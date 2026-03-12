12 film gyerekkorunkból, amit ma már nem is engednének bemutatni

Vannak filmek, amik a premier idején hatalmas sikert arattak, mindenki imádta őket, de ha most újranézzük őket, belátjuk, hogy 2026-ban már egészen más fogadtatásban részesülnének. Az elmúlt 15-20 évben ugyanis rengeteget változott az, hogy mit tartunk elfogadhatónak, viccesnek vagy éppen provokatívnak. Ami korábban egy jó kis poénnak vagy szókimondó sztorinak számított, ma lehet, hogy át sem menne a készítők rostáján.

Pláne igaz ez a vígjátékokra, mivel a humor sokszor társadalmi határokat feszeget. Számos korábbi film épített erős sztereotípiákra, túlzó karakterekre vagy olyan helyzetkomikumra, ami ma már érzékenyen érinthet másokat. A 2000-es évek elején, valamint a 90-es években például teljesen megszokott volt, hogy egy-egy poén a nemi szerepekre, a külső megjelenésre vagy különböző társadalmi csoportok kifigurázására épül.

Ennek kapcsán hoztunk is 12 filmet gyerekkorunkból, amit ma már nem is engednének bemutatni:

