Pénteki olvasóklub: Habkönnyű romantikus regények, amikkel élvezheted a tavaszi napsütést

Lynn Painter: A boldogító soha!

Mr. Téves Szám, a Jobb, mint a filmeken és a Véletlenül Amy regények szerzője a romkomok egyik koronázatlan királynője, aki most újabb történettel melengeti meg a szívünket. A boldogító soha! című kötetben Sophie Steinbecket ismerhetjük meg, aki közvetlenül az esküvője előtt tudja meg, hogy a vőlegénye ismét megcsalta őt – és bár nem akar hozzámenni, nem meri lefújni a házasságkötést, inkább felkér erre egy hivatásos tiltakozót, Maxet. Tudod, neki az a feladata, hogy felkiáltson a szertartáson: „Tiltakozom!…”

Carley Fortune: Ez a nyár más lesz

Minden elmúlt nyár című bestseller írónőjének új könyvében Lucy és legjobb barátnője, Bridget minden évben elutaznak Prince Edward-szigetére, hogy kiszakadhassanak a valóságból. De minden megváltozik akkor, amikor Lucy megismerkedik egy vonzó pasival, Felixszel, akivel első látásra egymásba szeretnek – a gond csak az, hogy a srácról nemsokára kiderül, ő valójában Bridget öccse. Bár elhatározzák, hogy többé nem történhet közöttük semmi, minden nyaraláson egymás mellett kötnek ki, még akkor is, amikor Bridget elmenekül a szigetre az esküvője elől.

Ashley Poston: Regényes szerelem

Itt az ideje, hogy a Hét év távolság és a Halott romantika regények szerzője újra megmelengesse a szívünket – ezúttal Eileen „Elsy” Merriweather történetén keresztül, aki évente kirándulást szervez a könyvklubja tagjaival, csakhogy mikor éppen a következő ilyen elvonulásra sietne, lerobban egy különös kisvárosban, amiről hamarosan kiderül, hogy a kedvenc romantikus sorozatának a világa. De távozni már nem tud, mert a szerző halála előtt félbehagyta az utolsó kötetet, szóval Elsy úgy érzi, hozzá kell járulnia a városlakók happy endjéhez…

Sarah Adams: Add nekem, vagy elveszem!

A Ha Rómában jársz és a Gyakorlat teszi a mestert című bestsellerek után VÉGRE, VÉGRE újra elmerülhetünk a Kentucky állambeli Rome kisvárosi romantikájában, és közelebbről megismerhetjük az egyik kedvenc book boyfriendünk, Noah Walker még egy tesóját – ezúttal Emily Walkeren a sor, aki romantikus könyveket ír. És közben az élete is eléggé regényes fordulatot vesz, amikor ősellensége, Jack Benett visszatér a városba egy felbontott eljegyzés után, és meg akarja írni a következő krimijét… éppen Emily szomszédjában.

Rosie Danan: A lakótárs - Szégyentelen 1.

Clara Wheatonnek a családja többi tagjához hasonlóan van egy gyenge pontja: neki például az, hogy nem tud nemet mondani a gyerekkori crush-jának, amikor meghívja Kaliforniába, hogy költözzön be hozzá. A lány igent is mond, csakhogy a lakásban nem a szerelme várja, hanem egy Josh nevű idegen, aki amúgy brutálisan vonzza Clarát…

Daisy Garrison: Legyen mindig június

Mina évfolyamelső és könyvmoly, Caplan viszont a gimnázium legmenőbb fiúja, szóval talán valószerűtlennek tűnik, ők mégis legjobb barátok és lelki társak. De minden megváltozik, amikor Caplan legjobb barátja randizni kezd Minával, és emiatt sok időt töltenek együtt Caplannnel és a barátnőjével, a suli királynőjével…

