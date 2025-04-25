Horoszkóp
Pénteki olvasóklub: Habkönnyű romantikus regények, amikkel élvezheted a tavaszi napsütést

Barna Borbála
Életmód, Könyv
Utoljára frissült: 2025. május 7. 14:13

Forrás: zoranm/Getty Images

Olvasd el!

Napi horoszkóp november 19.: az Ikrek a tisztességes játék hívei, az Oroszlánok a szokásosnál nehezebb feladattal küzdenek

A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, mindenképp érdemes tehát elolvasnod a szerdai horoszkópot, hisz fontos részleteket tudhatsz meg!

Olvasd el!

Napi horoszkóp november 20.: az Ikreknek érdemes magabiztosabban gondolkodniuk, a Mérlegeknek végre jut idejük önmagukra is

A hét második fele is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!

Olvasd el!

A tested tudja, ha nem jó! 7 fizikai jel, ami arra utal, hogy nem a megfelelő emberrel vagy együtt

A tested hamarabb felismeri a mérgező kapcsolatot, mint az elméd. Ez a 7 fizikai jel egyértelműen mutatja, hogy nem a megfelelő ember mellett vagy.

Olvasd el!

6 dolog, amit egy férfi csak akkor mond, ha titkon megcsal téged

Vannak olyan apró mondatok és tipikus kifogások, amelyek gyakran árulkodnak arról, ha egy férfi valamit titkol vagy érzelmileg eltávolodik a kapcsolatból. Összegyűjtöttük azokat a jellegzetes szófordulatokat, amelyek a hűtlenség korai jelei lehetnek – és amelyek elsőre talán ártatlannak tűnnek.

Olvasd el!

Meghan Markle meglepő vallomást tett a Harper's Bazaar címlapján

Meghan Markle őszintén vallott pár titokról a magánéletét és Harryt illetően.

Végre, végre újra hosszúak a napok és felturbózhatjuk a D-vitamin szintünket a szabadban, főleg akkor, ha közben elmerülünk egy cuki romkomban.

Egyáltalán nem szégyelljük kijelenteni, hogy imádjuk a romantikus regényeket, amik egyébként ezerrel pörögnek a BookTokon és a Bookstagramon, szóval a chick lit irodalom most egyértelműen tarol a könyvmolyok körében, és szerencsére a kiadóknak hála a kínálat nagyjából végeláthatatlan ezekből a kötetekből.

Igen, ezek a sztorik habkönnyűek, és igen, a happy end tényleg mindig garantált, sőt, a legtöbbször azért olyan szerelmekben merülhetnünk el, amiknek kevés a valóságalapja, na de kit érdekel? Néha pontosan egy tündérmesére van szükségünk, mert felvidít minket, és amúgy reményt is ad, hogy az igazi ránk is várhat - kevésbé filmszerű kiadásban.

Szóval jöhet pár romkom, amivel élvezheted a tavaszi napsütést a szabadban?

És van még egy szuper hírünk is: május 8-11. között jönnek a Joy-napok, és ezúttal sem hagyunk téged őrületes kuponok nélkül! Akár 50%-os kedvezményt válthatsz be, több mint 1000 üzletben és online: a Libri kuponunk például egyszeri 25% kedvezményt biztosít az ekredeti árral megjelölt nyomtatott könyvek vásárlása esetén a libri.hu webáruházban. Ilyen sokszínű a kuponkínálatunk!

Kattints, és nézd meg már most, milyen kuponok várnak még rád!

Lynn Painter: A boldogító soha!

Mr. Téves Szám, a Jobb, mint a filmeken és a Véletlenül Amy regények szerzője a romkomok egyik koronázatlan királynője, aki most újabb történettel melengeti meg a szívünket. A boldogító soha! című kötetben Sophie Steinbecket ismerhetjük meg, aki közvetlenül az esküvője előtt tudja meg, hogy a vőlegénye ismét megcsalta őt – és bár nem akar hozzámenni, nem meri lefújni a házasságkötést, inkább felkér erre egy hivatásos tiltakozót, Maxet. Tudod, neki az a feladata, hogy felkiáltson a szertartáson: „Tiltakozom!…”

Lynn Painter: A boldogító soha!

4125 Ft

5500 Ft

Carley Fortune: Ez a nyár más lesz

Minden elmúlt nyár című bestseller írónőjének új könyvében Lucy és legjobb barátnője, Bridget minden évben elutaznak Prince Edward-szigetére, hogy kiszakadhassanak a valóságból. De minden megváltozik akkor, amikor Lucy megismerkedik egy vonzó pasival, Felixszel, akivel első látásra egymásba szeretnek – a gond csak az, hogy a srácról nemsokára kiderül, ő valójában Bridget öccse. Bár elhatározzák, hogy többé nem történhet közöttük semmi, minden nyaraláson egymás mellett kötnek ki, még akkor is, amikor Bridget elmenekül a szigetre az esküvője elől.

Carley Fortune: Ez a nyár más lesz

3905 Ft

5206 Ft

Ashley Poston: Regényes szerelem

Itt az ideje, hogy a Hét év távolság és a Halott romantika regények szerzője újra megmelengesse a szívünket – ezúttal Eileen „Elsy” Merriweather történetén keresztül, aki évente kirándulást szervez a könyvklubja tagjaival, csakhogy mikor éppen a következő ilyen elvonulásra sietne, lerobban egy különös kisvárosban, amiről hamarosan kiderül, hogy a kedvenc romantikus sorozatának a világa. De távozni már nem tud, mert a szerző halála előtt félbehagyta az utolsó kötetet, szóval Elsy úgy érzi, hozzá kell járulnia a városlakók happy endjéhez…

Ashley Poston: Regényes szerelem

3834 Ft

5112 Ft

Sarah Adams: Add nekem, vagy elveszem!

A Ha Rómában jársz és a Gyakorlat teszi a mestert című bestsellerek után VÉGRE, VÉGRE újra elmerülhetünk a Kentucky állambeli Rome kisvárosi romantikájában, és közelebbről megismerhetjük az egyik kedvenc book boyfriendünk, Noah Walker még egy tesóját – ezúttal Emily Walkeren a sor, aki romantikus könyveket ír. És közben az élete is eléggé regényes fordulatot vesz, amikor ősellensége, Jack Benett visszatér a városba egy felbontott eljegyzés után, és meg akarja írni a következő krimijét… éppen Emily szomszédjában.

Sarah Adams: Add nekem, vagy elveszem!

4268 Ft

5690 Ft

Rosie Danan: A lakótárs - Szégyentelen 1.

Clara Wheatonnek a családja többi tagjához hasonlóan van egy gyenge pontja: neki például az, hogy nem tud nemet mondani a gyerekkori crush-jának, amikor meghívja Kaliforniába, hogy költözzön be hozzá. A lány igent is mond, csakhogy a lakásban nem a szerelme várja, hanem egy Josh nevű idegen, aki amúgy brutálisan vonzza Clarát…

Rosie Danan: A lakótárs - Szégyentelen 1.

4268 Ft

5690 Ft

Daisy Garrison: Legyen mindig június

Mina évfolyamelső és könyvmoly, Caplan viszont a gimnázium legmenőbb fiúja, szóval talán valószerűtlennek tűnik, ők mégis legjobb barátok és lelki társak. De minden megváltozik, amikor Caplan legjobb barátja randizni kezd Minával, és emiatt sok időt töltenek együtt Caplannnel és a barátnőjével, a suli királynőjével…

Daisy Garrison: Legyen mindig június

3192 Ft

4256 Ft

Sőt, ez még nem minden! Öt darab Joy magazinban elrejtettünk egy-egy GOLDEN TICKETET, ha pedig ezt épp az általad vásárolt magazinban leled meg, hatalmas nyereményben lesz részed!

Nyereményedet a GOLDEN TICKET és a JOY magazin 2025/02 lapszáma felmutatásával tudod csak átvenni!

Új évszak, új tervek? A következő könyvek segítségével könnyedén megvalósíthatod az álmaidat!

