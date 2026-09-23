Ha tetszett a legújabb Resident Evil, ezt a 8 brutális horrorfilmet is látnod kell

Elszabadult fertőzés, titkos kísérletek, mutálódó lények, bezártság és az állandó érzés, hogy a következő ajtó mögött valami sokkal rosszabb vár, mint amire számítanánk – ez az elegy tette ennyire népszerűvé a történetet. A napokban megérkezett a mozikba a Resident Evil legújabb verziója, a film pedig sorra döntögeti a rekordokat. Már most sokan minden idők egyik legjobb videojáték-adaptációjának nevezik, annak ellenére, hogy sem Leon, sem Claire nem szerepelnek benne. Egy a lényeg: ha film tényleg nagyon izgalmas, jól visszaadja a játékmenetet, és a szereplők is szuperek benne.

Ha pedig neked is tetszett, és ennek apropóján néznél még pár hasonlóan jó horrort, ami hozza ezt az "elszabadult egy fertőzés" vibe-ot, íme egy kis ajánló:

28 nappal később

Kevés fertőzéses horror változtatta meg annyira a műfajt, mint a 28 nappal később. Jim egy londoni kórházban tér magához a kómából, de odakint szinte teljesen kihalt város fogadja. Hamarosan kiderül, hogy egy vírus következtében az emberek rendkívül agresszív lényekké váltak. A film egyik legnyomasztóbb eleme, hogy nem hagy sok időt gondolkodni: a fertőzöttek gyorsak, kiszámíthatatlanok, a túlélők pedig egyre kevésbé tudják, kitől kell jobban félniük. A 28 héttel később, valamint a 28 évvel később filmeket is érdemes megnézni!

REC

Egy riporternő és operatőre egy barcelonai lakóházba követi a tűzoltókat, ahol kezdetben rutinbevetésnek tűnik minden. Néhány perccel később azonban lezárják az épületet, és senki sem távozhat. Odabent közben valami terjedni kezd. A REC szűk folyosói és sötét lépcsőházai miatt folyamatosan azt érzed, hogy nincs hová menekülni, ami a Resident Evil legjobb részeinek klausztrofób hangulatát idézi. Készült amerikai változat is, de az eredeti, spanyol felülmúlhatatlan!

Holtak hajnala

Egy bevásárlóközpont elsőre meglepően jó menedéknek tűnhet egy zombiapokalipszis közepén. Egészen addig, amíg világossá nem válik, hogy odakint egyre többen vannak, az épület pedig nem maradhat örökké biztonságos. A 2004-es Holtak hajnala nem sok időt hagy a nézőnek pihenni. Gyors zombik, folyamatos veszély és egy maroknyi túlélő próbálkozása arra, hogy megtalálják a kiutat egy összeomló világból, aki a Resident Evil akciódúsabb oldalát szereti, könnyen ráérezhet.

forrás: Holtak hajnala Holtak hajnala

A tébolyultak

Mi történik, ha nem egy laborban, hanem egy egész kisvárosban szabadul el valami? A Tébolyultak szereplői egyre furcsább viselkedést tapasztalnak a lakók között, míg végül kiderül, hogy a helyi vízellátás szennyeződhetett meg. A történetben ráadásul nemcsak a fertőzöttek jelentenek veszélyt. A hatóságok lezárják a területet, a túlélők pedig két oldal közé szorulnak. A titkolózás, a biológiai fenyegetés és az elszabaduló káosz miatt különösen közel áll a Resident Evil világához.

Overlord

A második világháború utolsó szakaszában amerikai katonák jutnak el egy francia faluba, ahol hamar rájönnek, hogy a nácik sokkal többön dolgoznak, mint egy egyszerű katonai hadműveleten. A föld alatt végzett kísérletek eredményei pedig egyre groteszkebbek. Az Overlord katonai akciófilmnek indul, majd fokozatosan változik véres testhorrorrá, ahol emberkísérletek és természetellenes mutációk kerülnek előtérbe. Ha az Umbrella Corporation laboratóriumai a kedvenc részeid a Resident Evilből, ezt érdemes elővenni.

Vonat Busanba - Zombi expressz

Egy apa és kislánya vonattal indul Busan felé, éppen akkor, amikor Dél-Koreában elszabadul egy fertőzés. Mire az utasok rájönnek, mi történik, a járvány már a szerelvényt is elérte. A Vonat Busanba nemcsak azért működik, mert rendkívül feszült zombihorror, hanem azért is, mert a túlélés mögé valódi emberi történetet épít. A szereplőknek folyamatosan dönteniük kell arról, hogy magukat vagy másokat próbálnak megmenteni, miközben egyetlen rossz mozdulat elegendő ahhoz, hogy minden összeomoljon.

Z világháború

A Resident Evil filmek későbbi részeihez hasonlóan a Z világháború már nem egyetlen épületre vagy városra koncentrál. A fertőzés globális méretű, a társadalom pedig elképesztő sebességgel kezd szétesni. Brad Pitt karaktere országokon át próbálja kideríteni, honnan ered a járvány, és létezik-e mód arra, hogy megállítsák. A hatalmas zombitömegek és a világméretű katasztrófa miatt inkább akcióthriller, mint klasszikus horror, de pontosan azt az apokaliptikus méretet hozza, amelyet a Resident Evil rajongói jól ismerhetnek.

forrás: Z világháború

A bolygó neve: Halál

Nincsenek zombik és víruskitörés sem, az alaphelyzet mégis meglepően ismerős. Egy csapat ember egy zárt térben találja magát egy olyan lénnyel, amely gyorsabb, erősebb és veszélyesebb náluk. Az Alien és különösen annak folytatása, A bolygó neve: Halál alapvető hatással volt arra az akcióhorror-típusra, amelyből később a Resident Evil is rengeteget merített. Sötét folyosók, fogyó lőszer, groteszk szörnyek és az állandó kérdés, hogy vajon mi vár a következő sarok mögött, ennél közelebb nehéz kerülni a túlélőhorror lényegéhez.