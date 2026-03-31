Felnőttként is imádod a plüssöket? Pszichológus elárulta, kell-e aggódnod emiatt

#Szorongás
#stresszkezelés
#plüssállatok
#felnőttként
#plüssök
Bíborka
Utoljára frissült: 2026. március 30. 21:12

Felnőttként is imádod a plüssöket? Pszichológus elárulta, kell-e aggódnod emiatt
Promóciók

Ennek a krémnek köszönhetően nem lesz többé szükséged púderre és korrektorra

Minden reggel mérgelődsz, hogyan tudnád elrejteni az arcodon lévő bőrhibákat? Gondolkoztál már azon valaha, hogy milyen ...

Promóciók

A divat mint tükör: az Answear saját divatbemutatóval nyitja az SS26 szezont

2026. március 25-én a divat olyan térbe érkezett, ahol a design és a művészet az uralkodó. Az Answear divat webáruház a ...

Promóciók

Tavaszi lendülettel a zöldebb Magyarországért

2026-ban is útjára indul a Virágos Magyarország verseny

Promóciók

Rituals bemutatja a limitált kiadású húsvéti ajándék szetteket – öröm, kényeztetés és tavaszi hangulat egyben

A Rituals idén is ünnepi élménnyé varázsolja a húsvétot – limitált kiadású húsvéti ajándékszettjeivel, amelyek nem csak ...

Furcsa, ha egy felnőtt ragaszkodik a plüssökhöz? Szakértők szerint egy összetett jelenség áll a háttérben.

Vannak, akik úgy gondolják, a plüssállatok a gyerekkor szerves részét képezik, a kicsik szeretnek velük játszani, ragaszkodnak hozzájuk, de egy idő után ideje lehet elengedniük őket. Ha egy felnőtt teszi mindezt, gyerekesnek és furcsának bélyegezhetik, pedig pszichológusok szerint egy összetett jelenségről van szó, amely gyakran teljesen ártalmatlan, sőt kifejezetten hasznos lehet.

Miről is van szó pontosan? Ahogy a kicsiknél, úgy a felnőtteknél is „komforttárgyként” működhetnek a kedvenc plüssök, azaz segítenek megnyugodni, megkönnyítik az elalvást. Sokak számára érzelmi kapaszkodó is lehet, hiszen szép emlékekhez, gyerekkori biztonságérzethez, vagy akár egy fontos személyhez is kötheti őket.

Egy ilyen tárgy jelenléte csökkentheti a stresszt, a szorongást, és különösen a nehéz élethelyzetekben, változásban adhat kapaszkodót.

Hasonlóan működik az érintés és ölelés fontosságához, ami pont ilyen érzelmi reakciókat válthat ki – mindez csökkenti a feszültséget, segít ellazulni, sőt még az alvás minőségére is hatással van. Épp ezért nem meglepő, ha egyesek még felnőttként is ragaszkodnak ezekhez a tárgyakhoz. Mindemellett a társadalmi nyomás és elvárás is gyakran túl szigorúan kezeli ezt a helyzetet, mivel hajlamos gyerekesnek minősíteni, miközben természetes emberi szükségleteket elégít ki. A biztonság iránti vágy, a megnyugvás és a kötődés iránti igény nem tűnik el azzal, ha valaki felnő.

De nagyon fontos különbséget tenni az egészséges kötődés és a túlzott függés között. Ha valaki nem tud nélküle létezni, nem mer elutazni nélküle vagy pánikban tör ki, ha nem találja, amikor szüksége lenne rá, azt már szakember segítségével kell kezelni.

„A helyzet pszichológiailag akkor válik igazán érdekessé, amikor valaki úgy érzi, csak egyetlen konkrét tárgy segítségével képes megküzdeni a mindennapokkal, és szorongani kezd nélküle”

- mondja a szakértő.

Ez pedig azért rossz, mivel ez a fajta függés hosszútávon korlátozhatja azt, hogy az illető egészséges megküzdési stratégiákat alakítson ki. A szakemberek ilyenkor hipnoterápiát alkalmaznak, hogy az illető fokozatosan képes legyen ugyanazt a nyugalmat és biztonságérzetet belülről is megteremteni.

