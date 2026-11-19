November 19-e rengeteg pasi naptárjában lett pirosbetűs ünnepnap, miután bejelentették, hogy hosszas, de tényleg nagyon hosszas várakozás után ezen a dátumon végre kijön a GTA VI. És nem vicc vagy túlzás azt mondani, hogy globális szinten rengeteg (értsd úgy, hogy tényleg rengeteg) ember vette ki ezt a napot szabinak már jó előre. Sőt, sokan akkor már a pénteket is, hogy hosszú hétvégét kerekítsenek belőle a GTA örömére.

Persze nem ritka, hogy egy sportesemény vagy akár egy várva várt filmpremier miatt valaki szabit vegyen ki, de a GTA VI-hoz hasonlóan kevés dolog volt képes ennyire világszintű ünnepnapot összehozni. Hogy lett egy novemberi csütörtökből olyan nap, amelyhez ennyien igazítják a programjukat?

A „GTA-szabi” több lett internetes poénnál

Egy brit cég több mint 330 ezer munkavállaló lefoglalt szabijait vizsgálta meg, és nem lehetett nem észrevenni, hogy november 19-re 18 százalékkal többen foglaltak szabadságot, mint az előző két évben. A következő pénteken is emelkedést mértek, vagyis sokan rögtön négynapos hétvégére készülhetnek. A pluszfoglalások nagy részét ráadásul már két–hat hónappal korábban leadták - amikor fixálódni látszott a megjelenés dátuma.

Az amerikai adatokban is megjelent a kiugrás: egy másik HR cég rendszerében a premiernapra kikért szabik aránya közel 13 százalékkal haladta meg a korábbi évek hasonló napjainak értékét.

A fiatal srácok különösen készültek – de a gamer csajok sem maradnak ki

A brit elemzésben a Z generációs férfiaknál volt különösen feltűnő az érdeklődés: náluk a november 19-re szabadságot foglalók száma 85 százalékkal nőtt a megszokott szinthez képest. A nőknél jóval kisebb, 5 százalékos emelkedést láttak. Ez nem mutatja meg, pontosan hány nő marad otthon játszani, ahogy azt sem, hogy minden aznapra kivett szabadság mögött a GTA áll.

Mindenesetre nagyon érdekes látni, hogy bár maga a GTA még a milleniálok nagy favoritja volt (emlékszel a Vice City-re vagy a San Andreasra?), most már a Gen Z srácok is izgatottan várják a folytatást.

Tizenhárom év alatt a rajongók élete is teljesen megváltozott

A GTA V 2013-ban jelent meg, szóval bizony azóta eltelt tizenhárom év: aki akkor még az egyetemről vagy akár gimiből hazarohanva ült le játszani, most könnyen lehet, hogy munkából ér haza, vacsorát készít, akár gyerekekkel játszik, és ezen túl próbál időt találni a gamerkedésre.

Így a szabadnapnak külön jelentése lehet. Végre jut néhány zavartalan óra arra, amit valaki régóta vár, anélkül, hogy másnap egy korai megbeszéléshez kellene igazítania az estét. Persze a nosztalgiafaktor is rendesen pörög: valami, amit régen imádtál, most egy teljesen új élethelyzetben tér vissza, és naná, hogy erre egy egész napot minimum áldozni szeretnél.

forrás: Sam Pak on Unsplash

"A játékot bármikor el lehet kezdeni, minek a sietség...?"

Teszik fel a kérdést sokan, de erre bőven van érthető magyarázat. Mert igen, a megjelenés után hetekkel is el lehet kezdeni. De a rajongói várakozásnak része, hogy az első felfedezéseket még a netet elárasztó spoiler videók előtt találd meg te magad. Sokan elmondták, hogy ezért vették ki a szabit, mert aztán tele lesz a közösségi média a leleplezésekkel.

Ezt akkor is könnyű megérteni, ha egyébként nem játszol: hasonló érzés, amikor egy kedvenc sorozatod fináléját rögtön látni szeretnéd, mielőtt a teljes történet szembejön a telefonodon. A GTA esetében ehhez társulhat az is, hogy közben a barátaid ugyanazt a világot fedezik fel, szóval ez közös programnak sem utolsó.

És mit szólnak ehhez a csajok?

Azért nem mindenki lelkes attól, hogy a párja már hónapokkal előre bebiztosította a zavartalan játékidőt. Egy ausztrál rádióműsor egyik betelefonálója például arról mesélt, hogy a házassági évfordulójuk két nappal a premier előtt lesz, a párja mégis inkább a játékhoz vett ki szabadságot, a közös programozás helyett. Itt azért könnyű megérteni, mi esik rosszul: egy régóta várt premiernek jut hely a naptárban, az évfordulós programnak viszont már nem.

Más pároknál viszont közös ünnep a megjelenés. Egy amerikai férfi arról számolt be, hogy a feleségével a tizedik házassági évfordulójukra Disneylandet fontolgatták, de a GTA VI dátumának bejelentése után inkább a játék mellett döntöttek. A gamer csajok tehát nem feltétlenül a kanapé széléről várják, mikor szabadul fel végre a pasijuk: lehet, hogy épp ők foglalják le először a kontrollert. A különbség inkább az, hogy a játékos hosszú hétvégét közösen találtátok-e ki, vagy egyikőtök egyszer csak megtudta, hogy a másik napokra eltűnik Vice Cityben.

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