Életmód
Ha ez a 7 tárgy ott van a lakásodban, valószínűleg te vagy a társaság „gazdag lánya”
Forrás: Amazon Prime / Elle című sorozat
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Vannak lakások, amelyekbe belépve az embernek azonnal az az érzése támad, hogy itt biztosan senki sem evett még zacskóból chipset a kanapén. Pedig természetesen evett, csak utána egy esztétikus üvegtálba öntötte a maradékot.
A „gazdag lány” otthona nem feltétlenül nagy, és még csak nem is kell, hogy tele legyen méregdrága bútorokkal. A titok sokkal inkább abban rejlik, hogy minden részlet tudatosnak tűnik. Az illatnak története van, a könyvek színben passzolnak a kanapéhoz, és még a kézmosás is egy kisebb wellnessprogramnak érződik. Ha az alábbi tárgyak közül több is megtalálható nálad, ideje elfogadnod a szerepedet.
1. Egy illatgyertya, amit különleges alkalmakkor sem mersz meggyújtani
Nem egyszerű gyertyáról beszélünk, hanem egy súlyos üvegpohárba töltött, fekete fügét, bőrfotelt vagy „eső utáni párizsi könyvtárat” idéző illatkompozícióról. A vendégek mindig megkérdezik, mi ez a fantasztikus illat, te pedig lazán kimondod a márkanevet, miközben fejben kiszámolod, hány száz forint ég el percenként.
2. Legalább egy látványos album az asztalon
Divat, fotóművészet, utazás vagy egy ikonikus divatház története: teljesen mindegy, csak legyen akkora, hogy önálló bútordarabként is megállja a helyét. Talán egyszer végiglapoztad, talán nem, de tökéletesen mutat mellette a kávé és az aranyszínű ékszereid. Ez nem könyv. Ez életstílus-nyilatkozat.
3. Egy prémium hajformázó, amelynek saját helye van
Mások a hajszárítót használat után bedobják egy fiókba, a gazdag lány azonban úgy tárolja a hajformázóját, mintha egy dizájnmúzeum időszakos kiállításának része lenne. Saját tartó, különböző fejek és tökéletesen feltekert kábel tartozik hozzá. Ha valaki megkérdezi, megérte-e, gondolkodás nélkül rávágod: „Minden egyes forintot.”
4. Olyan kézmosó, amelyet a vendégek lefotóznak
Nem azért áll elegáns, borostyánszínű üveg a mosdó mellett, mert jobban tisztítja a kezedet. Azért van ott, mert hibátlanul néz ki, fás-citrusos illata van, és még a címkéje is passzol a fürdőszobához. Természetesen kézkrém is tartozik hozzá, mert ebben a lakásban senkinek nem szabad száraz kézzel távoznia.
5. Egy óriási, földig érő tükör
A lakásod talán nem hatalmas, de a tükör alapján legalább kétszer akkorának látszik. Ez készíti a legjobb outfitfotókat, visszaveri a délutáni napfényt, és minden vendég előbb-utóbb megáll előtte. Pluszpont jár, ha ívelt a teteje, szabálytalan a formája, vagy úgy támaszkodik a falnak, mintha véletlenül került volna oda, pedig természetesen három hétig kerested.
6. Egymáshoz illő poharak és egy üvegkaraffa
A gazdag lány lakásában a víz sem maradhat az eredeti csomagolásában. Át kell tölteni egy elegáns karaffába, majd vékony falú, egymáshoz tökéletesen passzoló poharakból elfogyasztani. A vendégeid ettől automatikusan kihúzzák magukat, és úgy kortyolnak, mintha egy butikhotel bárjában ülnének.
7. Friss virág egy feltűnően szép vázában
A tulipán vagy a bazsarózsa már önmagában is elegáns, de az igazi üzenetet a váza közvetíti. Kerámia, különleges formájú vagy kézzel készített hatású – a lényeg, hogy üresen is dekoráció legyen. A heti friss virág azt sugallja, hogy nálad mindig rend van, a hűtő tele van, és soha nem felejtesz el időpontot kérni a fogorvostól.
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Életmód
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