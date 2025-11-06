Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Életmód
  3. Top helyek

Fantasztikus hírünk van a magyar Harry Potter-fanoknak: Végre mi is beléphetünk a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskolába

#Harry Potter
#Szentendre
#Programajánló
#kiállítás
#Green Event Hall
JOY
Életmód, Top helyek
Utoljára frissült: 2025. november 6. 13:43

Forrás: Imagine

Harry Potter™: A Kiállítás
A nap cikke

4 dolog Katalin hercegnéék otthonában, amitől mindig leesik a vendégek álla

Katalin hercegné otthonából érdemes ellesni pár stílustrükköt! Nem sokszor engedi be a kamerákat, de amikor igen, akkor mindenkinek feltűnik ez a pár részlet.

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Életmód

A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért

Van egy pillanat minden reggelben, ami csak a tiéd.

Életmód

Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid

Amikor reggel a kedvenc arckrémedért nyúlsz, valószínűleg nem gondolsz arra, hány évnyi kutatás, hány kísérlet és mennyi...

Promóciók

Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!

Ki mondta, hogy az olvasás csak a kanapén ülve, könyvvel a kézben történhet? Az e-hangoskönyvek bebizonyítják, hogy az i...

Promóciók

A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben

Egy hely, ahol a stílus, a prémium minőség és a személyre szabott élmény találkozik. Ez az Optic World Exclusive Luxus C...

Promóciók

Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!

Az őszi trendek sokszínűsége igazán meglepő, és a CCC-ben elérhető NINE WEST kollekció, ennek remek példája. A márka éve...

Promóciók

Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!

Napi áraink a foglaltság szerint változnak, de most ez nem okoz problémát: a JOY napok alatt, fix áron, felár nélkül fog...

Promóciók

Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!

Az ország legnagyobb shopping ünnepe a kedvezményeken kívül szuper programokat kínál! Gyere el az őszi JOY-napok budapes...

Promóciók

Lépj szintet energikusságban – itt a waterdrop® TURBO BOOST!

A megszokott energiaital íz tudatosaknak: 160 mg természetes koffeinnel, 6-féle vitaminnal, cukormentesen és mesterséges...
Olvasd el!

Napi horoszkóp november 6.: a Kosoknak nagy bátorságra van szükségük, az Oroszlánoknak érdemes nyitniuk mások felé

A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!

Olvasd el!

A születési dátumodból kiderül, mit próbál üzenni neked az előző életed

A születésed napja árulkodik arról, milyen tanulságot hoztál magaddal előző életedből – és mit kell most megértened.

Olvasd el!

Az ok, amiért David Harbour lehet a következő "eltörölt" sztár

A Stranger Things sztárja év elején jelentette be válását, ám ami most kiderült exfelesége által, eléggé betett karrierjének. Talán végleg?

Olvasd el!

Napi horoszkóp november 5.: a Rákok változásra vágynak, a Vízöntőknek érdemes észnél lenniük

A hét közepe is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!

Olvasd el!

7 netflixes sorozat, ami annyira jó, hogy akár 1 nap alatt ledarálod

Vannak napok, amikor semmihez sincs kedved csak bekuckózni, lekapcsolni a külvilágot, és hagyni, hogy egy sorozat magával ragadjon.

Facebook
Twitter
Pinterest
Készülj fel minden idők legkülönlegesebb és legnagyobb szabású utazó kiállítására, ami a Harry Potter varázslatos világát és annak elbűvölő, bővített univerzumát mutatja be, a lenyűgöző élmény világszerte már több mint 4 millió rajongót varázsolt el.

A Warner Bros. Discovery Global Experiences, az Imagine, az Eventim Live és a Green Exhibition Kft. örömmel jelenti be, hogy a Harry Potter™: A Kiállítás következő állomása Magyarországon, Budapest mellett, Szentendrén lesz. A varázslatos kiállításnak a Green Event Hall ad otthont, a kapuk pedig 2026. február 6-án nyílnak meg látogatók előtt. A jegyek értékesítése 2025. november 14-én kezdődik.

Lépj be elsőként Harry Potter varázslatos világába!

Iratkozz fel a várólistára, hogy elsőként vásárold meg a jegyed, és biztosítsd a helyed ezen a csodálatos élményen! A várólistára feliratkozók számára az elővásárlási lehetőség 2025. november 12-én nyílik meg.

A Harry Potter™: A Kiállítás következő állomása Magyarországon, Budapest mellett, Szentendrén lesz, február 6-tól.
forrás: Imagine
A Harry Potter™: A Kiállítás következő állomása Magyarországon, Budapest mellett, Szentendrén lesz, február 6-tól.

A kulisszák mögötti különleges kiállítás a Harry Potter- és Legendás állatok™-filmek ikonikus pillanatait, felejthetetlen szereplőit, varázslatos helyszíneit és lenyűgöző lényeit ünnepli, valamint bemutatja a Harry Potter kibővített világának csodáit, köztük a Tony®-díjas Broadway-produkciót, a Harry Potter és az elátkozott gyermeket is.

A látogatók lélegzetelállítóan megalkotott díszletekben élhetik át újra azokat a varázslatos pillanatokat, amelyeket a rajongók világszerte már több mint két évtizede a szívükben őriznek. Testközelből csodálhatják meg az eredeti jelmezeket és hiteles kellékeket, miközben egy személyre szabott varázsutazásra indulnak a lenyűgöző, innovatív és elbűvölő galériákban, amelyek a legmodernebb technológia és térélmény segítségével kelnek életre.

„A kiállítás úgy kelti életre a varázsvilág varázsát, kalandjait és csodáit, mint még soha korábban” – mondta Tom Zaller, az Imagine elnök-vezérigazgatója. „És mi lehetne ennél méltóbb helyszín, mint Magyarországon, a hírhedt Magyar Mennydörgő Sárkány otthona! Alig várjuk, hogy 2026. február 6-án megnyissuk kapuinkat Szentendrén, és a rajongók átélhessék saját, varázslattal teli utazásukat.”

A kiállítás kiemelt elemei

From Page to Screen Gallery

Ebben a galériában a látogatók a Harry Potter és a bölcsek köve első kiadását tekinthetik meg egy Gringotts-trezor ihlette vitrinben. A könyvet inspiráló idézetek és vetített jelenetek veszik körül, újra összekapcsolva a vendégeket a történettel, miközben megkezdik varázslatos felfedezőútjukat a kiállításon.

Hogwarts Castle Gallery

A Roxfort kastély galéria lenyűgöző, immerzív multimédiás élményt kínál, ikonikus elemekkel, mint a Fúriafűz, a Dementorok és a Tekergők Térképe. A látogatók még a saját nevüket is láthatják megjelenni a térképen, ami arra ösztönzi őket, hogy folytassák varázslatos felfedezőútjukat a kiállításon.

The Great Hall Gallery

A Nagyterem galéria egy különleges tér, ahol a látogatók a Roxfort ikonikus építészeti elemei között élhetik át és ünnepelhetik a varázslatos évszakok különleges pillanatait.

Hogwarts Houses Gallery

A Roxfort házak galériája a kiállítás élményének alapja. A látogatók személyesebb élményben részesülhetnek azzal a házzal kapcsolatban, amelyet az előzetes regisztráció során kiválasztottak. Bár mindenki a kedvenc házához vonzódik, ebben a különleges, ünnepi hangulatú térben mind a négy ház varázsát átélhetik. A látogatókat a legendás Teszlek Süveg fogadja, tökéletes fotózási lehetőséget kínálva, miközben a gondosan megalkotott, új házcímerek ragyognak a színes üvegablakokon.

Hogwarts Classrooms

A Roxfort tantermei ikonikus kellékekkel, varázslényekkel és jelmezekkel telnek meg. A látogatók digitális érintőképernyőkön keresztül interaktív órákon és játékokon vehetnek részt, amelyek felfedik a filmek ikonikus osztálytermi jeleneteinek kulisszatitkait. Bájitalt főzhetnek a Bájitaltan teremben, megjósolhatják a jövőt a Jóslástan órán, mandragórát ültethetnek a Gyógynövénytan üvegházban, és digitális varázspálcával akár legyőzhetnek egy mumust a Sötét varázslatok kivédése órán.

Hagrid’s Hut and The Forbidden Forest

Hagrid kunyhója és a Tiltott Rengeteg különleges, interaktív Patronus-varázslat élményt kínál. A látogatók felfedezhetik a rengetegben megbúvó ikonikus lényeket, például kentaurokat és akromantulákat, valamint beléphetnek Hagrid kunyhójának élethű másolatába is.

Merchandise

A helyszíni ajándékboltban exkluzív Harry Potter: The Exhibition termékek várják a rajongókat, hogy méltó módon ünnepelhessék a varázsvilág iránti rajongásukat. A kínálatban többek között ruházati termékek, ékszerek, édességek, például csokibékák és palackozott vagy csapolt vajsör is megtalálhatók. Emellett olyan különleges relikviák is elérhetők, amelyek máshol nem kaphatók

A rajongókat arra biztatjuk, hogy kövessék Harry Potter: The Exhibition, a Facebook, Instagram oldalakat. #harrypotterexhibition @harrypotter_exhibition.

A kiállítás magyarországi szervezője a Green Exhibition Kft.
A rendezvény helyszíne a Green Event Hall, ahol minden nap egy új varázslat kezdődik.

Jöhet zárásképpen pár titok, amit még a legnagyobb Harry Potter-rajongók sem tudnak?

Galéria / 7 kép

7 elképesztő Harry Potter-titok, amire a legnagyobb rajongók sem jöttek rá eddig

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Életmód

A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért

Van egy pillanat minden reggelben, ami csak a tiéd.

Életmód

Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid

Amikor reggel a kedvenc arckrémedért nyúlsz, valószínűleg nem gondolsz arra, hány évnyi kutatás, hány kísérlet és mennyi...

Promóciók

Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!

Ki mondta, hogy az olvasás csak a kanapén ülve, könyvvel a kézben történhet? Az e-hangoskönyvek bebizonyítják, hogy az i...

Promóciók

A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben

Egy hely, ahol a stílus, a prémium minőség és a személyre szabott élmény találkozik. Ez az Optic World Exclusive Luxus C...

Promóciók

Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!

Az őszi trendek sokszínűsége igazán meglepő, és a CCC-ben elérhető NINE WEST kollekció, ennek remek példája. A márka éve...

Promóciók

Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!

Napi áraink a foglaltság szerint változnak, de most ez nem okoz problémát: a JOY napok alatt, fix áron, felár nélkül fog...

Promóciók

Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!

Az ország legnagyobb shopping ünnepe a kedvezményeken kívül szuper programokat kínál! Gyere el az őszi JOY-napok budapes...

Promóciók

Lépj szintet energikusságban – itt a waterdrop® TURBO BOOST!

A megszokott energiaital íz tudatosaknak: 160 mg természetes koffeinnel, 6-féle vitaminnal, cukormentesen és mesterséges...
Kép
Egészség

7 mindennapi szokás, ami hosszú távon csökkentheti a rák kockázatát

A mindennapi szokásaid sokkal többet számítanak az egészségedre nézve, mint azt elsőre gondolnád. Olyannyira, hogy még a daganatos betegségek kialakulásának kockázatát is befolyásolhatják. Persze sajnos nincs egy olyan életmódbéli tényező sem, ami fixen garantálná, hogy valaki nem lesz az élete során komolyan beteg, az étrend, a napi rutin és az egészséges szokások jelentősen csökkenthetik a rákos megbetegedések kockázatát.

Kép
Életmód

6 sorozat az HBO Maxon, amiről nem is gondoltuk volna, hogy ilyen jó

Ezeket a sorozatokat muszáj lecsekkolnod, ha szereted az izgalmas történeteket és a csavaros befejezéseket!

Kép
Sztárok

4 dolog Katalin hercegnéék otthonában, amitől mindig leesik a vendégek álla

Katalin hercegné otthonából érdemes ellesni pár stílustrükköt! Nem sokszor engedi be a kamerákat, de amikor igen, akkor mindenkinek feltűnik ez a pár részlet.

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp november 6.: a Kosoknak nagy bátorságra van szükségük, az Oroszlánoknak érdemes nyitniuk mások felé

A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!

Kép
Életmód

Orvosok vallottak: 8 rejtett betegség, amit túl sokáig vesznek félvállról az emberek, ezért általában tragédia a vége

Vannak tünetek, amelyeknél még ma is sokan azt mondják, hogy majd elmúlik.

Kép
Életmód

A szín, amit a legtöbbször viselsz elárulja, mikor talál rád életed szerelme

A színek, amelyeket nap mint nap viselünk, többet mondanak rólunk, mint gondolnánk.