4 dolog a szexről, amit a filmek teljesen rosszul mutatnak

A filmes szexjelenetekben valahogy mindig minden olyan tökéletes, igaz? A szereplők gondolatolvasóként működnek, senki nem ügyetlenkedik, megvan a szenvedély, a mozdulatok összhangban... A valóság persze ennél jóval kiszámíthatatlanabb, hétköznapibb és sokszor egészen más, mint amit évek óta a képernyőn látunk.

Összegyűjtöttük azokat a szexszel kapcsolatos filmes tévhiteket, amelyek annyira belénk égtek, hogy talán észre sem vesszük, mennyire távol állnak a való élettől.

Néhány perc behatolástól minden nő elélvez

Kezdjük is a legnagyobb mítosszal, ami rengeteg ember szexuális életét viszi vakvágányra. A filmekben hányszor látjuk ezt: a két fél egymásnak esik, megtörténik a behatolás, pár lökés, max két perc, és mindketten egyszerre eljutnak a csúcsra... Aha, és most jöhet a rideg valóság? Egy amerikai felmérésben a nők mindössze 18,4 százaléka mondta azt, hogy számára önmagában a behatolás elegendő az orgazmushoz. Bizony sok nőnek inkább a csikló ingerlésére van szüksége, és nem, egy-két perc sem feltétlenül elég. Legalábbis a többségnek.

Ha hangos, akkor biztosan nagyon élvezi

A filmek egyik legegyszerűbb eszköze a női élvezet bemutatására a hangos nyögés. Ez azonban önmagában nem bizonyítja sem az orgazmust, sem azt, hogy valakinek jó volt az együttlét... A Harry és Sally híres éttermi jelenete éppen ezt a tévhitet figurázza ki. Harry biztos benne, hogy felismeri, ha egy nő elélvez, Sally azonban néhány másodperc alatt bebizonyítja neki, milyen meggyőzően lehet orgazmust színlelni.

A védekezés csak elrontaná a romantikus pillanatot

A filmekben a ruhák pillanatok alatt lekerülnek, de óvszerért szinte soha senki nem nyúl, és a fogamzásgátlásról sem esik szó. Pedig az óvszer megfelelő használata csökkenti a nemi úton terjedő fertőzések és a nem kívánt terhesség kockázatát. A Felkoppintva c. film legalább megmutatja, mi történhet, ha a védekezés elmarad. Alison azt szeretné, hogy Ben siessen az óvszer felhelyezésével, a férfi azonban félreérti, és úgy gondolja, teljesen elhagyhatja – az egyéjszakás kalandból pedig nem tervezett terhesség lesz.

Soha nincs szükség síkosítóra, igazításra vagy szünetre

A filmes szexben senkinek nem görcsöl be a lába, nem csúszik félre semmi, és soha nem kell megállni egy pillanatra. A valóságban a kommunikáció, a pózváltás vagy a síkosító használata teljesen hétköznapi része lehet az együttlétnek; a síkosító például csökkentheti a súrlódást, a fájdalmat és a kellemetlenséget.

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