9 élelmiszer, ami edzés nélkül segíti a fogyást és az alakformálást

Bár a tél kifejezetten hosszúnak érződött, valahogy pikk-pakk elszaladt az április, és azon kaptuk magunkat, hogy tényleg nyakunkon van már a nyár. Ha még nem foglaltad le az idei vakációt, akkor itt az ideje, mert elkapkodják a jó kis szállásokat, és ha még nem foglalkoztál azzal a bizonyos beach bodyval, nos... sajnos nem nagyon lehet tovább húzni a dolgot. A nyári szezonban mindenki vágyik arra, hogy magabiztosan mozoghasson a strandon, és ehhez érdemes az étkezésünket átformálni egy kicsit.

Ha edzésre nem igazán marad időd, vagy bármi más okból kifolyólag ez most nem életed része, az étkezéssel még bőven formálhatsz az alakodon. Fontos azonban megemlíteni, hogy nincs olyan étel, amitől önmagában, edzés nélkül “leolvad” a zsír. Fogyás akkor történik, ha tartósan kevesebb kalóriát viszünk be, mint amennyit a test felhasznál. Viszont vannak élelmiszerek, amelyek jobban eltelítenek, kevesebb kalóriával adnak nagyobb adagérzetet, stabilabbá tehetik az étvágyat, és így edzés nélkül is segíthetnek a fogyásban. Most ezeket gyűjtöttük össze, sőt!

Rostban gazdag szeletek és shake-ek

Nem létezik olyan nassolnivaló, amitől önmagában fogyhatsz, de már önmagában az nagyon sokat számít, hogy mihez nyúlsz, amikor gyorsan ennél valamit. A rostban gazdag szeletek vagy shake-ek sokkal jobb alternatívát jelenthetnek egy cukros péksütihez vagy csokihoz képest, mert a rost segíthet hosszabb ideig jóllakottnak érezni magunkat.

Görög joghurt vagy natúr joghurt

Fehérjedús, krémes, laktató, és jó alternatíva lehet cukros desszertek helyett. A hangsúly a natúr verzión van, nem az édesített, gyümölcsös joghurtokon, de az biztos, hogy ha ilyet fogyasztasz, a tested is meghálálja! Uzsonnára és tízóraira tökéletes választás.

Lencse, bab, csicseriborsó

Szakértők is előszeretettel ajánlják a lencsét, babot, csicseriborsót és sok más hüvelyest, mivel ezek egyszerre tartalmaznak rostot és növényi fehérjét, ami nagyon jó párosítás teltségérzet szempontjából. A Harvard szakértői szerint a rostban gazdag ételek közé tartoznak a hüvelyesek, zöldségek, gyümölcsök, teljes kiőrlésű gabonák, magvak és diófélék, szóval ezeket is építsd be nyugodtan az étrendedbe

Zabkása, müzli és okosabb reggelik

A fogyást nem egyetlen „csodakaja" indítja be, hanem az, ha hosszabb távon olyan ételeket választunk, amelyek jobban eltelítenek, és nem leszünk utánuk fél óra múlva újra éhesek. A zabkása, a rostos müzli, a magvak és a gyümölcsök ebben jó társak lehetnek, mert laktatóbb reggelit adhatnak, mint egy cukros péksüti vagy gyors édesség.

Szénhidrátcsökkentett és rostosabb alternatívák

A fogyásban sokat segít, ha a mindennapi ételeidet tudatosabban választod meg. Ebben segíthetnek a szénhidrátcsökkentett lisztek, tészták, rostosabb kásák, müzlik, magvak, illetve fehérjedúsabb szeletek vagy porok, hiszen ezekkel könnyebb lehet laktatóbb, jobban kontrollálható étkezéseket összeállítani.

Alma, körte, bogyós gyümölcsök

Ezek a gyümölcsök vízben és rostban rendkívül gazdagok, ezért jók lehetnek, ha nagyon kívánod az édes ízeket, de nem akarod megszegni a szépen betartott étrendedet. Nem “zsírégetők”, ne gondold, hogy majd "leolvad rólad a plusz kiló", de egy süti vagy csoki helyett sokkal kevesebb kalóriával adhatnak édes ízt és teltségérzetet.

Tojás

A tojás azért jó választás egy fogyást támogató étrendben, mert olcsó, egyszerű, fehérjedús és laktató. Segíthet abban, hogy étkezés után tovább jóllakottnak érezd magad, és később kevésbé kívánd a gyors nasikat. Jó minőségű fehérje, vitaminok és ásványi anyagok is vannak benne, ezért reggelire különösen praktikus választás lehet: főtt tojásként, rántottaként sok zöldséggel, omlettként vagy teljes kiőrlésű pirítóssal sokkal tartalmasabb, mint egy cukros péksüti. Kutatások szerint a fehérjedús reggelik — köztük a tojásos reggelik — erősebb teltségérzetet adhatnak, és csökkenthetik a későbbi étkezéseknél bevitt kalóriát.

Csirkemell, pulyka, hal, sovány túró

Ezek az ételek azért kerülnek fel gyakran a fogyást támogató ételek listájára, mert sok fehérjét tartalmaznak viszonylag kevés kalória mellett. A fehérje lassabban telít, mint a gyorsan felszívódó szénhidrátok, ezért egy ilyen étkezés után általában tovább érezzük magunkat jóllakottnak. Ez nem azt jelenti, hogy ezek az ételek „fogyasztanak”, hanem azt, hogy könnyebb velük úgy összeállítani egy ebédet vagy vacsorát, hogy ne legyünk fél óra múlva újra éhesek. Például egy grillezett csirkemell salátával, egy tonhalas-zöldséges tál, egy pulykás wrap vagy egy sovány túró bogyós gyümölcsökkel sokkal laktatóbb választás lehet, mint egy péksüti vagy cukros nasi.

Poké bowl: szuper ebéd, ha jól rakod össze

Ha fogyni szeretnél, nem csak az számít, hogy mit hagysz ki, hanem az is, hogy mivel váltod ki a megszokott gyors ebédeket. Egy jól összeállított poké bowl szuper választás lehet, mert egyszerre kerülhet bele fehérje, sok zöldség, rostosabb alap és laktató feltét.

