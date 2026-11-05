Hányszor normális felébredni egy éjszaka? A válasz egészen meglepő

Manapság szinte mindent mérünk. Számoljuk a lépéseinket, figyeljük a pulzusunkat, nyomon követjük a napi kalóriabevitelünket, és persze azt is szeretnénk pontosan tudni, mennyit aludtunk az előző éjszaka. Az okosórák és különbözőrengeteg információval látnak el bennünket, így egyetlen pillantással megtudhatjuk, hány órát töltöttünk alvással, mennyi időt voltunkban, és milyen pontszámot érdemelt az éjszakai pihenésünk

Ez elsőre kifejezetten hasznosnak hangzik, hiszen ki ne szeretné jobban megérteni a saját testének működését? Csakhogy van egy bökkenő: egyesek annyira ráfeszülnek a tökéletes alvási eredményekre, hogy az ezzel járó stressz végül éppen az alvásukat ronthatja. A szakértők már nevet is adtak a jelenségnek, amelyet ortoszomniának neveznek.

Mi az az ortoszomnia, és miért alakulhat ki?



Az ortoszomnia kifejezést 2017-ben vezették be az alváskutatók, miután egyre több olyan pácienssel találkoztak, akik túlzottan sokat foglalkoztak az alvásfigyelő eszközeik adataival. Az ortoszomnia lényege, hogy valaki annyira szeretné optimalizálni az alvását, hogy szinte megszállottan figyeli az ezzel kapcsolatos számokat és grafikonokat. Ha például az okosórája azt mutatja, hogy nem aludt eleget, már reggel úgy érezheti, hogy az egész napja rosszul fog sikerülni. Mások a mélyalvás vagy a REM-alvás mennyiségét figyelik folyamatosan, és akkor is aggódni kezdenek, ha egyébként kipihentnek érzik magukat. Ráadásul könnyen ördögi kör alakulhat ki: minél jobban aggódsz azon, hogy eleget fogsz-e aludni, annál nehezebbé válhat maga az elalvás is.

Két árulkodó jel, hogy túlságosan ráfeszültél az alvásodra



A kutatók az ortoszomniával kapcsolatos viselkedés két különösen fontos jellemzőjét azonosították. Az egyik az, amikor az alvás körüli aggodalom már a mindennapi életedre is hatással van. Előfordulhat például, hogy korábban távozol egy baráti összejövetelről, mert attól félsz, másnap nem éred el az előírt alvásmennyiséget, vagy ingerlékenyebb leszel a környezeteddel, mert az éjszakai eredményeid nem úgy alakultak, ahogyan szeretted volna. A másik jellemző a túlzott merevség, vagyis amikor szinte megkérdőjelezhetetlen szabályként tekintesz bizonyos alvási célokra. Ha például meggyőződéseddé válik, hogy hét óra alvás nélkül képtelen leszel megfelelően teljesíteni, már önmagában ez a gondolat is szorongást okozhat. Pedig az alvás természetes módon változik, és rengeteg olyan tényező befolyásolja, amelyet egyszerűen nem tudunk kontrollálni.

A szakértő ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ez a túlzott mértékű aggodalom a klinikai tapasztalatai alapján viszonylag ritka, és egyáltalán nem minden alvásfigyelőt használó embernél jelentkezik. A probléma nem feltétlenül magával az eszközzel, hanem az adatokhoz való viszonyunkkal van.

Az okosórád sem tud mindent az alvásodról

Bár az alvásfigyelő technológiák az elmúlt években rengeteget fejlődtek, továbbra sem képesek minden részletet tökéletes pontossággal mérni. Az eszközök különböző érzékelők és algoritmusok segítségével becsülik meg, mikor aludtál, mennyi időt töltöttél az egyes alvási szakaszokban, illetve hányszor ébredhettél fel.

Az eredményeket azonban nem érdemes készpénznek venni. Az is teljesen természetes, hogy az éjszaka folyamán többször rövid időre felébredsz, ahogyan az is, hogy nem minden éjszakád ugyanolyan pihentető. Ráadásul az alvás különböző szakaszainak aránya sem feltétlenül jelent problémát önmagában. Sokan például megijednek, amikor azt látják, hogy túl sok időt töltöttek könnyű alvásban, holott ez az egészséges alvás természetes és jelentős részét teszi ki.

Akkor inkább ne is használd az alvásfigyelődet?



A jó hír, hogy egyáltalán nem kell száműznöd az okosórádat a hálószobából. A szakértő szerint ezek az eszközök sokak számára kifejezetten motiválóak lehetnek, hiszen segíthetnek felismerni bizonyos szokásokat, és tudatosabbá tehetik az alvási rutint. A kulcs az, hogy megfigyeld, milyen érzéseket váltanak ki belőled az eredmények. Ha például egy rosszabb pontszám arra ösztönöz, hogy másnap egy kicsit korábban feküdj le, az hasznos visszajelzés lehet. Ha viszont már előre rettegsz attól, milyen számokat látsz majd reggel, vagy egész nap azon bosszankodsz, hogy nem sikerült elérned a kitűzött célt, ideje lehet változtatni.

A szakértő azt javasolja, hogy ilyenkor próbálj meg egy-két hét szünetet tartani az alvásod folyamatos monitorozásában. Ez idő alatt inkább arra figyelj, hogyan érzed magad, mennyire vagy energikus napközben, és milyen szokások segítenek abban, hogy könnyebben elaludj. Az is sokat segíthet, ha nem egyetlen éjszaka alapján ítéled meg az alvásminőségedet, hanem hosszabb, egy-két hetes időszakokat vizsgálsz. Hiszen egy rosszabb éjszaka még nem jelenti azt, hogy valami baj lenne az alvásoddal.

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