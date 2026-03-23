A kutatók végre kiderítették, miért sírunk hagymaszeletelés közben és mit tehetünk ellene

Valószínűleg neked is ismerős a forgatókönyv, ami a hagymaszeletelést illeti: könnyek között próbálod a vágódeszkáról a serpenyőbe varázsolni az apróra szeletelt zöldséget anélkül, hogy a fele mellette végezné. És arra is elég nagy esély van, hogy különböző trükköket is bevetettél már az évek során, amelyektől azt hitted, egy csapásra megszabadulhatsz a bosszantó következményektől. Aztán a saját bőrödön tapasztaltad meg, hogy bizony sem a búvárszemüveg, sem az elektromos szeletelő nem ment meg a végzetedtől.

Nos, nagyon úgy tűnik, hogy az Amerikai Egyesült Államokban található Cornell Egyetem kutatóit is fölbosszantotta a dolog, olyannyira, hogy nemcsak a megoldást igyekeztek megkeresni, hanem annak az okát is, hogy a hagyma miért képes előcsalogatni a könnyeket.

Miért okoz sírást a hagyma?

Amikor a zöldséget felszeleteled, megbontod a sejtjeit, ami során kénvegyületek szabadulnak fel. „A sejtek megbontása lehetővé teszi bizonyos szerves vegyületek (egészen pontosan a szin-propántial-S-oxid) képződését, amely gáz halmazállapotúvá válik” – mondja Dr. Alicia Walf, kognitív tudomány-professzor a Reader’s Digest magazinnak. És ez az a bizonyos gáz, ami szembe kerülés esetén könnyezést okoz. Persze hozzáteszi, hogy senki se keverje össze az érzelmek által kiváltott könnyezést ezzel a fajtával, hiszen itt inkább egy ösztönös védekezésről van szó a szervezet részéről.

„Miután ez a gáz vízzel érintkezik, azaz a szemben található nedvességgel, kénsav keletkezik, ami irritálja a szemet és fájdalmat okoz” - - teszi hozzá a szakértő.

Ezután a szem védekező mechanizmusa könnyeket bocsát ki és nagyjából ugyanúgy védekezik, mint mikor füst száll bele vagy épp a szempillaspirál böki ki. Ezt a tényt már korábban megállapították a tudósok, egy 2025-ös új tanulmány viszont rávilágított arra, hogy még egy faktor fontos szerepet játszik. A kutatásban résztvevő egyik professzor, Dr. Sunghwan Jung rávilágít:

„tanulmányunkban egy másik fontos tényezőt is találtunk: a cseppek felfelé fröccsennek a levegőbe, amikor a hagyma sejtjeit összenyomjuk. Ahogy a kés összenyomja a hagyma kemény külső héját, az alatta lévő puha mezofillum összenyomódik. Amikor a héj megreped, az összenyomott folyadék cseppeket hoz létre.”

Mi a megoldás?

A kutatás rávilágít, hogy nemcsak az számít, mennyire érzékenyek a szemeid vagy hogy friss hagymát szeletelsz-e éppen. Az is lényeges, hogy mennyire éles késsel dolgozol. A tompa eszközök ugyanis növelik annak az esélyét, hogy még több permet kerüljön a levegőbe. Természetesen azt is figyelembe kell venni, hogy nem vagyunk egyformák, van, akinek kevésbé aktiválódik a védekező mechanizmusa a vegyülettel szemben, ahogy a hagymák is eltérést mutatnak: léteznek olyan fajták, amelyek kevesebb vegyületet tartalmaznak. Egy biztos, érdemes a legélesebb kést választani a fiókból, ha hagymaszeletelésre adod a fejed!

