„Hárman voltunk egy kapcsolatban – erre a 6 dologra senki nem készített fel”

Ezt nevezik throuple-nek, vagyis hármas kapcsolatnak. Kívülről izgalmasnak és szabadnak tűnhet, belülről azonban jóval összetettebb annál, mint hogy egyszerűen eggyel többen vannak benne. Egy nő saját tapasztalatain keresztül mesélte el, mi lepte meg leginkább, amikor ilyen kapcsolatba került. Hat dolog különösen gyorsan világossá vált számára.

A féltékenység nem tűnik el attól, hogy mindenki beleegyezett

Az egyik legnagyobb tévhit, hogy aki tudatosan választ nem monogám kapcsolatot, az automatikusan nem féltékeny. A valóságban a féltékenység ugyanúgy megjelenhet, csak több irányból. Előfordulhat, hogy két ember éppen közelebb kerül egymáshoz, miközben a harmadik kívülállónak érzi magát. Máskor éppen az okozhat feszültséget, hogy valaki több figyelmet, intimitást vagy közös időt kap. Ezek az érzések önmagukban nem feltétlenül jelentik azt, hogy a kapcsolat rosszul működik, azt viszont igen, hogy folyamatos kommunikációra van szükség.

Nem egy kapcsolat van, hanem egyszerre több

Három ember esetében nem csupán egyetlen közös kapcsolat létezik. Kialakul egy dinamika mindhárom ember között, miközben minden párosnak külön kapcsolata is van egymással. Ez azt jelenti, hogy A és B kapcsolata egészen más lehet, mint A és C viszonya, miközben B és C között megint egy harmadik dinamika működik. Mindezt ráadásul össze kell hangolni azzal, hogyan működnek együtt hárman. Ettől válhat egy throuple érzelmileg jóval összetettebbé, mint amilyennek elsőre tűnik.

Az egyenlőség nem azt jelenti, hogy mindenből pontosan ugyanannyi jut

Könnyű belecsúszni abba, hogy minden percet, gesztust vagy intim helyzetet méricskélni kezdjenek a kapcsolat tagjai. Csakhogy az emberi kapcsolatok ritkán működnek matematikai pontossággal. Lehet, hogy két embernek több közös érdeklődési köre van, míg a másik páros érzelmileg kapcsolódik mélyebben. A lényeg nem feltétlenül az, hogy minden teljesen egyforma legyen, hanem hogy egyik fél se érezze tartósan mellőzöttnek vagy kevésbé fontosnak magát.

forrás: imdb

A kommunikációból soha nem lehet túl sok

Ami egy hagyományos párkapcsolatban fontos, az három ember között még hangsúlyosabbá válik. Nem elég abból kiindulni, hogy „majd mindenki szól, ha baja van”. Beszélni kell a határokról, az elvárásokról, a szexről, a külön töltött időről, a randikról és arról is, mit jelent maga a kapcsolat az egyes résztvevők számára. Sokszor olyan témákat is újra és újra elő kell venni, amelyeket egy párkapcsolatban egyszer talán már lezártnak tekintenének.

A külvilág reakciója nehezebb lehet, mint maga a kapcsolat

Egy throuple tagjai számára gyakran nem egymás elfogadása jelenti a legnagyobb kihívást, hanem az, hogyan reagálnak rájuk mások. Családtagok és barátok kérdezhetik, hogy „ki kit szeret jobban”, vagy feltételezhetik, hogy valójában valamelyikük csak harmadik félként csatlakozott egy már meglévő párhoz. Mások automatikusan kizárólag szexuális kapcsolatként értelmezhetik a felállást. Pedig egy hármas kapcsolat ugyanúgy jelenthet érzelmi kötődést, elköteleződést és közös jövőképet, mint bármely más párkapcsolati forma.

A szabadság mellett rengeteg felelősség is jár vele

A nem monogám kapcsolatokkal kapcsolatban gyakran a szabadság kerül előtérbe, pedig a működésükhöz komoly önismeretre és felelősségvállalásra is szükség van. Három ember érzéseire kell figyelni, miközben mindenkinek meg kell őriznie saját határait és önállóságát is. Nem lehet minden konfliktust azzal elintézni, hogy „ebbe mindenki beleegyezett”. A beleegyezés ugyanis nem egyszeri döntés, hanem folyamatosan újratárgyalható része a kapcsolatnak. A hármas kapcsolat így nem feltétlenül könnyebb vagy nehezebb, mint egy kétszemélyes párkapcsolat, inkább másfajta kihívásokkal jár. Egy dolog azonban ugyanúgy igaz rá: őszinteség, bizalom és nagyon sok kommunikáció nélkül hosszú távon aligha működik.

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