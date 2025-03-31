A (látszólag) gazdag emberek 6 régi szokása, ami ma már ultra cikinek számít

Mai napig vannak emberek, akik arra törekszenek, hogy a környezetük tehetősnek tartsa őket. Drága (vagy annak tűnő) holmikat vásárolnak maguknak, amit aztán mások orra alá dörgölnek, luxusnyaralásra mennek (vagy legalábbis úgy látszik a posztjaikból), és szeretik hangoztatni, hogy megint milyen sok pénzt "kellett" elkölteniük erre vagy arra. Nagyon gyakran ezek az emberek nem is olyan gazdagok, mint azt hinnék, de nekik szükségük van a látszatra, mert ebből nyernek maguknak visszacsatolást.

Bár ma már sokan furcsán néznek a fentiek láttán, nem is olyan régen még ez irigylésre méltónak számított. Ha valaki vagyonos életet élt, az emberek irigykedtek rá, és sokan maguk is próbálták megjátszani legalább a látszatot. Bekerülni az elitbe. Csakhogy 2025-re már egyetérthetünk abban, hogy nem a külsőségek fontosak, a gazdagok bizonyos szokásai pedig abszolút cikinek hatnak. Hogy melyek azok, amik nemrég még a vagyont szimbolizálták, a mai, fiatalabb generáció szerint viszont ultragáz,

a galériából kiderül. Vajon rád igaz bármelyik is?

