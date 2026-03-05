Életmód
Megkérdeztük a férfiakat: ez az 5 manikűr a legkevésbé szép szerintük egy nőn
Forrás: allison christine on Unsplash
Napi horoszkóp március 5.: a Skorpiók igyekeznek utolérni magukat, a Nyilasoknak érdemes az elvégzendő feladatra összpontosítaniuk
A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!
Promóciók
Az ikonikus kollekció új ékköve: ez a lenyűgöző árnyalat ihlette a Versace új illatát
7 magyar nő felfedte, mennyi ideig kéne tartania a szexnek
Megkérdeztünk több magyar nőt is, szerintük meddig tart egy tökéletes menet az ágyban. A válaszaikat minden pasinak el kéne olvasnia.
"A pasimnak egy lány a legjobb barátja..." - 7 magyar elmesélte, mi lett a vége, amikor a párjuk állandóan egy másik nővel lógott
Lehet egyáltalán jó vége egy ilyen felállásnak? 7 magyar nő válasza felfedi!
Ezt árulja el a személyiségedről a kedvenc manikűr színed
Te tudtad, hogy a színeknek jelentésük is van? Vajon mit mond rólad kedvenc körömlakk színed? Most kiderül!
Megkérdeztük a férfiakat: ez az 5 manikűr a legkevésbé szép szerintük egy nőn
Magyar férfiak elmondták, melyik az az 5 manikűr, amit azonnal kiszúrnak egy nőn - és nem pozitív okokból kifolyólag.
2026-ra már megtanultuk, hogy a manikűrünk nem csak egy aprócska szépségápolási részlet, hanem az önkifejezés egyik legszuperebb eszköze. Míg egyesek a letisztult nude árnyalatokra esküsznek, mások az élénk színeket vagy a feltűnő mintákat szeretik. A stílus ízlés kérdése – és szerencsére mindenkinek joga van ahhoz, hogy azt viselje, amiben jól érzi magát. Ugyanakkor sokakat érdekel, mit gondolnak erről a férfiak. Számít nekik egyáltalán a köröm? Észreveszik, ha megcsináltatod a körmeidet? És akad egyáltalán olyan manikűr, amit kifejezetten nem kedvelnek?
Megkérdeztünk több magyar férfit is a témában, ők pedig felfedték, szerintük melyik az a manikűrtípus, ami egyáltalán nem néz ki jól egy nőn. Az indoklásokból érdekes mintázat rajzolódott ki, de hangsúlyozzuk: az ízlés szubjektív, nincs „jó” vagy „rossz” választás.
Ha kíváncsi vagy, mit mondtak, mutatjuk a válaszokat a galériában:
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
Tudtad? 3 mindennapi probléma, amit a telefonod már képes megoldani helyetted
Promóciók
Az ikonikus kollekció új ékköve: ez a lenyűgöző árnyalat ihlette a Versace új illatát
Promóciók
Miért válaszd a természetes illóolajokat parfümként?
Hivatalosan is átvette az uralmat a gótikus reneszánsz a divatban
Az Üvöltő szelek és a Frankeinstein ihlette divat megy most mindenhol.
8 nagyszerű zenész, aki valósággal berobbant Hollywoodba
Kár lett volna elszalasztaniuk a lehetőséget, az biztos...
"A pasimnak egy lány a legjobb barátja..." - 7 magyar elmesélte, mi lett a vége, amikor a párjuk állandóan egy másik nővel lógott
Lehet egyáltalán jó vége egy ilyen felállásnak? 7 magyar nő válasza felfedi!
Napi horoszkóp március 5.: a Skorpiók igyekeznek utolérni magukat, a Nyilasoknak érdemes az elvégzendő feladatra összpontosítaniuk
A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!
7 magyar nő felfedte, mennyi ideig kéne tartania a szexnek
Megkérdeztünk több magyar nőt is, szerintük meddig tart egy tökéletes menet az ágyban. A válaszaikat minden pasinak el kéne olvasnia.
Ezt árulja el a személyiségedről a kedvenc manikűr színed
Te tudtad, hogy a színeknek jelentésük is van? Vajon mit mond rólad kedvenc körömlakk színed? Most kiderül!