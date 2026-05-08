Mitől veszélyes a hantavírus, és hogyan lehet felismerni a tüneteket?
Mitől veszélyes a hantavírus, és hogyan lehet felismerni a tüneteket?
A hantavírus ijesztően hangzik, de a pánik helyett sokkal fontosabb tudni, hogyan terjed, milyen tüneteket okozhat, és mit tehetünk azért, hogy elkerüljük a fertőzést.
Ha olvastál mostanában híreket, hallgattál rádiót vagy néztél tévét, biztos, hogy szembejöttek veled tudósítások a hantavírusról. Az ok, hogy a napokban egy, az Atlanti-óceánon közlekedő óceánjárón több megbetegedést azonosítottak, köztük haláleseteket is, így karanténba tették a teljes hajót és az utasokat is.
A sztori azért kapott nagy figyelmet, mert bár a hantavírus eddig is létezett, de általában rágcsálók vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett por belélegzésével terjed, így nem tipikus „köhögök rád és elkapod” vírus. A fenti esetben viszont felmerült az Andes-vírus nevű hantavírus-törzs megjelenése, amely ritka kivételként képes lehet emberről emberre is terjedni, főleg szoros kontaktusban. Bár amúgy sem ritka, hogy egy-egy ilyen hajóúton vírus robban ki, hisz az emberek hosszú időt töltenek egy helyen, most mégis sokan arról beszélnek, hogy a hantavírus az új Covid. De valóban ez lenne a helyzet? Szerencsére nem, az európai járványügyi központ a hajós eset kapcsán nagyon alacsonynak értékelte az európai lakosság kockázatát, és több szakértő is azt hangsúlyozza, hogy a hantavírus biológiája nem kedvez nagy, világméretű terjedésnek.
Ettől függetlenül azért sosem árt képben lenni, főleg, ha sokat utazol vagy tervezel többet utazni a nyári szezonban.
Mi az a hantavírus?
A hantavírusok olyan vírusok csoportját jelentik, amelyeket főként rágcsálók, például egerek és patkányok hordoznak. Egy ember általában akkor fertőződhet meg, ha belélegzi a fertőzött állatok vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett port, például takarítás vagy porfelverődés közben. A hantavírusok a világ több részén is jelen vannak, többek között Európa, Ázsia, Afrika és Amerika egyes területein. Attól függően, hogy melyik vírustípusról van szó, a fertőzés okozhat enyhébb, influenzaszerű tüneteket, de ritkább esetben súlyos, akár légzési nehézséggel vagy vesét érintő szövődményekkel járó betegséget is.
Hogyan lehet elkapni a hantavírust?
Mivel a hantavírusokat rágcsálók hordozzák, az emberek általában olyan helyeken fertőződhetnek meg, ahol emberek és rágcsálók ugyanabban a környezetben vannak jelen. Ez leggyakrabban vidéki, mezőgazdasági területeken fordulhat elő, de kockázatosak lehetnek olyan zárt, ritkán használt helyek is, mint a fészerek, pajták, garázsok, nyaralók vagy hétvégi házak, ahol egerek vagy patkányok fészkelhettek.
A fertőzés többnyire akkor történik, amikor valaki belélegzi a fertőzött rágcsálók vizeletével, ürülékével, nyálával vagy fészekanyagával szennyezett port — például takarítás közben, ha felkavarja a száraz port egy régóta zárt helyiségben. Ritkábban az is előfordulhat, hogy a vírus sérült bőrön, szemen, orron vagy szájon keresztül jut be a szervezetbe, illetve rágcsálóharapás útján, de ez kevésbé gyakori.
Fontos hozzátenni, hogy a legtöbb hantavírus nem terjed könnyen emberről emberre. A fő forrás továbbra is a rágcsálókkal vagy azok váladékaival való érintkezés. Kivételt az Andes-vírus jelenthet, amelynél ritkán leírtak emberről emberre történő átadást, főként szoros, tartós kontaktus esetén. Az Egyesült Királyságban egyébként például időnként a Seoul hantavírus nevű törzs okoz megbetegedést, amelyet többek között kedvtelésből tartott patkányokkal hoztak összefüggésbe. Ezért patkánytartóknál különösen fontos a higiénia: kézmosás az állat vagy az alom kezelése után, a ketrec óvatos, nedves takarítása, és a por felkavarásának kerülése.
Mik a hantavírus-fertőzés tünetei?
A hantavírus-fertőzés tünetei eleinte könnyen összekeverhetők egy erősebb influenzával vagy más vírusos betegséggel. Jelentkezhet láz, erős fáradtság, fejfájás, izomfájdalom, hasi fájdalom, hányinger, hányás vagy hasmenés. Egyes esetekben légszomj, mellkasi panasz vagy gyorsan romló légzési nehézség is kialakulhat, ilyenkor kórházi ellátásra lehet szükség.
Fontos, hogy nem minden hantavírus-fertőzés ugyanúgy zajlik. Bizonyos típusok súlyos légzőszervi betegséget okozhatnak, míg más törzsek inkább a vesét érinthetik, és járhatnak például erős fejfájással, hát- vagy hasi fájdalommal, illetve súlyosabb esetben vérnyomáseséssel vagy veseműködési problémákkal.
A tünetek általában 2–4 héttel a vírusnak való kitettség után jelennek meg, de előfordulhat, hogy ennél korábban vagy később jelentkeznek. Vannak beszámolók akár 40 nappal később kialakuló tünetekről is, és több összefoglaló szerint a lappangási idő bizonyos esetekben akár 6 hétig, egyes tüdőszindrómás formáknál pedig 8 hétig is tarthat.
Hogyan kezelik a hantavírust?
Jelenleg nincs általánosan elérhető vakcina vagy célzott, kifejezetten hantavírus ellen alkalmazható vírusellenes kezelés. Ez azt jelenti, hogy az orvosok nem magát a vírust „irtják ki” egy konkrét gyógyszerrel, hanem a tüneteket és a szövődményeket kezelik, miközben a szervezet küzd a fertőzéssel.
A kezelés ezért úgynevezett támogató kezelésből állhat: pihenésből, folyadékpótlásból, a láz és más tünetek enyhítéséből, valamint szükség esetén kórházi megfigyelésből. Súlyosabb esetben oxigénadásra, légzéstámogatásra vagy intenzív osztályos ellátásra is szükség lehet, különösen akkor, ha a fertőzés légzési nehézséget, alacsony oxigénszintet, vérnyomásproblémát vagy veseszövődményt okoz. A CDC is azt írja, hogy hantavírus okozta tüdőszindróma esetén akár intubálásra, vagyis gépi légzéstámogatásra is szükség lehet.
Magyarországon is jelen van a hantavírus?
A témában Koroknai Anita, az NNGYK Virális Zoonózisok Nemzeti Referencia Laboratóriumának biológusa szólalt meg az InfoRádióban. Elmondta, hogy Magyarországon kétféle, Európában is előforduló hantavírus-típus terjedt el, a Puumala és a Dobrava-Belgrade. 2024-ben nyolc ilyen eset volt, 2025-ben pedig három eset, de fontos kiemelni, hogy a hantavírusokat elsősorban rágcsálók terjesztik, és az emberek többnyire akkor kapják el a fertőzést, ha valamilyen módon kapcsolatba kerülnek fertőzött rágcsálók vizeletével, ürülékével vagy nyálával. Tehát cseppfertőzés útján nem terjed.
