterem galéria egy különleges tér, ahol a látogatók a Roxfort ikonikus építészeti elemei között élhetik át és ünnepelhetik a varázslatos évszakok különleges pillanatait.
Hogwarts Houses Gallery
A Roxfort házak galériája a kiállítás élményének alapja. A látogatók személyesebb élményben részesülhetnek azzal a házzal kapcsolatban, amelyet az előzetes regisztráció során kiválasztottak. Bár mindenki a kedvenc házához vonzódik, ebben a különleges, ünnepi hangulatú térben mind a négy ház varázsát átélhetik. A látogatókat a legendás Teszlek Süveg fogadja, tökéletes fotózási lehetőséget kínálva, miközben a gondosan megalkotott, új házcímerek ragyognak a színes üvegablakokon.
Hogwarts Classrooms
A Roxfort tantermei ikonikus kellékekkel, varázslényekkel és jelmezekkel telnek meg. A látogatók digitális érintőképernyőkön keresztül interaktív órákon és játékokon vehetnek részt, amelyek felfedik a filmek ikonikus osztálytermi jeleneteinek kulisszatitkait. Bájitalt főzhetnek a Bájitaltan teremben, megjósolhatják a jövőt a Jóslástan órán, mandragórát ültethetnek a Gyógynövénytan üvegházban, és digitális varázspálcával akár legyőzhetnek egy mumust a Sötét varázslatok kivédése órán.
Hagrid’s Hut and The Forbidden Forest
Hagrid kunyhója és a Tiltott Rengeteg különleges, interaktív Patronus-varázslat élményt kínál. A látogatók felfedezhetik a rengetegben megbúvó ikonikus lényeket, például kentaurokat és akromantulákat, valamint beléphetnek Hagrid kunyhójának élethű másolatába is.
Merchandise
A helyszíni ajándékboltban exkluzív Harry Potter: The Exhibition termékek várják a rajongókat, hogy méltó módon ünnepelhessék a varázsvilág iránti rajongásukat. A kínálatban többek között ruházati termékek, ékszerek, édességek, például csokibékák és palackozott vagy csapolt vajsör is megtalálhatók. Emellett olyan különleges relikviák is elérhetők, amelyek máshol nem kaphatók
A rajongókat arra biztatjuk, hogy kövessék Harry Potter: The Exhibition, a Facebook, Instagram oldalakat. #harrypotterexhibition @harrypotter_exhibition.
A kiállítás magyarországi szervezője a Green Exhibition Kft.
A rendezvény helyszíne a Green Event Hall, ahol minden nap egy új varázslat kezdődik.
Jöhet zárásképpen pár titok, amit még a legnagyobb Harry Potter-rajongók sem tudnak?
24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony
A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért
Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid
Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!
A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben
Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!
Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!
Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!
