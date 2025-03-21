Gary Oldman 10 legemlékezetesebb alakítása

Elcsépelten hangozhat az "ezerarcú" kifejezés, de ha Gary Oldmanről beszélünk, ezzel lehet a legjobban érzékeltetni a színész munkásságát. Tehetségéhez nem fér kétség, hogy is férhetne, hiszen játékát minden szerepébe bújva élmény nézni, legyen szó pozitív vagy negatív karakterről. Márpedig hosszas filmográfiája során mindkettőből kijutott bőven, ezeket pedig fel is idézzük születésnapja alkalmából.

Pedig ahogy sok hollywoodi sztár, ő sem színésznek indult. Az 1958. március 21-én született Gary Oldmannek igen korán fel kellett nőnie, miután édesapja elhagyta a családját. 16 évesen már kénytelen volt főállásban dolgozni, eközben pedig kiderült róla, hogy egészen tehetséges focista. A sport egyébként is központi szerepet játszott az életében, ugyanis tősgyökeres dél-londoniként maga is hatalmas Millwall-szurkolóként élte mindennapjait. A focikarrier aztán teljesen kútba esett, aminek egyetlen oka a Tombol a Hold című film volt, amit Oldman tinédzserként látott. Akkora hatással volt rá a mozi, hogy eldöntötte, ezek után már csak a színészetnek akar élni. És milyen jól tette!

Kattints galériánkra, amiben felidézzük a születésnapos Gary Oldman 10 legemlékezetesebb alakítását!

Az InStyle MEN Magyarország írása.