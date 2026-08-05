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7 vitamin, ami csodát tesz a hajaddal
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A stressz, a hormonális változások, az évszakváltás vagy a nem megfelelő táplálkozás egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy a haj fakóvá, töredezetté váljon, vagy a megszokottnál jobban hulljon. Bár egyetlen vitamin sem jelent varázsmegoldást, bizonyos tápanyagok nélkülözhetetlenek a hajhagymák egészséges működéséhez, a keratintermeléshez és az új hajszálak növekedéséhez. Ha szeretnéd, hogy a hajad erősebb, dúsabb és fényesebb legyen, érdemes odafigyelned arra, hogy ezekből a vitaminokból elegendő jusson a szervezetedbe. Mutatjuk azt a 7 vitamint, amelyek a szakértők szerint kulcsszerepet játszanak az egészséges haj megőrzésében.
Lássuk!
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