Életmód
Folyton felpuffadsz evés után? 5 egyszerű módszer, ami segíthet
Forrás: gettyimages
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Van az a pont egy kiadós ebéd vagy vacsora után, amikor az ember diszkréten elkezdi mérlegelni, vajon feltűnne-e bárkinek, ha az asztal alatt kigombolná a farmerját. A puffadás ugyanis elképesztően kellemetlen tud lenni: feszít a hasad, nehéznek érzed magad, és néha még az is úgy tűnhet, mintha egyik pillanatról a másikra nőtt volna egy méretet a hasad. Az alkalmi puffadás önmagában teljesen hétköznapi jelenség. Gyakran egyszerűen az emésztési folyamat, a bélrendszerben képződő gázok, egy kiadósabb étkezés vagy akár az áll a háttérben, hogy túl gyorsan ettél. Ha azonban rendszeresen jelentkezik, nagyon erős, vagy más panaszok is társulnak hozzá, már érdemes utánajárni az okának. Addig is van néhány egyszerű módszer, ami segíthet enyhíteni a kellemetlen feszítő érzést.
Menj egy rövidet sétálni
Nem arra gondolunk, hogy egy háromfogásos vacsora után azonnal húzd fel a futócipőt, és indulj neki öt kilométernek. Egy könnyed, 10-15 perces séta azonban kifejezetten jól eshet. A mozgás segítheti a bélrendszer természetes mozgását, ezáltal pedig a bennrekedt gázok is könnyebben továbbhaladhatnak. Magyarul: néha tényleg ennyi kell ahhoz, hogy ne érezd úgy, mintha egy lufi költözött volna a hasadba. Nem kell komoly edzésben gondolkodnod. Egy kis séta a háztömb körül, néhány finom nyújtás vagy könnyed jóga is bőven megteszi. A lényeg inkább az, hogy ne maradj teljesen mozdulatlan egy nagyobb étkezés után.
Kortyolj el valami meleget
Egy bögre meleg tea nemcsak a cozy hangulat miatt eshet jól, amikor éppen tele van a hasad. A megfelelő folyadékbevitel önmagában is fontos az emésztéshez, bizonyos gyógynövényes teák pedig különösen kellemesek lehetnek puffadás esetén. A gyömbér-, borsmenta- vagy kamillatea sokaknak beválik, ha evés után kellemetlen teltségérzetük van. A gyömbért régóta használják különféle emésztési panaszok esetén, míg a borsmenta az emésztőrendszer izmainak ellazításában segíthet. Persze ettől még egyetlen tea sem csodaszer. Ha szinte minden nap puffadsz, nem az a megoldás, hogy reggeltől estig mentateát kortyolgatsz. Ráadásul reflux esetén a borsmenta egyeseknél éppen ronthatja a panaszokat, szóval itt is igaz: figyeld meg, neked mi válik be.
Vedd elő a melegítőpárnát
Ha a puffadáshoz enyhébb görcsök vagy hasi feszülés is társul, egy melegítőpárna igazi megváltásnak érződhet. A meleg természetesen magát a gázképződést nem szünteti meg, de segíthet ellazítani a hasi izmokat, és tompíthatja a kellemetlen görcsös érzést. Amíg tehát az emésztőrendszered teszi a dolgát, legalább valamivel komfortosabban vészelheted át ezt az időszakot. Arra viszont figyelj, hogy egy nagyobb étkezés után ne feküdj le azonnal teljesen vízszintesen, különösen akkor, ha hajlamos vagy a gyomorégésre vagy refluxra. Inkább helyezkedj el félig ülő pozícióban, és úgy tedd a hasadra a melegítőpárnát.
Próbáld ki a hasi légzést
Elsőre talán furán hangzik, hogy a légzésnek bármi köze lehet a puffadáshoz, pedig bizonyos esetekben meglepően sokat segíthet. Az emésztőrendszer és az idegrendszer nagyon szoros kapcsolatban áll egymással, ezért stresszes időszakokban a hasi panaszok is könnyebben felerősödhetnek. A lassú, rekeszizomból történő légzés segíthet ellazulni, és csökkentheti azt a feszültséget, amely még kellemetlenebbé teheti az amúgy is puffadt has érzését. Tedd az egyik kezed a mellkasodra, a másikat a hasadra, majd lassan lélegezz be az orrodon keresztül úgy, hogy elsősorban a hasad emelkedjen. Ezután lassan fújd ki a levegőt. Néhány perc bőven elég – nem kell hozzá komplett meditációs elvonulást rendezni a nappaliban.
Ha nagyon kellemetlen, gyógyszertári segítség is szóba jöhet
Ha a séta, a meleg tea és a többi egyszerű módszer sem hoz enyhülést, bizonyos vény nélkül kapható készítmények is segíthetnek attól függően, pontosan mi okozza a panaszaidat. A szimetikont tartalmazó készítményeket például a fokozott gázképződésből eredő kellemetlenségek csökkentésére használják. Bizonyos esetekben borsmentaolajat tartalmazó kapszulákat is alkalmaznak emésztőrendszeri görcsök és puffadás ellen. Viszont ha azt veszed észre, hogy szinte minden héten szükséged van valamilyen készítményre ahhoz, hogy jól érezd magad egy étkezés után, inkább ne csak a tünetet próbáld kezelni. Ilyenkor fontosabb kideríteni, miért jelentkezik ennyire rendszeresen a puffadás.
Mit tehetsz azért, hogy eleve kevésbé puffadj?
Az egyik legegyszerűbb trükk: egyél lassabban. Amikor kapkodva eszünk, több levegőt is nyelhetünk, ami később kellemetlen gázképződéshez és puffadáshoz vezethet. Ugyanezt fokozhatják a szénsavas italok, a rágózás vagy akár az is, ha rendszeresen szívószállal iszol. A rostok nagyon fontosak az egészséges emésztéshez, de itt sem igaz, hogy minél több, annál jobb. Ha egyik napról a másikra hirtelen rengeteg magas rosttartalmú ételt kezdesz enni, átmenetileg még erősebb puffadást tapasztalhatsz. Érdemes fokozatosan emelni a mennyiséget, és közben a megfelelő folyadékbevitelre is figyelni. És mielőtt egy TikTok-videó hatására örökre szakítanál a gluténnal, tejtermékekkel, hüvelyesekkel és nagyjából az élelmiszerbolt felével: ne tedd. Rengeteg teljesen egészséges étel okozhat fokozott gázképződést anélkül, hogy bármi baj lenne vele vagy veled. A hüvelyesek, a hagymafélék, bizonyos káposztafélék, egyes édesítőszerek vagy akár a nagyon zsíros fogások is okozhatnak ilyen panaszokat. Sokkal hasznosabb, ha néhány hétig figyeled, pontosan mikor jelentkezik a puffadás. Mit ettél előtte? Mennyit? Milyen gyorsan? Jelentkezett mellé más tünet is? Egy egyszerű étkezési és tünetnapló néha meglepően gyorsan kirajzolja az összefüggéseket.
Mikor nem érdemes legyinteni rá?
Egy kiadós vacsora utáni puffadás még nem feltétlenül jelent problémát. Ha azonban szinte mindennap jelentkezik, hosszú ideig fennáll, fokozatosan rosszabbodik, vagy komoly hasi fájdalommal jár, már érdemes orvoshoz fordulni. Ugyanez igaz akkor is, ha a puffadás mellé megmagyarázhatatlan fogyás, tartós hasmenés vagy székrekedés, hányás, véres széklet, étvágytalanság vagy más szokatlan tünet társul. A rendszeres puffadás hátterében ugyanis az egyszerű étkezési szokások mellett például ételintolerancia, székrekedés vagy különböző emésztőrendszeri problémák is állhatnak. A lényeg tehát nem az, hogy soha többé ne puffadj fel – ilyen ígéretet valószínűleg egyikünk emésztőrendszere sem tudna betartani. Ha viszont tudatosabban figyelsz arra, hogyan és mit eszel, illetve felismered, mi váltja ki nálad a panaszokat, jó eséllyel ritkábban kell majd ebéd után titokban a nadrágod gombjával tárgyalnod.
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