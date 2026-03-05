2026-ra már megtanultuk, hogy a manikűrünk nem csak egy aprócska szépségápolási részlet, hanem az önkifejezés egyik legszuperebb eszköze. Míg egyesek a letisztult nude árnyalatokra esküsznek, mások az élénk színeket vagy a feltűnő mintákat szeretik. A stílus ízlés kérdése – és szerencsére mindenkinek joga van ahhoz, hogy azt viselje, amiben jól érzi magát. Ugyanakkor sokakat érdekel, mit gondolnak erről a férfiak. Számít nekik egyáltalán a köröm? Észreveszik, ha megcsináltatod a körmeidet? És akad egyáltalán olyan manikűr, amit kifejezetten nem kedvelnek?

Megkérdeztünk több magyar férfit is a témában, ők pedig felfedték, szerintük melyik az a manikűrtípus, ami egyáltalán nem néz ki jól egy nőn. Az indoklásokból érdekes mintázat rajzolódott ki, de hangsúlyozzuk: az ízlés szubjektív, nincs „jó” vagy „rossz” választás.

Ha kíváncsi vagy, mit mondtak, mutatjuk a válaszokat a galériában:

Galéria / 5 kép Megkérdeztük a férfiakat: ez az 5 manikűr a legkevésbé szép szerintük egy nőn Megnézem a galériát

