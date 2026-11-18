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Bevallom, kezdetben meglehetősen szkeptikus voltam, de a kíváncsiságom végül győzött. Úgy döntöttem, kipróbálok egy online rendelhető szépségvarázslatot. A célom egyszerű volt: szebb bőrre, egészségesebb hajra és egy kis extra vonzerőre vágytam. Arra azonban egyáltalán nem számítottam, hogy ez a különös kísérlet végül egészen más módon változtatja meg azt, ahogyan önmagamra tekintek.
Ha korábban valaki azt mondja nekem, hogy egy nap az interneten fogok boszorkánytól szépségvarázslatot rendelni, valószínűleg kinevetem. Aztán rájöttem, hogy a modern boszorkányoknak már egyáltalán nincs szükségük titokzatos erdőkre vagy eldugott kunyhókra ahhoz, hogy megtalálják a vendégeiket. Az Etsyhez hasonló online platformokon ugyanis szinte bármilyen varázslatot megvásárolhatunk, legyen szó szerelemről, karrierről, szerencséről vagy éppen szépségről.
Némi keresgélés után végüal kiválasztottam a Glamour Spell nevű szépségrituálét. Mindössze 3300 forintba került, vagyis nagyjából annyiba, mint egy átlagos drogériás szépségápolási termék. Úgy voltam vele, hogy ennél jóval többet is költöttem már olyan kozmetikumokra, amelyek végül semmit sem változtattak a külsőmön.
A rendelés során meg kellett adnom a teljes nevemet, a születési dátumomat, valamint azt is, pontosan milyen változást szeretnék elérni. Én elsősorban tisztább bőrre, a hajhullásom megszűnésére és arra vágytam, hogy újra igazán vonzónak érezhessem magam. Miután mindent kitöltöttem és kifizettem a varázslatot, már csak várnom kellett, hogy a boszorkány elvégezze a rituálét. Körülbelül 36 órával később meg is érkezett az e-mail, amelyben megerősítették, hogy a varázslat megtörtént. Csakhogy az üzenet egészen másról szólt, mint amire számítottam.
A varázslat nem a külsőmet, hanem az önbizalmamat célozta meg
Amikor megnyitottam az e-mailt, arra számítottam, hogy valamilyen misztikus magyarázatot kapok arról, mikor kezd majd ragyogni a bőröm, vagy hogyan válik dúsabbá a hajam. Ehelyett a boszorkány arról tájékoztatott, hogy a rituálé célja a saját szépségemmel, önbizalmammal és önértékelésemmel való kapcsolatom megerősítése volt. A varázslatnak elvileg abban kellett segítenie, hogy megszabaduljak a felgyülemlett önbizalomhiánytól, kedvesebben tekintsek önmagamra, és újra felismerjem a saját vonzerőmet. A boszorkány azt is hozzátette, hogy a következő hetekben magabiztosabbnak érezhetem magam, ugyanakkor fontos, hogy továbbra is aktívan tegyek a céljaimért.
Bevallom, ez egy kicsit csalódást okozott. Én ugyanis konkrét, látható változásokat szerettem volna, ehelyett viszont egy olyan rituálét kaptam, amely elsősorban az önmagamról alkotott képemre koncentrált. Ekkor kezdtem el azon gondolkodni, hogy a szépségmágia talán nem is arról szól, hogy valaki teljesen új külsőt kapjon, hanem arról, hogy másként kezdjen tekinteni arra, amije már eleve megvan. Minél jobban beleástam magam a témába, annál inkább rájöttem, hogy az interneten rendelhető varázslatok mögött egy egészen régi hagyomány húzódik meg. Már az ókori görög-római Egyiptomban is léteztek olyan mágikus szövegek és rituálék, amelyekkel az emberek vonzóbbá, elbűvölőbbé vagy éppen népszerűbbé szerettek volna válni. Hogy többet megtudjak erről a különös világról, felkerestem egy boszorkányt, aki az ősi föníciai hagyományokra épülő rituálékkal dolgozik, és elmagyarázta, hogy a szépségmágia sokkal régebbi és összetettebb jelenség, mint amit a közösségi médiában látunk.
De hogyan működik pontosan egy szépségvarázslat?
A kíváncsiságom továbbra sem hagyott nyugodni, ezért egy másik online boszorkánnyal is beszélgettem, aki elárulta, milyen elemekből épülhet fel egy ilyen rituálé. Elmondása szerint a szépségvarázslatok alapját a világosan megfogalmazott szándék, a szimbolikus tárgyak és a személyes energiára való összpontosítás adják. A rituálék során különféle gyógynövényeket, kristályokat és mágikus szövegeket is használhatnak, de a folyamat mindenkinél más lehet. Ami különösen meglepett, hogy szerinte nem is feltétlenül kell külön varázslatot rendelnem ahhoz, hogy egy kis mágiát csempésszek a szépségápolási rutinomba. Akár a szokásos esti arcápolásomat is átalakíthatom egy tudatosabb szertartássá. Például használhatok kristályokkal társított testolajat, vagy pozitív megerősítéseket ismételhetek magamban, miközben felviszem a kedvenc szérumomat.
Ez a filozófia tetszett a legjobban, hogy a szépségmágia lényege szerinte nem az, hogy megfeleljünk a társadalom által diktált, sokszor irreális szépségideáloknak. Sokkal inkább az, hogy felismerjük és hangsúlyozzuk a már meglévő, egyedi szépségünket. Ez pedig egészen más üzenet, mint amit a szépségiparban általában megszoktam.
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