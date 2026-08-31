Életmód
Szuper gasztrofesztiválok őszre, hogy ne kelljen teljesen elbúcsúznod még a nyári életérzéstől
Forrás: Anka Zhuravleva/Getty Images
4+1 híres ember, aki felesége miatt minden kapcsolatot megszakított a családjával
Néha egy új szerelem nemcsak a párkapcsolatot, hanem az egész családi dinamikát is felforgatja – ezek a hírességek pedig végül egyértelműen a párjuk mellett tették le a voksukat.
Promóciók
Sokk a szépségiparnak: Hogyan lehet 80%-kal fiatalabbnak látszani egyetlen krémmel?
Promóciók
Megszületett a magyar Eminem - T. Danny álma valóra vált, bemutatkozik Telegdy Dániel színész
Promóciók
Vissza az iskolába: miért számít annyira, milyen környezet várja otthon a gyerekeket?
Heti horoszkóp augusztus 31-szeptember 6.: a Kosok feleslegesen stresszelnek egy bizonyos dolog miatt, az Oroszlánok új kalandra vágynak
Szeptember első hetében is izgalmas kalandok várnak, azt azonban, hogy mire számíthatsz, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
A 3 legvonzóbb csillagjegy: van bennük valami, aminek szinte lehetetlen ellenállni
Ők azok, akik azonnal magával ragadnak, nos, lényegében mindent és mindenkit.
Nagy őszi horoszkóp: nagy fordulatok jönnek a csillagjegyeknek
Mutatjuk, mit tartogat számodra 2026 ősze szerelemben, pénzügyekben és karrierben a csillagjegyed alapján.
3 csillagjegy, aki ősszel új fejezetet nyithat: szárnyalni fog a pénzügyekben
Az ősz nemcsak az újrakezdés, hanem bizonyos csillagjegyek számára az anyagi fellendülés időszaka is lehet.
Bár a nyári fesztiválokra természetesen a kedvenc előadóink koncertjei miatt váltunk bérletet, azért örömmel beiktatjuk a programunkba a kedvenc éttermeink kitelepüléseit is, de szívesen próbálunk ki új helyeket, ízeket is. Éppen ezért nagyon örülünk annak, hogy amikor búcsút kell intenünk a zenei fesztiváloknak, akkor a tematikus, gasztronómiai napok váltják őket, amelyeket elképesztően finom ételeket és italokat kóstolhatunk meg a barátainkkal.
Ezeket az eseményeket amúgy simán az orvosod is felírhatná neked receptre őszre, amikor sajnos az évszakváltás negatív hatással lehet a hangulatunkra, ugyanis a gasztrofesztiválok jót tesznek a mentális egészségednek: kiszakítanak a mindennapok rutinjából, a finom ételek, italok megosztása másokkal erősebbé teheti a kapcsolataidat, az ízekre való odafigyelés, a kóstolás segít a jelen pillanatban maradni, na és persze ilyenkor egyszerre kényeztethetjük minden érzékszervünket.
Úgyhogy ajánlunk neked pár kihagyhatatlan gasztronómiai-fesztivált a következő hónapokra!
IV. Gin és Rum Gasztro Fesztivál
Szeptember 3-6 között immár negyedik alkalommal rendezik meg a Gin és Rum Gasztro Fesztivált Szegeden a Móra Ferenc Múzeum előtti Móra Parkban – azonban ne tévesszen meg az esemény neve, mert NEM CSAK gin-, és rumkóstolás vár rád a helyszínen! Könnyedén visszaidézheted a nyaradat ezeken a napokon, mert a szervezők élőzenei produkciókkal és DJ-szettekkel is készültek a résztvevőknek: olyan fellépőkkel bulizhatsz, mint Krisz Rudi, Gáspár Laci, Bréda Bia vagy Niki Belucci. De becsekkolhatsz gasztronómiai és italos masterclassokra, illetve exkluzív kóstolókra is, ezenkívül Ice Art jégszobrász show-ra is. (Az eseményről bővebb infókat IDE kattintva találsz!)
Budapest Borfesztivál
Biztosan hallottad már, de azért most mi is kiemeljük neked, hogy ha nem viszed túlzásba a fogyasztását, akkor a bor valójában jó hatással lehet az egészségedre, például csökkentheti a szívbetegségek kockázatát, de az emésztésed is javulhat általa. Márpedig szeptember 9-12. között a legfinomabb borokkal koccinthatsz az egészségedre a Budapest Borfesztiválon a Budavári Palotában, miközben gyönyörködhetsz a főváros lélegzetelállító panorámájában is. És természetesen a gasztronómiai kínálat is elég vonzó része a programnak: a street food különlegességek kóstolása mellett pop up borkóstolókon, ezenkívül különböző előadásokon is részt vehetsz, bővítheted a tudásodat a borászatokkal, borokkal kapcsolatban, az estéket pedig DJ szettekkel zárhatod. (Az eseményről bővebb infókat IDE kattintva találsz!)
Zamat Fesztivál
Nemcsak Szegedre érdemes kirándulnod szeptemberben, hanem Debrecenben is, mivel szeptember 18-20. között újra megrendezik a Zamat Fesztivált a Nagyerdei Parkban, ahol az Alföld jellegzetes ízeit tesztelheted, pálinkákat kóstolhatsz, emellett bulizhatsz is egy nagyot, mivel a rendezvényen olyan sztárfellépők lesznek, mint a Bagossy Brothers Company vagy a Halott Pénz. (Az eseményről bővebb infókat IDE kattintva találsz!)
Nincs kedved kimozdulni? Akkor ezekkel a könyvekkel kuckózz be ősszel!
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
5 program, amit semmiképp se hagyj ki a kelet-balatoni régióban – Balaton Challenge 3. rész
Promóciók
Sokk a szépségiparnak: Hogyan lehet 80%-kal fiatalabbnak látszani egyetlen krémmel?
Promóciók
Szabó Erika azon gondolkodik, mit tenne, ha megcsalná a párja? A színésznő gyorsan lebukik, ha hazudik
Promóciók
Megszületett a magyar Eminem - T. Danny álma valóra vált, bemutatkozik Telegdy Dániel színész
Promóciók
Vissza az iskolába: miért számít annyira, milyen környezet várja otthon a gyerekeket?
Havi horoszkóp szeptember: a Kosokat szokatlan dolog foglalkoztatja, az Ikrek sikert sikerre halmoznak
Szeptemberben is számos változás, izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a havi horoszkópot!
Napi horoszkóp augusztus 31.: a Kosok számára váratlan helyzet adódik, az Oroszlánok behozhatják a lemaradásukat
Augusztus utolsó napján is váratlan fordulatok és izgalmas kalandok várnak, mindenképp érdemes tehát néhány percet a horoszkópodra szánnod!
Így alakíts ki egy tökéletes anti-aging rutint, ha érzékeny a bőröd
A feszesebb, teltebb és rugalmasabb bőrért ma már nem feltétlenül kell erős, irritáló hatóanyagokhoz nyúlni.
Nagy őszi horoszkóp: nagy fordulatok jönnek a csillagjegyeknek
Mutatjuk, mit tartogat számodra 2026 ősze szerelemben, pénzügyekben és karrierben a csillagjegyed alapján.
4+1 híres ember, aki felesége miatt minden kapcsolatot megszakított a családjával
Néha egy új szerelem nemcsak a párkapcsolatot, hanem az egész családi dinamikát is felforgatja – ezek a hírességek pedig végül egyértelműen a párjuk mellett tették le a voksukat.
Heti horoszkóp augusztus 31-szeptember 6.: a Kosok feleslegesen stresszelnek egy bizonyos dolog miatt, az Oroszlánok új kalandra vágynak
Szeptember első hetében is izgalmas kalandok várnak, azt azonban, hogy mire számíthatsz, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!