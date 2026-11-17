Azt gondoltad, a randizós realityk már nem tudnak meglepni? Akkor képzelj el egy Love Islandet, amelyben a szinglik között egy banán, egy eper és egy narancs is feltűnik. Nem jelmezben érkező versenyzőkről van szó!

A Fruit Love Island szereplői mesterséges intelligenciával létrehozott, emberi vonásokkal felruházott gyümölcsfigurák. A 2026 márciusában berobbant TikTok-sorozat olyan nézettséget hozott, amelyet sok hús-vér influenszer is szívesen látna a saját videói mellett.

Egy banán szerelmi élete miatt is lehet izgulni?

A Fruit Love Island egy nem hivatalos paródia, amely a jól ismert párkeresős műsor alaphelyzetét ülteti át egy egészen szürreális világba. A szereplők beszélgetnek, flörtölnek, párt választanak, majd természetesen jönnek az új belépők, akik pillanatok alatt felforgatják a kialakult kapcsolatokat. A különbség, hogy mindezt rajzfilmszerű gyümölcsfigurák adják elő, olyan nevekkel, mint Bananito, Orangelo vagy Grapenzo.

A néhány perces epizódokban ugyanúgy előkerülnek a párcserék és a romantikus bonyodalmak, mint egy hagyományos realityben. Az eredeti történetbe például egy Bluebella nevű áfonya és egy Coconick nevű kókusz is megérkezett. Bármennyire abszurd az alapötlet, a történetmesélés nagyon is ismerős: mindig akad egy új fordulat, ami miatt kíváncsi lehetsz a következő részre.

Először nevetsz rajta, aztán rákattansz!

A jelenség egyik legviccesebb része éppen ez a kettősség. Ránézel, és teljesen érthetően felmerül benned, hogy mégis miért nézel egy randizó banánt. Közben viszont a szerelmi háromszögek, a kínos találkozások és a váratlan párválasztások ugyanazokat a könnyen követhető konfliktusokat kínálják, amelyekre a realityk is építenek. A gyümölcsös külső mögött nagyon emberi helyzetek sorakoznak.

A formátum alapján könnyű megérteni a vonzerejét: néhány perc alatt képbe kerülhetsz, gyorsan történik valami, és már ott is a következő dráma. Ehhez jön az abszurd humor, hiszen egy féltékenységi jelenet egészen más hangulatot kap, ha gyümölcsök adják elő. Ez persze a sorozat működésének értelmezése, nem bizonyított magyarázat arra, hogy minden néző miért szerette meg.

Az Ai Cinema néven futó, @ai.cinema021 felhasználónevű TikTok-fiók rövid idő alatt hatalmas közönséget gyűjtött.

A nézől imádják, a kritikusok utálják?

A Fruit Love Island fogadtatása korántsem volt egyöntetű. Miközben sokan szórakoztatónak találták, mások az „AI slop” példájaként emlegették. Ezzel a kifejezéssel általában az alacsony minőségű, figyelemvadász, mesterséges intelligenciával előállított tartalmakat illetik. A gyümölcsreality így egyszerre lett könnyű kikapcsolódás és újabb apropó az AI-tartalmak körüli vitához.

A siker ráadásul nem jelentett zavartalan folytatást. Március végére több epizód eltűnt a TikTokról, az alkotó pedig a kritikákra, a videók eltávolítására és a készítés nehézségeire is panaszkodott. Beszámolója alapján az egyes részek órákig készültek, mert az AI hibái miatt sokszor újra kellett generálnia bizonyos elemeket.

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