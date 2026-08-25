Életmód
5 program, amit semmiképp se hagyj ki a kelet-balatoni régióban – Balaton Challenge 3. rész
Forrás: Getty Images
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A következő hónapokban izgalmas kihívásra vállalkoznak a Marquard Group márkái, ugyanis az Éva, az InStyle, az InStyle Men és a Joy szerkesztői most bebizonyítják, hogy a Balatonnak tényleg ezer arca van. Legyen szó forró nyárról vagy hűvös, ám színpompás őszi napról, a magyar tenger mindenkié, és mindenki megtalálja itt a számítását.
A Balaton Challenge szabályai egyszerűek: egy tájegység és egy kihívás. A harmadik, kelet-balatoni epizódunkban Palotai Nóra videószerkesztőnk és Bessenyei Viki online szépségszerkesztőnk fogják bebizonyítani, hogy…
A Balaton keleti régiójánál nincs jobb helyszín egy kis adrenalin-fröccsre.
Ha Kelet-Balaton, sokaknak elsőre a siófoki éjszakák, a zamárdi fesztiválhangulat és a strandolás jut eszébe. Pedig a Balaton keleti medencéje és környéke nappal legalább annyi élményt tartogat, mint naplemente után. Ráadásul akkor sem kell unatkozni, ha a törölközőn fekvés helyett inkább mozognál, kipróbálnál valami újat, vagy egy kis adrenalinra vágysz.
Összegyűjtöttünk 5 aktív kelet-balatoni programot, amelyek baráti társasággal, párban, sőt akár egy spontán hétvége részeként is működnek.
SUP
A SUP az utóbbi években nagyon népszerű lett, szó szerint szinte már alapdarab a Balatonnál. Ennek pedig jó oka van, hiszen nem kell hozzá semmilyen komoly sportmúlt, gyorsan bele lehet jönni. A keleti medence nyugodt reggelein pedig különösen jó élmény vízre szállni. A Balaton szinte összes pontjánál van lehetőség SUP bérlésre, viszont ha teheted, ne délben indulj, mivel a kora reggeli vagy naplementés SUP-ozásnak teljesen más hangulata van. Ha pedig már magabiztosan állsz a deszkán, jöhet a következő szint, például egy kis SUP jóga.
Vízikalandok a Bamboo Szigeten
Ha a SUP nem elég adrenalin dús, akkor irány a Bamboo Sziget Vízisí és Wakeboard pálya. A Siófoknál található pálya már látványra sem hétköznapi: maga a sziget egy, a nyílt vízen kialakított 460 négyzetméteres stég, körülbelül 80 méterre a parttól. Itt lehetőség van vízisízni, illetve wakeboardozni is, de sok-sok napágy, napernyő és büfé is várja az extrém sportok kedvelőit. Ezt a helyet kifejezetten érdemes azoknak felírniuk a listára, akik szeretnék egy kicsit felpörgetni a klasszikus strandnapot.
Zamárdi Kalandpark - igen, felnőtteknek is
A kalandpark szó hallatán sokan még mindig egy gyerekprogramra gondolnak, azonban egy egyáltalán nem így van. A parkban összesen 18 kalandpálya található, különböző nehézségi szintekkel és a nehezebb pályákat kifejezetten az adrenalint kereső nagyobbaknak és felnőtteknek szánják. Mászás, egyensúlyozás, magasban haladás és csúszások, itt gyorsan kiderül, ki a társaság legbátrabb tagja. Baráti programnak különösen jó, de még egy csapatépítőt is meg lehet itt tartani.
Bringatúra a magasparton
Ha úgy gondoljátok, hogy a Balaton körbetekerés nem nektek való, akkor mutatjuk is a legszebb helyet, ahol viszont érdemes kirándulni egyet a bicajjal. Balatonakarattya és Balatonkenese környékén igazán különleges a kilátás, szóval ha tekerni támad kedvetek, akkor az mindenképpen itt legyen! Ha pedig kicsit lazábbra vennéd a biciklizést, bérelj elektromos kerékpárt és szeld azzal az utakat.
RED CAT KART-Balaton
A RED CAT KART-Balaton pályáját tapasztalt versenyzők tervezték, így kihívást jelent még rutinos pilótáknak is, de ne aggódj, kezdők számára is élvezhető. Szóval, ha egy lendületes, adrenalindús balatoni programot kerestek, ahol a sebesség kerül főszerepbe, akkor következhet a RED CAT KART-Balaton; de természetes csak akkor, ha már be melegedtetek előtte a vízisíelésben.
Nonó és Viki pedig ki is próbálták a legtöbb programot. Igaz, Viki nem egészen így képzelte el a balatoni nyaralást, de mégis sokkal jobbra sikeredett, mint egy egész napos napozás. Nézd meg te is a Balaton Challenge 3. részét és dobd fel a nyaralásod egy kis sporttal!
Fedezd fel a Balaton ezer arcát!
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Életmód
5 program, amit semmiképp se hagyj ki a kelet-balatoni régióban – Balaton Challenge 3. rész
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