7 gyakorlat, ami igazán formás combokat eredményez - építsd magad otthon!

Palotai Nóra
Életmód, Fitt
Utoljára frissült: 2025. március 21. 08:06

Forrás: Getty Images

7 gyakorlat, ami igazán formás combokat eredményez - építsd magad otthon!
Eleged van a narancsbőrből és a gyenge lábakból? Ez a néhány gyakorlat segíthet megszabadulni ezektől.

A sportolás egy nagyon összetett műfaj. Minden sportágban más-más izomcsoportokat használunk intenzívebben a többinél, futásnál például kevésbé aktívak a felsőtest, illetve a kar izmai, mint a lábaké. Mivel minden sportágnak megvannak az izomzatra gyakorolt pozitív illetve e negatív hatásai is, fontos, hogy fenntartsuk az egyensúlyt a terhelésben. Erre tökéletes megoldás az, ha külön-külön foglalkozunk a testrészeinkkel. Ebben a cikksorozatban a test különböző tájékaira fókuszáló gyakorlatokat olvashattok, melyek heti 3-4 alkalommal végezve már 2-3 hét után látványos eredményt hoznak majd.

A combizmok erősítése természetesen egy bizonyos szinten együtt jár a teljes láb izomzat fejlesztésével, tehát az alábbi gyakorlatok némelyike a farizom és a vádli területét is aktívan használja. Éppen ezért, ha igazán formás lábakat, illetve combokat szeretnél, ne hagyd ki ezt az edzést!

Mire figyelj a gyakorlatok közben?

  • Kulcsfontosságú a helyes testtartás, mégpedig azért, hogy valóban azt az izomcsoportot terheljük, amelyiket szeretnénk, illetve, hogy ne tegyünk kárt az ízületeinkben a helytelen kivitelezéssel.
  • A gyakorlatok között több pilates alapú is szerepel. Azaz miközben végzed őket, nem a gyorsaság és a mennyiség a lényeg, hanem hogy minél koncentráltabban, az izmokat folyamatosan megfeszítve végezd őket.
  • Sose felejts el bemelegíteni és nyújtani! Ebben a cikkben nem sorolunk fel külön bemelegítő, illetve levezető gyakorlatokat, de ne felejtsd el átmozgatni a tested, edzés előtt, illetve lenyújtani az izmokat utána!

Kezdjük!

Az első gyakorlat egy guggolás variáció lesz. Állj vállszéles, vagy kicsit szélesebb terpeszben, majd vidd le a testsúlyod, mintha egyszerű guggolást végeznél. Ügyelj arra, hogy a kezdő pozícióban a lábfejed egyenesen előre nézzen. Így fogsz rugózni, ám egy rugózás után fordítsd kifele a lábfejed nagyjából 45 fokban. Így fordítgasd minden egyes rugózásnál, amit tetszőleges sebességgel végezz 50 másodpercig. Figyelj arra, hogy ne homorítsd a derekad, illetve a dértek sose lógjanak túl a lábujjhegyeden.

A folytatásért kattints a galériára!

