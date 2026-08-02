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A fesztiválszezonnak még nincs vége: 3 dolog, aminek mindig a táskádban a helye a hőségben!

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Életmód
2026. augusztus 2.

Forrás: artiemedvedev/Getty Images

fesztiválszezon
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Ez az év egyik legcsodálatosabb és legszabadabb időszaka, de ha nem vigyázol, sajnos veszélybe is kerülhet az egészséged a nyári forróság miatt!
A cikk támogatója a Dyson

Elképzelni sem tudnánk a nyarainkat a fesztiválok nélkül, hiszen ilyenkor kicsekkolhatunk a valóságból a kedvenc előadóink segítségével, ráadásul a tudomány is a mi oldalunkon áll ebben a kérdésben! A szakemberek ugyanis bebizonyították, hogy a fesztiválozás pozitív hatással van a mentális, illetve a fizikai egészségünkre is: csökkenthetjük a stressz-szintünket, kalóriát égethetünk a táncolással, de a D-vitamin raktárunkat is feltölthetjük a napsütéses órákban.

Azonban nem szabad elfelejtkeznünk arról sem, hogy a nyári hőség kifejezetten ártalmas is lehet: kiszáradhatunk, elszédülhetünk, napszúrást, akár hőgutát is kaphatunk, de a szív-, és érrendszerünket is megterhelheti a kánikula, keringési zavarokat okozhat. Éppen ezért tényleg életbevágóan fontos, hogy TUDATOSAN vessük bele magunkat a fesztiválozásba az év legforróbb hónapjában, mert megóvhatjuk magunkat a fenti veszélyektől.

Figyelj oda, mi kerül bele a hőségben a fesztiváltáskádba! Ha ezeket magaddal viszed, akkor biztonságban bulizhatsz!

Hidratálj, hidratálj, hidratálj!

Nem tudjuk elégszer hangsúlyozni, mennyire fontos, hogy M-I-N-D-I-G legyen nálad egy palack vagy kulacs, amit utántölthetsz, mert a hőségben kiemelten gondoskodnod kell a folyadékpótlásról. Indulás előtt akár le is fagyaszthatsz vizet, hogy sokáig jéghideg maradjon a palackodban, azonban ilyenkor nem szabad teljesen teleöntened az üveget, csak a 75-90 százalékáig, hogy a jég ne repessze meg azt. Az is beválhat, ha félig töltöd meg a palackot vízzel, lefagyasztod, majd az üres felébe öntesz még egy kis jéghideg vizet indulás előtt. (JOY-tipp: Adj a vízhez elektrolitokat! Mivel a hőségben elég sokat izzadunk, olyan fontos ásványi anyagok ürülnek ki így a szervezetünkből, mint a kálium vagy a nátrium, ezáltal nagyobb a kiszáradás és az izomgörcsök kockázata.)

Hűsölj hatékonyan!

A legnagyobb hőségben természetesen egy legyező is életmentő lehet, de szerencsére már van ennél jóval hatékonyabb opciód is, ráadásul nem foglal el több helyet sem a táskádban: a Dyson HushJet™ Mini Cool első kézi, hordozható ventilátorát könnyedén magaddal viheted a fesztiválokra. Ez a készülék nagyon sokoldalú, mivel nemcsak asztalon használható, hanem kézben is tartható, de kézhasználat nélkül, nyakba akasztva, táskára vagy ruhára rögzítve is viselhető. (Ne aggódj, nem zavar a táncolásban sem, mert csak 212 grammot nyom, szóval észre sem veszed, hogy nálad van.)

Az akkumulátorának hála hat órán keresztül hűvösen tarthat, úgyhogy akár egész délutánra biztosítja neked a felfrissítő, 25 m/s sebességű, erőteljes légáramlást a legforróbb pillanatokban. Ja, és még a fesztiválszettedben sem kell megalkudnod miatta, mivel a Dyson HushJet™ Mini Cool ventilátor három árnyalatban is kapható: az Ink/Cobalt a kobaltkék és a tintakék kombinációja, a Carnelian/Sky a karneol egy élénkebb változata égkékkel keresztezve, a Stone/Blush verzióban pedig a gyöngyház ihlette fehér és a rózsaszín találkozik.

A Dyson HushJet™ Mini Cool kézi, hordozható ventilátor lehet az új legjobb barátod a fesztiválokon, mert akár hat órán keresztül hűsíthet téged a legforróbb pillanatokban. Kattints a képre és szerezd be!
forrás: Dyson
A Dyson HushJet™ Mini Cool kézi, hordozható ventilátor lehet az új legjobb barátod a fesztiválokon, mert akár hat órán keresztül hűsíthet téged a legforróbb pillanatokban. Kattints a képre és szerezd be!

Hőségben használandó!

SOHA ne indulj el fesztiválozni úgy, hogy nincs a táskádban minimum SPF 30, de inkább SPF 50-es faktorú fényvédő, mert az extrém magas UV-sugárzás borzasztóan veszélyes lehet: fényvédő használata nélkül akár pár perc alatt leéghetsz, napszúrást kaphatsz, de az erős UVB-sugárzás sajnos bőrrákhoz is vezethet, ezenkívül felgyorsíthatja a bőröd öregedését, korai ráncok jelenhetnek meg rajtad, illetve pigmentfoltok is keletkezhetnek a napfény hatására. Pár óránként kend be újra magad!

Mutathatunk pár fesztiválszettet is, amit bevethetsz idén?

Galéria / 6 kép

6 fesztiválszett, amitől úgy nézel ki, mintha backstage-belépőd is lenne

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