Életmód
A fesztiválszezonnak még nincs vége: 3 dolog, aminek mindig a táskádban a helye a hőségben!
Forrás: artiemedvedev/Getty Images
Ott vannak rajtad, mégsem tudod, mi a nevük: 8 testrész, amit mindenki rosszul hív
Mindennap használjuk őket, mégis kevesen tudják, hogy ezeknek a testrészeknek külön nevük is van.
Életmód
Így dobd fel a barátnős balatoni nyaralásodat
Promóciók
Öt dolog, amit sokan rosszul tudnak az ártalomcsökkentésről és a nikotinpárnáról
Heti horoszkóp augusztus 3-9.: a Szüzeknek érdemes belátniuk a határaikat, a Nyilasok páratlan lehetőséget kapnak
Az előtted álló héten is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
Szerelmi horoszkóp augusztus: a Rákoknak érdemes nyitottabbaknak lenniük, a Skorpiók valakivel szorosabbra fűzhetik a szálakat
Szerelem szempontjából az augusztus is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerelmi horoszkópot!
Heidi Klum felszedett jó pár kilót – válasza mindenkit meglephet, aki beszólna neki
Bár sokan ilyenkor a fogyasztó csodaszerekhez nyúlnak, Heidi nem hisz ezekben. Sőt!
Van, akinek bőven elég egy macska is: 8 sztárpár felfedte, miért nem vállalnak gyereket
A legtöbben természetesnek veszik, hogy egy hosszú párkapcsolatot előbb-utóbb a családalapítás követ. Kivéve ezek a sztárok!
Napi horoszkóp augusztus 2.: a Mérlegek vállát komoly felelősség terheli, a Nyilasok kibontakoztathatják a bennük rejlő kreativitást
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
Elképzelni sem tudnánk a nyarainkat a fesztiválok nélkül, hiszen ilyenkor kicsekkolhatunk a valóságból a kedvenc előadóink segítségével, ráadásul a tudomány is a mi oldalunkon áll ebben a kérdésben! A szakemberek ugyanis bebizonyították, hogy a fesztiválozás pozitív hatással van a mentális, illetve a fizikai egészségünkre is: csökkenthetjük a stressz-szintünket, kalóriát égethetünk a táncolással, de a D-vitamin raktárunkat is feltölthetjük a napsütéses órákban.
Azonban nem szabad elfelejtkeznünk arról sem, hogy a nyári hőség kifejezetten ártalmas is lehet: kiszáradhatunk, elszédülhetünk, napszúrást, akár hőgutát is kaphatunk, de a szív-, és érrendszerünket is megterhelheti a kánikula, keringési zavarokat okozhat. Éppen ezért tényleg életbevágóan fontos, hogy TUDATOSAN vessük bele magunkat a fesztiválozásba az év legforróbb hónapjában, mert megóvhatjuk magunkat a fenti veszélyektől.
Figyelj oda, mi kerül bele a hőségben a fesztiváltáskádba! Ha ezeket magaddal viszed, akkor biztonságban bulizhatsz!
Hidratálj, hidratálj, hidratálj!
Nem tudjuk elégszer hangsúlyozni, mennyire fontos, hogy M-I-N-D-I-G legyen nálad egy palack vagy kulacs, amit utántölthetsz, mert a hőségben kiemelten gondoskodnod kell a folyadékpótlásról. Indulás előtt akár le is fagyaszthatsz vizet, hogy sokáig jéghideg maradjon a palackodban, azonban ilyenkor nem szabad teljesen teleöntened az üveget, csak a 75-90 százalékáig, hogy a jég ne repessze meg azt. Az is beválhat, ha félig töltöd meg a palackot vízzel, lefagyasztod, majd az üres felébe öntesz még egy kis jéghideg vizet indulás előtt. (JOY-tipp: Adj a vízhez elektrolitokat! Mivel a hőségben elég sokat izzadunk, olyan fontos ásványi anyagok ürülnek ki így a szervezetünkből, mint a kálium vagy a nátrium, ezáltal nagyobb a kiszáradás és az izomgörcsök kockázata.)
Hűsölj hatékonyan!
A legnagyobb hőségben természetesen egy legyező is életmentő lehet, de szerencsére már van ennél jóval hatékonyabb opciód is, ráadásul nem foglal el több helyet sem a táskádban: a Dyson HushJet™ Mini Cool első kézi, hordozható ventilátorát könnyedén magaddal viheted a fesztiválokra. Ez a készülék nagyon sokoldalú, mivel nemcsak asztalon használható, hanem kézben is tartható, de kézhasználat nélkül, nyakba akasztva, táskára vagy ruhára rögzítve is viselhető. (Ne aggódj, nem zavar a táncolásban sem, mert csak 212 grammot nyom, szóval észre sem veszed, hogy nálad van.)
Az akkumulátorának hála hat órán keresztül hűvösen tarthat, úgyhogy akár egész délutánra biztosítja neked a felfrissítő, 25 m/s sebességű, erőteljes légáramlást a legforróbb pillanatokban. Ja, és még a fesztiválszettedben sem kell megalkudnod miatta, mivel a Dyson HushJet™ Mini Cool ventilátor három árnyalatban is kapható: az Ink/Cobalt a kobaltkék és a tintakék kombinációja, a Carnelian/Sky a karneol egy élénkebb változata égkékkel keresztezve, a Stone/Blush verzióban pedig a gyöngyház ihlette fehér és a rózsaszín találkozik.
Hőségben használandó!
SOHA ne indulj el fesztiválozni úgy, hogy nincs a táskádban minimum SPF 30, de inkább SPF 50-es faktorú fényvédő, mert az extrém magas UV-sugárzás borzasztóan veszélyes lehet: fényvédő használata nélkül akár pár perc alatt leéghetsz, napszúrást kaphatsz, de az erős UVB-sugárzás sajnos bőrrákhoz is vezethet, ezenkívül felgyorsíthatja a bőröd öregedését, korai ráncok jelenhetnek meg rajtad, illetve pigmentfoltok is keletkezhetnek a napfény hatására. Pár óránként kend be újra magad!
Mutathatunk pár fesztiválszettet is, amit bevethetsz idén?
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
Így emeld új szintre a mindennapjaidat a legújabb techújdonságokkal
Életmód
Így dobd fel a barátnős balatoni nyaralásodat
Életmód
A fesztiválszezonnak még nincs vége: 3 dolog, aminek mindig a táskádban a helye a hőségben!
Promóciók
Öt dolog, amit sokan rosszul tudnak az ártalomcsökkentésről és a nikotinpárnáról
10 sztár, akinek meglepően hétköznapi munkája volt a hírnév előtt
Mielőtt milliók ismerték volna a nevüket, volt, aki virágot árult, más kávét főzött vagy éppen irodában dolgozott – ezek a világsztárok is egészen hétköznapi munkából indultak.
5 mód, amivel elegánsabbá tehetsz egy egyszerű farmer-póló szettet
Teljesen egyszerű dolgok is nagy változást tudnak hozni!
Heti horoszkóp augusztus 3-9.: a Szüzeknek érdemes belátniuk a határaikat, a Nyilasok páratlan lehetőséget kapnak
Az előtted álló héten is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
Van, akinek bőven elég egy macska is: 8 sztárpár felfedte, miért nem vállalnak gyereket
A legtöbben természetesnek veszik, hogy egy hosszú párkapcsolatot előbb-utóbb a családalapítás követ. Kivéve ezek a sztárok!
Napi horoszkóp augusztus 2.: a Mérlegek vállát komoly felelősség terheli, a Nyilasok kibontakoztathatják a bennük rejlő kreativitást
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
Ott vannak rajtad, mégsem tudod, mi a nevük: 8 testrész, amit mindenki rosszul hív
Mindennap használjuk őket, mégis kevesen tudják, hogy ezeknek a testrészeknek külön nevük is van.