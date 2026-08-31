Szuper gasztrofesztiválok őszre, hogy ne kelljen teljesen elbúcsúznod még a nyári életérzéstől

Bár a nyári fesztiválokra természetesen a kedvenc előadóink koncertjei miatt váltunk bérletet, azért örömmel beiktatjuk a programunkba a kedvenc éttermeink kitelepüléseit is, de szívesen próbálunk ki új helyeket, ízeket is. Éppen ezért nagyon örülünk annak, hogy amikor búcsút kell intenünk a zenei fesztiváloknak, akkor a tematikus, gasztronómiai napok váltják őket, amelyeket elképesztően finom ételeket és italokat kóstolhatunk meg a barátainkkal.

Ezeket az eseményeket amúgy simán az orvosod is felírhatná neked receptre őszre, amikor sajnos az évszakváltás negatív hatással lehet a hangulatunkra, ugyanis a gasztrofesztiválok jót tesznek a mentális egészségednek: kiszakítanak a mindennapok rutinjából, a finom ételek, italok megosztása másokkal erősebbé teheti a kapcsolataidat, az ízekre való odafigyelés, a kóstolás segít a jelen pillanatban maradni, na és persze ilyenkor egyszerre kényeztethetjük minden érzékszervünket.

Úgyhogy ajánlunk neked pár kihagyhatatlan gasztronómiai-fesztivált a következő hónapokra!

IV. Gin és Rum Gasztro Fesztivál

Szeptember 3-6 között immár negyedik alkalommal rendezik meg a Gin és Rum Gasztro Fesztivált Szegeden a Móra Ferenc Múzeum előtti Móra Parkban – azonban ne tévesszen meg az esemény neve, mert NEM CSAK gin-, és rumkóstolás vár rád a helyszínen! Könnyedén visszaidézheted a nyaradat ezeken a napokon, mert a szervezők élőzenei produkciókkal és DJ-szettekkel is készültek a résztvevőknek: olyan fellépőkkel bulizhatsz, mint Krisz Rudi, Gáspár Laci, Bréda Bia vagy Niki Belucci. De becsekkolhatsz gasztronómiai és italos masterclassokra, illetve exkluzív kóstolókra is, ezenkívül Ice Art jégszobrász show-ra is. (Az eseményről bővebb infókat IDE kattintva találsz!)

Budapest Borfesztivál

Biztosan hallottad már, de azért most mi is kiemeljük neked, hogy ha nem viszed túlzásba a fogyasztását, akkor a bor valójában jó hatással lehet az egészségedre, például csökkentheti a szívbetegségek kockázatát, de az emésztésed is javulhat általa. Márpedig szeptember 9-12. között a legfinomabb borokkal koccinthatsz az egészségedre a Budapest Borfesztiválon a Budavári Palotában, miközben gyönyörködhetsz a főváros lélegzetelállító panorámájában is. És természetesen a gasztronómiai kínálat is elég vonzó része a programnak: a street food különlegességek kóstolása mellett pop up borkóstolókon, ezenkívül különböző előadásokon is részt vehetsz, bővítheted a tudásodat a borászatokkal, borokkal kapcsolatban, az estéket pedig DJ szettekkel zárhatod. (Az eseményről bővebb infókat IDE kattintva találsz!)

Zamat Fesztivál

Nemcsak Szegedre érdemes kirándulnod szeptemberben, hanem Debrecenben is, mivel szeptember 18-20. között újra megrendezik a Zamat Fesztivált a Nagyerdei Parkban, ahol az Alföld jellegzetes ízeit tesztelheted, pálinkákat kóstolhatsz, emellett bulizhatsz is egy nagyot, mivel a rendezvényen olyan sztárfellépők lesznek, mint a Bagossy Brothers Company vagy a Halott Pénz. (Az eseményről bővebb infókat IDE kattintva találsz!)

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