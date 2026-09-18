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Ha meddőségről beszélünk, még mindig a nőkre gondolunk – pedig a férfiaknál is látványosan nő a probléma
Forrás: Jóbarátok c. sorozat
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Ha meddőségről beszélünk, valamiért még mindig automatikusan a női oldalra terelődik a figyelem. Hány éves a nő? Van-e peteérése? Rendben vannak-e a hormonjai? Nem várt-e túl sokáig a gyerekvállalással? Szed-e elég vitamint, nyomelemet, rendesen étkezik? Sportol? Eleget alszik? Pedig a statisztikák egészen mást mutatnak 2026-ra: a fogantatási nehézségek jelentős részében a férfi oldal is érintett, és közben egyre több adat utal arra, hogy a férfi reproduktív egészség globálisan romló tendenciát mutat.
Maga a meddőség egyébként sem ritka probléma, csak nyilván senki sem szívesen beszél róla: a WHO szerint világszerte nagyjából minden hatodik ember megtapasztalja élete során. Magyarországon az Egészségvonal friss, 2026-os összefoglalója szerint pedig minden ötödik pár érintett lehet.
És fontos tudni, hogy bizony az esetek közel felében a férfi oldal is érintett
A Egészségvonal jelenlegi adatai szerint a meddőség oka:
- 45–50%-ban női eredetű,
- 25–30%-ban férfi eredetű,
- 15–20%-ban pedig mindkét félnél található eltérés.
Ez azt jelenti, hogy ha a csak férfi eredetű és a mindkét felet érintő eseteket együtt nézzük, a férfi tényező nagyjából az esetek 40–50 százalékában szerepet játszhat. És ez bizony globálisan egyre több helyen jelentkezik. Több amerikai kutatásból is kiderült már, hogy a meddőséggel küzdő párok körülbelül felénél részben vagy teljes egészében férfi tényező is szerepet játszik.
Vagyis az a narratíva, hogy a meddőség elsősorban "női probléma", statisztikailag egyszerűen nem állja meg a helyét.
És nem csak azért van ez így, mert hirtelen beszélünk róla. Az adatok nagyon is ijesztőek
A Global Burden of Disease készített egy kutatást, amely során 204 ország és terület adatait elemezték ki, és e szerint 2019-ben világszerte mintegy 56,5 millió férfit érintette a meddőség. Ez az abszolút esetszámban 76,9%-os növekedést jelentett 1990-hez képest, ami mindenhogy óriási növekedés! Persze itt fontos pontosítani is egy kicsit: az abszolút növekedés egy részét természetesen a népességnövekedés és a társadalmak öregedése is magyarázhatja. Az, hogy ebben a közel 30 évben több férfit érintett meddőség, részben magyarázható azzal, hogy ma többen élnek a Földön, és átlagosan idősebb is a népesség. A kutatók ezért úgy is újraszámolták az adatokat, mintha a két időpontban ugyanolyan lenne a népesség korösszetétele.
És még így is azt kapták, hogy a férfimeddőség aránya 19%-kal nőtt.
A spermiumszám csökkenése pedig még ennél is látványosabb
Ezek a számok elsőre szinte hihetetlennek tűnnek: néhány évtized alatt több mint felére csökkent a férfiak spermiumkoncentrációja, a teljes spermiumszám pedig még ennél is nagyobbat zuhant. És nem úgy fest, hogy a folyamat megállna: a kutatás szerint 2000 után a csökkenés tempója még gyorsabb lett. Viszont! A csökkenő spermiumszám nem egyenlő automatikusan a meddőséggel. Egy férfinak lehet az átlagnál alacsonyabb spermiumszáma úgy, hogy képes természetes úton gyermeket nemzeni, és a termékenységet nemcsak a spermiumok száma, hanem többek között azok mozgása, alakja és genetikai minősége is befolyásolja.
Oké, de akkor mi is történik a férfiakkal most?
A férfimeddőség mögött rengeteg különböző tényező állhat: genetikai eltérések, hormonális problémák, herevisszér-tágulat, korábbi fertőzések vagy sérülések, anatómiai eltérések, daganatos betegségek és azok kezelése, illetve bizonyos krónikus betegségek is. Emellett egyre több figyelmet kapnak az életmódbeli és környezeti tényezők: többek között a dohányzás, az elhízás, a túlzott alkoholfogyasztás, a hőterhelés, a légszennyezés és bizonyos vegyi anyagoknak való kitettség.
És igen: a férfi biológiai óra is létezik, nem csak női
Évtizedeken keresztül szinte kizárólag a nőknél beszéltek arról, hogy „ketyeg a biológiai óra”, és „sietni kell, mert 35 felett már nagyon kicsi az esély”, miközben a férfiaknál sokkal inkább az élt a köztudatban, hogy akár 60–70 éves korban is gond nélkül lehet gyerekük. Elég csak Robert De Niróra gondolni, aki 80 évesen lett apa. De biológiailag ez ennél jóval árnyaltabb. És bár náluk valóban nincs egy olyan éles határ, mint a nőknél a menopauza, de az életkor igenis számít. 40 év felett a spermiumok minősége fokozatosan romolhat, és valamivel nagyobb eséllyel jelenhetnek meg bennük olyan genetikai eltérések, amelyek a fogantatást vagy a születendő gyermek egészségét is befolyásolhatják.
Úgyhogy 2026-ban ideje végre nem úgy beszéljünk a meddőségről, mintha az automatikusan a női test problémája lenne. A fogantatás két emberen múlik, így a kivizsgálásnak, a felelősségnek és a beszélgetésnek is ugyanúgy kétoldalúnak kellene lennie. Minél hamarabb tűnik el a férfimeddőség körüli szégyen és hallgatás (mert sok férfi még csak hallani sem akar a kivizsgálásról), annál több pár kaphat időben valódi válaszokat – és annál kevesebb nő cipeli majd egyedül azt a terhet, ami eleve nem csak az övé.
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