Álompasinak tűnhet, pedig rémálommá válhat a kapcsolatotok: 12 red flag, ami minden nőt könnyen megtéveszt

A kapcsolatok elején sajnos hajlamosak vagyunk mindannyian egy kicsit rózsaszín szemüvegen keresztül nézni a másikar: ha valaki folyton látni akar, azt gondoljuk, hiányzunk neki.

Ha mindig egyetért velünk, örülünk, hogy végre megtaláltuk a lelki társunkat. Ha már a második héten úgy viselkedik velünk a másik, mintha tíz éve együtt lennénk, azt ilyenkor egy romantikus film nyitójelenetének tudjuk be.

Csakhogy néha pont azok a tulajdonságok kapnak később egészen más jelentést, amelyekbe az elején beleszerettünk: vannak olyan „green flagek”, amelyekről idővel kiderül, nem is annyira zöldek. Sőt! Inkább intő jelek egy kapcsolatban.

Soroljuk azt a 12 red flaget, ami minden nőt könnyen megtéveszt egy párkapcsolat elején!

1. Azt ígéri, úgy bánik majd veled, mint egy hercegnővel?

Nehéz lenne ennél tökéletesebb mondattal indítani egy kapcsolatot. Azonban a romantikus kijelentések bár nagyon jól hangzanak, önmagukban még semmit nem bizonyítanak. Sokkal beszédesebb, hogyan viselkedik veled valaki egy átlagos kedden vagy akkor, amikor nehéz napod van – nem a luxusrandik, az ajándékok a mérvadóak a kérdésben.

2. Mindig a szórakozást választja?

Elsőre elképesztően vonzó lehet valaki, aki spontán, laza és bármikor bármire igent mond. Mellette úgy érezheted, végre sosem lesz unalmas az életed. De ne felejtsd el azt sem, hogy a „fun-loving” személyiséggel járhat az is, ha az illető szívesebben megy szórakozni, mint hogy foglalkozzon az otthoni feladatokkal és mondjuk veled. A spontaneitás szuper – egészen addig, amíg nem neked kell egyedül elintézned mindent, ami kevésbé izgalmas.

3. Állandóan meglepetésszerűen felbukkan nálad?

Váratlanul felbukkan nálad egy csokor virággal vagy a kedvenc csokiddal a kezében? Romkomban szívmelengető jelenet. Ezek a spontán kedveskedések azonban időnként egyfajta nyomásgyakorlássá is válhatnak: ha te éppen egyedül vagy egy barátnőddel szeretnél lenni, akkor sem küldheted el, hiszen miattad van ott, neked akart kedveskedni. A saját igényeid tehát háttérbe szorulnak a bűntudatod miatt, mert azt érzed, muszáj azonnal valahogyan viszonoznod neki a gesztust.

4. Soha, de tényleg soha nem féltékeny?

Egyáltalán nem féltékeny, nem kérdezget, nem akar ellenőrizni, és teljesen megbízik benned? Ez valóban lehet egy egészséges kapcsolat jele – de egy olyan partneré is, aki érzelmileg nem fektetett túl sokat a kapcsolatba. Nagy különbség van aközött, hogy valaki biztonságban érzi magát melletted, és aközött, hogy gyakorlatilag teljesen mindegy neki, mi történik veled, meg az is, hogy kivel vagy.

5. Van egy hobbija, amiért megszállottan lelkesedik?

Maratont fut, órákon át biciklizik vagy minden szabadidejét egy szenvedélyének szenteli? Elsőre könnyű arra gondolni: aki valamiben ennyire kitartó és elkötelezett, az biztosan a párkapcsolatába is ugyanekkora energiát tesz majd. Egy hobbi azonban újra és újra a kapcsolat, majd később a család elé kerülhet a prioritási listán. Természetesen fantasztikus dolog, ha valaki szenvedélyesen rajong valamiért, a gond akkor kezdődik, ha az életében gyakorlatilag mindenki másnak ahhoz kell alkalmazkodnia.

6. Régóta nem randizott senkivel?

Első hallásra ez akár üdítő hír is lehet. Nincs mögötte végtelen randimaraton, nem ugrált kapcsolatból kapcsolatba, és úgy tűnik, inkább kivárt – de persze az is előfordulhat, hogy az adott illető egyszerűen nem tulajdonított túl nagy jelentőséget a párkapcsolatoknak. Ami tehát elsőre stabilitásnak látszott, valójában azt jelezte, hogy egészen más helyet foglal el az életükben a szerelem.

7. Soha nem adja fel, ha rólad van szó?

A romantikus filmek évtizedek óta azt tanítják nekünk, hogy ha valaki elég kitartó, az csak azt jelentheti, hogy nagyon szeret. Nem fogadja el a nemet, újra próbálkozik, utánad megy, meggyőz? Persze, hogy végül persze jön a happy end. A valóságban viszont a „nem” tiszteletben tartása sokkal romantikusabb, illetve az is, ha a határaink nincsenek átlépve.

8. Szülinapokon és ünnepeken úgy kezel, mint egy királynőt?

Luxusvacsora, ajándékok, romantikus meglepetések – könnyű ezekből arra következtetni, hogy valaki mennyire szeret. Az év néhány fantasztikus napja viszont nem teszi semmissé a maradék több száz rosszat. Egy munkából hazafelé jövet hozott kávé vagy egy apró hétköznapi figyelmesség többet ér, mint évente néhány grandiózus gesztus.

9. Mindig azt akarja, amit te?

Te választasz éttermet, filmet, nyaralást, ő pedig mindenre azt mondja: „nekem mindegy, amelyiket te szeretnéd”. Az első hónapokban ez akár jackpotnak is tűnhet – nincs vita, nincs konfliktus. Hosszú távon azonban fárasztóvá válhat, ha valakinek látszólag soha nincs saját véleménye, vagy azonnal feladja azt, amint te mást gondolsz. Egy egészséges kapcsolatban nem kell mindenben egyetérteni. Sőt, sokszor éppen az a biztonság jele, hogy nyugodtan lehet különböző álláspontotok.

10. Igazi „main character energy” árad belőle?

Karizmatikus, magabiztos, pontosan tudja, mit akar, és úgy lép be minden helyiségbe, mintha már indulna is alatta a saját filmjének soundtrackje? Elég könnyű beleszeretni ebbe az energiába. A „főszereplő-vibe” azonban önzőséget takarhat! Olyat, aki nem két ember közös életét akarja felépíteni, hanem azt várja, hogy a párja egyszerűen beilleszkedjen az ő már meglévő történetébe egyfajta mellékszereplőként.

11. Szinte azonnal őrülten beléd szeret?

Már néhány randi után azt mondja, hogy még senkivel nem érzett ilyet, egész nap ír, folyamatosan látni akar, ajándékokkal lep meg és jövőt tervez veled. Elsőre úgy tűnhet, hogy végre valaki pontosan tudja, mit akar. De ez love bombing romantikának álcázva: az elképesztően intenzív rajongást fokozatos távolodás, hidegség és kiszámíthatatlan figyelem válthatja fel. Igen, nem minden gyorsan induló szerelem love bombing, de ha az intenzitás mellé nyomás, manipuláció vagy a határaid figyelmen kívül hagyása társul, már egészen más a helyzet.

12. Nagyon hamar megosztja veled a legmélyebb traumáit?

Az érzelmi nyitottság hatalmas green flag lehet. Jó érzés, amikor valaki képes őszintén beszélni a múltjáról, a félelmeiről és a nehézségeiről. De van különbség a sebezhetőség és aközött, amikor valaki már a kapcsolat elejétől a másikra helyezi teljes érzelmi terhét. Ekkor már nem partner, hanem gondozó szerepbe kerülsz. Fontos különbség: támogatni a társadat teljesen természetes, de egyetlen embernek sem kell egyedül betöltenie egy teljes támogató rendszer szerepét. És ha nehéz volt a múltja, az nem menti fel őt minden alól a párkapcsolatotokban! Egy rossz gyerekkor például sok mindent megmagyarázhat, de attól még nem teszi rendben lévővé azt, ha valaki újra és újra fájdalmat okoz, majd nem vállal felelősséget érte.

Akkor minden green flag red flag? NEM! Sok green flag tényleg green flag – egészen addig, amíg egészséges formában jelenik meg. A figyelmesség nem ugyanaz, mint a kontroll, az elkötelezettség nem egyenlő a határok átlépésével. Sokszor nem maga a tulajdonság árulkodó, hanem az, hogyan kezd el a partnered működni akkor, amikor elmúlik a kezdeti rózsaszín köd.

Vannak dolgok, amik nélkül sajnos egyetlen párkapcsolat sem működhet. Mutatjuk, mik ezek!

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