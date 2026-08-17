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10 film a 2000-es évekből, ami zseniális csavart tartogat a végén

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#2000-es évek
#Vége
#csavar
#fordulatos befejezés
Kamilla
Életmód
Utoljára frissült: 2026. augusztus 14. 11:12

Forrás: Másvilág c. film

10 film a 2000-es évekből, ami zseniális csavart tartogat a végén
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Vigyázat, innentől az egész cikk masszívan spoileres!

Egy igazán jó filmes csavar nem egyszerűen meglep, hanem néhány perc alatt képes teljesen átírni az előtte látott történetet. Hirtelen értelmet nyernek a furcsa mondatok, a jelentéktelennek tűnő tárgyak és azok a jelenetek is, amelyek felett elsőre könnyedén átsiklottunk. A 2000-es évek pedig elképesztően erős filmeket adott ebből a műfajból. A következő alkotásoknál nem állunk meg a történet felvezetésénél, azt is eláruljuk, pontosan mi történik a végén, és mit jelent a nagy fordulat.

Lássuk!

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10 film a 2000-es évekből, ami zseniális csavart tartogat a végén

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