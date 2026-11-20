Könyvek

Ami minden karácsonykor felkerül a kívánság listámra, azok a könyvek. Most kettő néztem ki magamnak, az egyik Benjamin Stevenson-A családomban mindenki gyilkos. Különösen tetszik a borítója, hogy egy kicsit ilyen téliesebb vibeja van, így a karácsonyi időszakra szerintem tökéletes kis olvasmány lehet.

A másik könyv, ami szintén felkerült a listámra, az Caro Claire Burke- Aranykor. Hihetetlen népszerűség van körülötte, méghozzá társadalmilag is nagyon elgondolkodtató.

forrás: Libri

Köntös

Valljuk be, mindig jól jön, ha van otthon egy köntös, viszont megvenni, már annyira nincsen kedvünk,...legalábbis nekem nincs. Viszont karácsonyra imádom megkapni, és mivel az előző köntösöm már vagy 5 éves, arra gondoltam itt az ideje, hogy felfrissítsem. Ami nekem most kifejezetten tetszik, azok a csíkos darabok. Divatosak, jól néznek ki és tökéletesek a mindennapokra.

forrás: Reserved

Ékszerek

Az ékszerek szintén kifejezetten jók karácsonyi ajándékoknak. Az én kedvencem most a Thomas Sabo egy köves gyűrűje, imádom az ilyen chunkybb darabokat, úgyhogy én egyértelműen ezt kérem karácsonyra. De persze rengeteg féle fajta van, érdemes körbenézni.

forrás: Reborn/ Thomas Sabo

Egy minőségi lábbeli

Minden divatrajongónak biztosan eszébe jutottak már a ruhák karácsonyra, viszont azért valljuk be a legtöbb fast fashion üzletben kapható darab nem olyan értékálló, mint szeretnénk. Pontosan emiatt éri meg egy kicsit drágább darabra befektetni, ami majd utána akár egy életen keresztül is végigkísér. És talán az egyik legfontosabb ruhadarab, a cipő, így ebből szerintem mindenképpen megéri drágábba befektetni.

forrás: Kazar

Prémium testápolás

Vannak azok a szépségápolási termékek, amelyekre a hétköznapokban egy kicsit sajnálod a pénzt, karácsonyi ajándékként viszont gondolkodás nélkül igent mondanál rájuk. Egy luxus testápoló, egy különleges illatú testradír vagy egy gazdag kézkrém pontosan ilyen! Ezekkel nemcsak a bőrödnek kedvezhetsz, hanem a mindennapi rutinodat is egy kicsit különlegesebbé teheted. Ráadásul télen, amikor a bőröd a hideg és a fűtés miatt könnyebben kiszáradhat, egy igazán jó testápoló különösen jól jön!

forrás: Rituals

Hajformázó

Ha már régóta szemezel egy prémium hajformázóval, de eddig mindig lebeszélted magad róla az ára miatt, akkor itt az ideje, hogy felkerüljön a karácsonyi kívánságlistádra! Ráadásul egy jól megválasztott hajformázó hosszú éveken át a szépségrutinod egyik leghasznosabb darabja lehet!

forrás: Notino

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