Fiúk, jó, ha tudjátok! 5 dolog, amit a nők sokkal vonzóbbnak találnak az izmoknál

Van az úgy, hogy az ember lánya meglát az utcán egy jóképű pasit, akinek izmos karját nem lehet nem észrevenni, akinek a mosolyától azonnal elpirulunk, és még egy kósza pillanatig el is képzeljük, hogy milyen klassz lenne, ha leszólítana és randizni hívna... De nagy igazság, hogy a legtöbb nő végül nem a "mindenki crush-a" típusú sráccal köti össze az életét, hanem azzal, aki mellett igazán jól érzi magát a bőrében. Aki megnevettet, figyel ránk, biztonságot ad, van humora, esze, önbizalma, és valahogy minden találkozás után egy kicsit még vonzóbbnak tűnik. Mert persze, a külsőt vesszük észre először, de ez csak ideig-óráig lehet vonzó, ha közben hiányzik sok minden más.

Ennek kapcsán most összegyűjtöttük azokat az apró dolgokat, amelyek miatt egy férfi sokkal vonzóbb lesz egy nő számára – és ezeknek semmi közük a külsejéhez. Fiúk, ez nektek is szól!

A jó humorérzék a legfontosabb

Megkérdezhetünk bárkit, a legtöbb nő szinte elsők között vágja rá, hogy a legfontosabb a jó humorérzék. Hisz mit ér egy kapcsolat, ha nem tudtok együtt nevetni? Ugye-ugye. Kevés vonzóbb dolog létezik annál, mint amikor valakinek gyorsan vág az esze és azonnal képes megnevettetni egy jó poénnal. Persze a srácnak nem kell standuposnak lennie, bőven elég, ha érti a poénjaidat, van öniróniája, és egy kínos vagy feszültebb helyzetet is képes oldani.

Magabiztosság, ami semmiképp sem csap át nagyképűségbe

A magabiztos pasi a legvonzóbb, ebben minden nő egyetért. Mert bár mi is ki tudjuk kérni magunknak az italunkat, ki tudjuk hívni a szerelőt vagy megtankolni a kocsit, néha nagyon jól esik, ha valaki egy kicsit átveszi az irányítást. Az a férfi, aki rendben van önmagával, nem akar mindenkit lenyűgözni, és nem érzi szükségét annak, hogy folyamatosan bizonygassa, mennyire sikeres vagy különleges, általában sokkal erősebb benyomást tesz.

Nemcsak magáról beszél, hanem figyel rád

Minden nőnek van legalább egy olyan randiélménye, ami arról szólt, hogy ő mesélt valamit, a másik pedig vagy nem reagált erre, vagy azonnal átterelte a szót magára. És folytatta. És még tovább. És hiába osztottál meg magadról egy-két privát infót, a következő találkán a srácnak fogalma sem volt arról, hogy mit beszélsz. Na, ezért tartják a nők az egyik legfontosabb és egyben legvonzóbb tulajdonságnak azt, ha egy férfi ODAFIGYEL! Emlékszik arra, amit korábban meséltél, visszakérdez, és nem csak udvariasságból érdeklődik. Az ilyen apróságokból nagyon gyorsan kiderül, hogy valaki valóban kíváncsi rád, vagy csak magát szeretné eladni.

Intelligens és érdeklődő

Hiszen azzal lehet igazán jót beszélgetni, aki érdeklődik a világ iránt, intelligens, és nyitott mások véleményére is. Az intelligencia nem feltétlenül jelent diplomákat vagy lexikális tudást, nem is erről van szó. De az biztos, hogy egy jó beszélgetés simán képes olyan vonzalmat teremteni, amit első pillantásra még egyáltalán nem éreztél.

Mennyire kedves másokkal is

Valószínűleg minden nő tudja már, hogy egy férfi jellemét milyen jól leírja az, ahogy másokkal is viselkedik. Mert persze, egy randin a másik előtt mindenki a legjobb oldalát mutatja, beszélgetés közben könnyű kedvesnek tűnni, de ahogy akár egy felszolgálóval beszél a srác, sokat elmond a jelleméről. A kedvesség pedig igenis vonzó!

Persze a listát még folytathatnánk, hiszen nem csak öt tulajdonság fontosabb egy pasi külsejénél. Ide írhatnánk azt is, hogy a megbízhatóság, az EQ, a biztonságérzet mind-mind vonzó, folytathatnánk még egy darabig, de valószínűleg így is érthető, mit akarunk ezzel kifejezni. A külső csak egy része a vonzalomnak, és bár persze ez is fontos, de akadnak dolgok, amelyek hiányát a legdögösebb facecard sem tudja felülírni!