Egy igazán jó filmes csavar nem egyszerűen meglep, hanem néhány perc alatt képes teljesen átírni az előtte látott történetet. Hirtelen értelmet nyernek a furcsa mondatok, a jelentéktelennek tűnő tárgyak és azok a jelenetek is, amelyek felett elsőre könnyedén átsiklottunk. A 2000-es évek pedig elképesztően erős filmeket adott ebből a műfajból. A következő alkotásoknál nem állunk meg a történet felvezetésénél, azt is eláruljuk, pontosan mi történik a végén, és mit jelent a nagy fordulat.





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Galéria / 10 kép 10 film a 2000-es évekből, ami zseniális csavart tartogat a végén Megnézem a galériát

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