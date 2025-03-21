Divat
7 gyakorlat, ami igazán formás combokat eredményez - építsd magad otthon!
79 évesen elhunyt Diane Keaton, Hollywood legendás színésznője
A mai napon megerősítették: elhunyt a csodás színésznő, Diane Keaton.
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
6 új Netflixes sorozat, ami annyira izgalmas, hogy azonnal beszippant
Addiktív, új sorozatok amelyek garantáltan magukkal rántanak a képernyőn túlra. Ráadásul mind elérhető a Netflix kínálatában.
7 ruhadarab, ami öregít téged - 10 évvel idősebbnek fogsz tűnni, ha ezeket hordod
Ezeket a ruhadarabokat, ha teheted kerüld el, mert bizony akár 10 évet is dobhatnak a külsődre.
Napi horoszkóp október 11.: az Oroszlánokat kellemes meglepetés éri, a Mérlegek céltudatosak
A hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!
Egyre több a baj: ezek utalnak arra, hogy Meghan és Harry a válás felé sodródnak
Több jel is utal arra, hogy valami nagyon nem stimmel a páros között.
A sportolás egy nagyon összetett műfaj. Minden sportágban más-más izomcsoportokat használunk intenzívebben a többinél, futásnál például kevésbé aktívak a felsőtest, illetve a kar izmai, mint a lábaké. Mivel minden sportágnak megvannak az izomzatra gyakorolt pozitív illetve e negatív hatásai is, fontos, hogy fenntartsuk az egyensúlyt a terhelésben. Erre tökéletes megoldás az, ha külön-külön foglalkozunk a testrészeinkkel. Ebben a cikksorozatban a test különböző tájékaira fókuszáló gyakorlatokat olvashattok, melyek heti 3-4 alkalommal végezve már 2-3 hét után látványos eredményt hoznak majd.
A combizmok erősítése természetesen egy bizonyos szinten együtt jár a teljes láb izomzat fejlesztésével, tehát az alábbi gyakorlatok némelyike a farizom és a vádli területét is aktívan használja. Éppen ezért, ha igazán formás lábakat, illetve combokat szeretnél, ne hagyd ki ezt az edzést!
Mire figyelj a gyakorlatok közben?
- Kulcsfontosságú a helyes testtartás, mégpedig azért, hogy valóban azt az izomcsoportot terheljük, amelyiket szeretnénk, illetve, hogy ne tegyünk kárt az ízületeinkben a helytelen kivitelezéssel.
- A gyakorlatok között több pilates alapú is szerepel. Azaz miközben végzed őket, nem a gyorsaság és a mennyiség a lényeg, hanem hogy minél koncentráltabban, az izmokat folyamatosan megfeszítve végezd őket.
- Sose felejts el bemelegíteni és nyújtani! Ebben a cikkben nem sorolunk fel külön bemelegítő, illetve levezető gyakorlatokat, de ne felejtsd el átmozgatni a tested, edzés előtt, illetve lenyújtani az izmokat utána!
Kezdjük!
Az első gyakorlat egy guggolás variáció lesz. Állj vállszéles, vagy kicsit szélesebb terpeszben, majd vidd le a testsúlyod, mintha egyszerű guggolást végeznél. Ügyelj arra, hogy a kezdő pozícióban a lábfejed egyenesen előre nézzen. Így fogsz rugózni, ám egy rugózás után fordítsd kifele a lábfejed nagyjából 45 fokban. Így fordítgasd minden egyes rugózásnál, amit tetszőleges sebességgel végezz 50 másodpercig. Figyelj arra, hogy ne homorítsd a derekad, illetve a dértek sose lógjanak túl a lábujjhegyeden.
A folytatásért kattints a galériára!
Hogy tetszett a cikk?
Divat
Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Lakberendezés
Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
79 évesen elhunyt Diane Keaton, Hollywood legendás színésznője
A mai napon megerősítették: elhunyt a csodás színésznő, Diane Keaton.
6 trükk, amivel pillanatok alatt felfrissítheted a sminkedet: ezeket mindenképpen vesd be nap végén!
Egy rohanós munkanap, hosszú meetingek, ügyintézés vagy egy sűrű nap után szinte minden nő megtapasztalja: a reggel tökéletesen felvitt smink estére, de sokszor már délutánra is messze nem ugyanolyan szép, mint a reggeli órákban. A bőr kifényesedik, a szem alatti rész fáradtnak tűnhet, a rúzs lekopik: ilyenkor jön a kérdés: hogyan lehet mindezt gyorsan helyrehozni, hogy esetleges délutáni programra is ragyogóan, frissen tudjunk megjelenni? Nos, eláruljuk, vannak erre kiváló praktikák, amelyek segítségével percek alatt ragyogóvá varázsolhatod a sminkedet. Mutatjuk is, milyen praktikákat érdemes bevetned egy hosszú nap végén.
6 új Netflixes sorozat, ami annyira izgalmas, hogy azonnal beszippant
Addiktív, új sorozatok amelyek garantáltan magukkal rántanak a képernyőn túlra. Ráadásul mind elérhető a Netflix kínálatában.
6 bőrápolási hiba, amit te is elkövetsz ősszel - így javíthatod ki őket
Pár rosszul berögzült szokás, sokat ronthat a bőröd állapotán. Te elköveted őket?
A házi hajmaszk, amitől a fodrász szerint is selymesebb lesz a hajad
Nem kell hozzá más, csak pár alapanyag a konyhából és egy kis türelem. Rendszeres használatával különösen finom tapintatú lesz a hajad.
Napi horoszkóp október 11.: az Oroszlánokat kellemes meglepetés éri, a Mérlegek céltudatosak
A hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!