"Gyerekmentes esküvőm lesz, a legjobb barátnőm pedig emiatt nem hajlandó eljönni"

Egy esküvő rengeteg energiabefektetéssel jár, a szervezés pedig még a kis létszám és a minimális programok mellett is nagyon stresszes tud lenni. Még annak is, aki azt vallja, hogy csak jó kaja, jó zene és jó társaság kell. Mert az anyósod úgyis ragaszkodik ahhoz, hogy "csak még egy távoli rokont meghívjatok", mert X és Y évekkel ezelőtt szakítottak, de most sem hajlandóak egy asztalnál ülni, vagy épp utolsó pillanatban mondja le ez is, az is az esküvőt. Már ha lemondják, és nem helyben derül ki, hogy el sem jöttek. És így tovább.

Hát még akkor milyen feszkós az esküvőszervezés, ha nem 20, hanem 70-100+ fő szerepel a meghívottak listáján, és az alapoknál kicsit többre vágyik a pár. Vagy esetleg olyat kérnek, ami nem túl elterjedt Magyarországon. Ennek kapcsán osztotta meg velünk történetét Timi, aki ősszel házasodik, de úgy fest, legjobb barátnője nélkül vonul majd oltár elé.

"Gimi óta ismerem a legjobb barátnőmet, nevezzük Andinak. Mindig evidens volt számomra, hogy ha egyszer férjhez megyek, ő lesz az egyik koszorúslányom, hogy hatalmasat bulizunk majd együtt, hogy ott lesz mellettem végig. Így is történt, amikor ő ment férjhez évekkel ezelőtt, csodás esküvője volt, örültem, hogy ennyire részese lehettem. Aztán megismertem a vőlegényem, megkérte a kezem idén év elején, és tudtuk, hogy még 2026-ban össze fogunk házasodni. Az esküvőnk pár hét múlva lesz, de Andi időközben szólt, hogy sajnos nem tud eljönni. Az ok? Hogy gyerekmentes lagzink lesz, és ő így nem tud/nem szeretne részt venni.

Andinak nyár elején született meg a kisbabája, azóta jóval kevesebbet tudunk beszélni, de persze megértem. Hiszen egy kisgyerek átformál mindent; amikor meglátogattam őket, láttam, hogy fáradtak, még szokják ezt az új felállást, abszolút megértem, hogy nincs ideje reagálni a TikTok videóimra vagy válaszolni azonnal egy üzenetemre. Azonban én már régóta tudom, hogy az esküvőmet csak felnőttek társaságában szeretném ünnepelni, és ebből nem szeretnék engedni. Az elmúlt években jó néhány esküvőn jártam, és valahogy úgy tűnt, hogy igazából senki sem érzi jól magát, ha közben gyerekek után kell rohangálni. Sírnak a ceremónia közben, rohangálnak, amikor épp meghitt pillanat lenne, a fotózáshoz nincs kedvük, és a vacsora alatt sem ülnek meg egy helyben. Persze, hisz gyerekek, ilyen az élet. De a saját esküvőmön szerettem volna ettől megkímélni magunkat, így úgy döntöttünk, hogy gyerekmentes lesz a ceremónia és a vacsora is.

forrás: Zhouxing Lu on Unsplash

A legtöbb vendégünknek nem okozott problémát, többen azt mondták, amúgy is kettesben jöttek volna, csak egy nagyobb család döntött úgy, hogy a távolság miatt nem kelnek útra gyerekek nélkül, hisz nincs kire hagyniuk őket ennyi időre. És a legjobb barátnőm, Andi. Ő volt az, aki ennek hallatán egy napig nem válaszolt, majd írt egy hosszú üzenetet. Ebben elmondta, hogy megérti a döntésemet, az esküvőm szóljon rólam és arról, ami boldoggá tesz, de ő nem tudja otthon hagyni a gyermekét ennyi időre. És igazából nem is szeretné. Mert az egész esküvőn csak idegeskedne, hogy minden rendben van-e, ráadásul anyatejes babát, aki nem fogadja el a cumisüveget, nem is tudna hosszú időre az apukájával hagyni, főleg úgy, hogy a helyszín tőlük 2 órára van. A babájának most rá van szüksége leginkább, és sokszor még egy zuhanyozást is 2 perc alatt csinál végig, mert annyira sír utána.

Mivel nekem nincs gyerekem, biztos ezért is látom másképp a dolgokat, de nagyon rosszul esett a válasz. Azt gondoltam, mivel koszorúslány lett volna, ráadásul egyetlen napról van szó, nem egy egész hétvégéről, valahogy csak meg lehetne oldani. Mások is jönnek gyerek nélkül. Mások apukák is feltalálják magukat egész nap a gyerekükkel, nem egyedül vállalta Andi sem. Javasoltam, hogy keressenek szállást a helyszín közelében (ott konkrétan nincs, de a közelben akadnak bőven, mások is így jönnek), és el tud szaladni hozzá időnként, de elmondása szerint annak sincs értelme, hogy állandóan a szállás és az esküvő között ingázik, főleg, hogy egy etetés sem 5 perc. Mondtam, hogy a férje is elgurulhat a szállástól kocsival a helyszínre, és akkor kint meg tudja etetni a babát, de ezt egyenesen 'nevetségesnek' találta... Így végül azt a döntést hozta meg, hogy nem jönnek és kész. Azóta nem beszélünk, és ez az egész nagyon rosszul esik. Tényleg én reagáltam le rosszul? Vagy elvárható lenne, hogy egyetlen napra az apukájával hagyja a babát? Még arra is gondoltam, hogy kivételt teszek velük, de akkor biztosan megsértődnek más vendégek, így ezt az ötletet elvetettük. Fogalmam sincs, hogy alakul ezek után a barátságunk..."

Te mit gondolsz? Ebben a történetben kinek adnál igazat? A menyasszonynak. Egyetlen napról van szó, ha lehet szállást a közelben találni, igazán megoldható lenne... A vendégnek. Egy alig 2-3 hónapos, anyatejes babát egyszerűen nem lehet nyugodt szívvel egész napra másra bízni. A menyasszonynak joga van gyerekmentes esküvőhöz, a vendégnek meg joga van otthon maradni a babájával. Egyiknek se kéne megsértődni. Megosztom az eredményt

A gyerekmentes esküvők egyre gyakoribbá válnak

Bár néhány éve még könnyen felháborodást váltott ki, ha egy pár közölte, hogy gyerekmentes esküvő lesz és a vendégek bízzák aznap másra a kicsiket, 2026-ban ez egyre gyakoribb jelenséggé vált. Ezt a számok is jól mutatják: a Zola 2025-ös felmérésében a házasodó párok 46 százalék mondta azt, hogy vendéggyerekek nélkül tervezik az esküvőt. Egy másik felmérés szerint pedig az emberek jelentős része egyáltalán nem háborodik már fel ezen.

Magyarországról egyelőre nincs olyan átfogó statisztika, ami megmutatná, pontosan hány esküvőt tartanak gyerekek nélkül. Az viszont látszik, hogy nálunk sem ismeretlen jelenségről van szó: hazai esküvői oldalak az elmúlt pár évre egyre gyakrabban foglalkoznak vele, és több helyen is növekvő trendként írják le.

De mit jelent pontosan, hogy gyerekmentes?

Erre nincs igazából szabály. Van, aki egyáltalán nem hív 18 év alatti vendéget, mások csak az esti vacsorát és bulit tartják kizárólag felnőtteknek. Előfordul az is, hogy a pár meghúz egy korhatárt, például csak 12 vagy 16 év felettieket vár, vagy bizonyos esetekben (nagyon közeli rokon) kivételt tesz. És hogy miért választják ezt egyre többen? Az okok nagyon különbözőek lehetnek.

Kevesebb vendég, kisebb költség. Egy nagyobb családi esküvőn könnyen összejöhet 10-20 gyerek is, akiknek ugyanúgy helyet, ételt és sok esetben külön programot kell biztosítani. Ráadásul nem minden helyszín kínál jelentősen olcsóbb gyerekmenüt, így a létszám csökkentése a költségeken is érezhető lehet.

Egy nagyobb családi esküvőn könnyen összejöhet 10-20 gyerek is, akiknek ugyanúgy helyet, ételt és sok esetben külön programot kell biztosítani. Ráadásul nem minden helyszín kínál jelentősen olcsóbb gyerekmenüt, így a létszám csökkentése a költségeken is érezhető lehet. Felnőttesebb bulit szeretnének. Egy hajnalig tartó, alkoholos, táncolós lagzi nem feltétlenül a kisgyerekek számára legideálisabb program. Egyes párok egyszerűen úgy képzelik el az estét, hogy a vendégeknek ne kelljen a lefekvési időhöz vagy a gyerekek napirendjéhez alkalmazkodniuk.

Egy hajnalig tartó, alkoholos, táncolós lagzi nem feltétlenül a kisgyerekek számára legideálisabb program. Egyes párok egyszerűen úgy képzelik el az estét, hogy a vendégeknek ne kelljen a lefekvési időhöz vagy a gyerekek napirendjéhez alkalmazkodniuk. A szülők is könnyebben kikapcsolódhatnak. Ha a gyerek ott van, a szülő akkor is figyel rá, ha éppen a táncparketten áll: evett-e, elfáradt-e, merre szaladgál és mikor kellene hazamenni. Ha van lehetőség biztonságosan megoldani a felügyeletét, egy gyerekmentes esküvő ritka felnőttprogramot is jelenthet a szülőknek.

Ha a gyerek ott van, a szülő akkor is figyel rá, ha éppen a táncparketten áll: evett-e, elfáradt-e, merre szaladgál és mikor kellene hazamenni. Ha van lehetőség biztonságosan megoldani a felügyeletét, egy gyerekmentes esküvő ritka felnőttprogramot is jelenthet a szülőknek. Nyugodtabb lehet a szertartás. Egy kisgyerektől természetesen nem várható el, hogy hosszú perceken keresztül teljes csendben üljön. Van, akit ez egyáltalán nem zavar, más pároknak viszont nagyon fontos, hogy a fogadalomtétel vagy a ceremónia alatt minél kevesebb legyen a zavaró tényező.

Egy kisgyerektől természetesen nem várható el, hogy hosszú perceken keresztül teljes csendben üljön. Van, akit ez egyáltalán nem zavar, más pároknak viszont nagyon fontos, hogy a fogadalomtétel vagy a ceremónia alatt minél kevesebb legyen a zavaró tényező. Nem minden esküvői helyszín gyerekbarát. Egy vízparti helyszín, nyitott medence, tetőterasz vagy éppen egy késő estig tartó szabadtéri program kisgyerekek mellett extra odafigyelést igényelhet. Ilyenkor nem feltétlenül arról van szó, hogy a pár nem szereti a gyerekeket, egyszerűen olyan esküvőt választottak, amelyet könnyebb csak felnőttekkel megszervezni.

A gyerekmentes esküvőnek azonban ára is lehet

A döntés ugyanis attól még, hogy egyre elfogadottabb, nem lesz minden vendég számára könnyen teljesíthető. Egy többéves gyerek mellé talán egyszerűbb nagyszülőt vagy bébiszittert találni, egy néhány hetes vagy hónapos baba esetében azonban egészen más a helyzet. Különösen akkor, ha még szoptatják, soha nem töltött hosszabb időt az édesanyja nélkül, vagy a családnak egyszerűen nincs olyan ember az életében, akire nyugodt szívvel rábíznák.

Ezért egy gyerekmentes esküvő megszervezésekor talán az egyik legfontosabb szabály, hogy a párnak azt is el kell fogadnia: lesz, aki emiatt nemet mond a meghívásra. Ugyanez fordítva is igaz. Attól, hogy valaki nem tud vagy nem szeretne a gyereke nélkül részt venni az eseményen, még nem feltétlenül akarja megbántani a házasulandókat.

Végső soron mindkét oldalnak joga van meghúzni a saját határait. A pár eldöntheti, kit szeretne ott látni az esküvőjén, a meghívott pedig eldöntheti, hogy az adott feltételek mellett részt tud-e venni rajta. Egy meghívás ugyanis meghívás, nem kötelező program. A valódi probléma sokszor nem is maga a gyerekmentes szabály, hanem az, amikor valamelyik fél a másik döntését személyes sértésnek veszi.