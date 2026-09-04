Életmód
KVÍZ – Te milyen típusú partner vagy? A Félrelépni szabad című film megmutatja, mennyire másképp működhetünk egy kapcsolatban
Forrás: Megafilm
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Vannak filmek, amiket nem csak azért szeretünk, mert viccesek, szórakoztatnak és kikapcsolnak, hanem mert közben el is gondolkodtatnak. Mert egyszerűen beleképzeljük magunkat a karakterek helyzetébe, és feltesszük magunknak a kérdést: mi mit tennénk a helyükben? Ha csíped az ilyen filmeket, jó hírünk van, mert szeptember 24-én érkezik a mozikba az évtized legszexibb vígjátéka, a Félrelépni szabad. A történet szerinted Luca egy szerető feleség, aki nyilvánosan megfogadja, hogy ha férje, Bálint félrelép, akkor bizony ő is ezt teszi majd. Persze titkos hódolója ebben a kijelentésben soha vissza nem térő lehetőséget lát, és úgy dönt, mindent megtesz az ügy érdekében. Ez persze beindítja az események sorozatát: lesz itt ármánykodás, megannyi vicces véletlen, hűtlenség és féltékenység, ami veszélybe sodor minden kapcsolatot. A kérdés már csak az, hogy képes-e győzni a szerelem az ármány és a vágyak felett?
A Félrelépni szabad épp attól lesz nagyon izgalmas, hogy bár vicces módon mutatja be a különös helyzeteket, közben tudunk is azonosulni velük. Hiszen sok olyan kérdést feltesznek majd a karakterek, amelyek már bennünk is megfogalmazódtak, csak még azt nem tudjuk, mi rá a válasz. Közben pedig okkal merül fel: vajon mi hogyan viselkednénk hasonló helyzetben? Mert kívülről mindig könnyebb ítélkezni egy megcsaláson, egy rossz döntésen vagy egy mérgező kapcsolati dinamikán, de amikor mi vagyunk benne, már egészen másképp működünk. Ennek kapcsán készítettünk egy érdekes kvízt neked, amiből kiderül, te hogyan működsz a szerelemben: inkább irányítasz, idealizálsz, túlságosan sokat adsz magadból, vagy az egyenrangúságra törekszel?
Töltsd ki a kvízt, és kiderül!
Te magadra ismertél a jellemzésnél? Fontos kiemelni, hogy nem véletlenül kapott nagyobb hangsúlyt a megcsalás témaköre a kvízben sem. Mert bár hajlamosak vagyunk úgy beszélni róla, mint valamiről, ami velünk úgysem történhet meg, azért a valóságban ez nem mindig állja meg a helyét. A hűtlenség igazából statisztikák szerint sem olyan ritka, ráadásul elég komolyan próbára teszi nemcsak a kapcsolatot, de a magunkba és másikba vetett bizalmat is. És miközben nincs két egyforma történet, egy biztos: amikor megtörténik, mindenki máshogy reagál rá.
A Félrelépni szabad színészei most őszintén elárulták azt is, mit tanácsolnának annak, akit megcsaltak?
- Vida Péter karaktere Vadász úr: “Gondolkodj. Mert aki máshol kajtatja a boldogságot, annak lehet, hogy nem is a párjával van baja, hanem saját magával, ha azt hiszi, hogy egyetlen éjszakára szabadságra lehet menni a házasságból”
- Szabó Erika karaktere, Klaudia: “A megcsalás az árulásról szól, és pokolian tud fájni. Ha megcsalnak téged, mielőtt bármit is teszel, igyál egy pohár bort, gyászold meg a fájdalmad és dönts”
- Czakó Julianna karaktere Luca: “Ha megcsalnak, akkor sírj egyet, ha szerelmes voltál. Egyél rengeteg fagyit és édességet, aztán nagyon gyorsan szedd össze magad.”
- Dóra Béla karaktere Petya: “Elmondom, hogy mit csinálj: állj bele frankón az életedbe!. Ülj be az első bárba, kérj ki egy whiskyt, hallgass meg valami jó számot és lépj tovább”
- Hevesi László karaktere Bálint: “Kirándulj az erdőben, lélegezz és nézz rá messzebbről a történtekre. Lehet, hogy ez csak egy válsághelyzet, amit képesek vagytok együtt megoldani.”
- Kövesi Csenge karaktere Andi: “Egyszerű a döntés: hagyd ott.”
- Jámbor Nándor karaktere Ernő: “Ha ez nem egy zátonyra futott kapcsolat, akkor mentsd meg. Ha igen, akkor kérd meg, hogy csomagoljon. Valahol van valaki, aki rád vár. Lehet, hogy már ismered is.”
- Jaskó Bálint karaktere Jácint: “Mindenki azt gondolja, hogy tud monogám kapcsolatban élni, de ha nincsenek jó keretek, akkor bizony félrecsúsznak a dolgok… de vajon tényleg megcsalt, vagy csak úgy tűnik, hogy félrelépett?”
Ne feledd, szeptember 24-től irány a mozi, ahol te is megnézheted a Félrelépni szabad című filmet.
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