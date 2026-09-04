Gyerekként valahogy senki nem tanít meg barátkozni, mégis működik. Beülsz valaki mellé az iskolában, kölcsönad egy radírt, három nappal később pedig már pontosan tudja, kibe vagy szerelmes. Felnőttként ehhez képest néha már az is kisebb csodának számít, ha sikerül két ember naptárában ugyanarra a hétre találni egy szabad estét. És nem csak érzésre lett nehezebb a dolog. Egy kutatás szerint nagyjából 50 együtt töltött óra szükséges ahhoz, hogy egy ismeretségből lazább barátság legyen, körülbelül 90 óra ahhoz, hogy valódi barátoknak érezzük magunkat, egy igazán közeli barátsághoz pedig akár 200 közös óra is kellhet.

Na, ebből van felnőttként a legkevesebb: idő.

Munka, párkapcsolat, család, edzés, bevásárlás, házimunka és az a minimális igény, hogy néha csak feküdj a kanapén és ne beszélj senkihez – nem csoda, ha az új barátságok felépítése háttérbe szorul. Ettől még egyáltalán nem késő új embereket megismerni. Sőt, felnőttként már sokkal jobban tudod, milyen emberek mellett érzed igazán jól magad.

Miért ennyire nehéz felnőttként új barátokat szerezni?

Leginkább azért, mert eltűnnek azok a helyzetek, amelyek gyerekként automatikusan összehoztak másokkal. Nem ülsz minden hétköznap ugyanabban a teremben harminc veled egykorú ember mellett, nincs kollégiumi folyosó, ahol este tízkor egyszer csak hatan kötöttök ki valaki szobájában, és már az sem biztos, hogy a barátaid ugyanabban a városban élnek. Ráadásul könnyű azt hinni, hogy mindenki másnak már megvan a saját társasága. Pedig meglepően sok felnőtt örülne új barátoknak – egyszerűen senki nem akarja megtenni azt a kissé kínos első lépést. Pedig a legtöbb barátság nem valamilyen filmszerű pillanattal indul. Sokkal inkább egy rövid beszélgetéssel, egy közös érdeklődési körrel vagy azzal a bizonyos mondattal: „Nincs kedved egyszer meginni egy kávét?”

Keress egy könyvklubot

Ha a small talk a személyes rémálmod, egy könyvklub tökéletes terep lehet, mert már érkezéskor van közös témátok. Nem kell azon pánikolnod, hogyan indíts beszélgetést egy vadidegennel: mindannyian ugyanazért a könyvért vagytok ott. És valójában teljesen mindegy, hogy romantikus regényekért, thrillerekért vagy fantasyért rajongsz. Amikor egy történetről beszélgettek, előbb-utóbb nemcsak a szereplőkről lesz szó, hanem saját élményekről, véleményekről és értékekről is. Innen pedig már meglepően könnyű továbblépni a valódi barátkozás felé.

Menj el szakmai eseményekre

A networking szó hallatán könnyű elképzelni egy termet tele névjegykártyát osztogató emberekkel, pedig ezek az események nem kizárólag arról szólnak, hogy megtaláld a következő állásodat. Ha olyan rendezvényre mész, ami kapcsolódik a szakmádhoz vagy valamelyik érdeklődési körödhöz, már eleve olyan emberek vesznek körül, akikkel legalább egy dolog közös bennetek. Divat, film, marketing, pénzügy, kreatív szakmák – szinte minden területnek vannak eseményei. Nem kell az első alkalommal tíz új telefonszámmal hazamenned. Már az is rengeteget számít, ha rendszeresen megjelensz ugyanazokon a helyeken, mert az ismerős arcokból sokkal könnyebben lesznek később ismerősök, majd barátok.

Írj rá egy régi barátra

Új barátok keresése közben hajlamosak vagyunk megfeledkezni azokról, akikkel valaha már megvolt a kapcsolat, csak az élet elsodort benneteket egymástól. Lehet egy régi kolléga, egy egyetemi ismerős vagy valaki, akivel régen jóban voltatok, csak idővel ritkultak a találkozások. Attól, hogy öt éve nem beszéltetek rendszeresen, még nem feltétlenül halt meg az a kapcsolat. Az emberek és az élethelyzetek változnak. Lehet, hogy húszévesen kevés közös volt bennetek, harmincévesen pedig sokkal közelebb álltok egymáshoz. Egy egyszerű „Eszembe jutottál, hogy vagy?” néha meglepően sok mindent újraindíthat.

Adj esélyt a kollégáidnak munkaidőn kívül is

Van olyan munkatársad, akivel mindig elbeszélgettek a konyhában, folyamatosan küldözgetitek egymásnak a mémeket, mégsem találkoztatok egyszer sem munkahelyen kívül? Nem kell rögtön közös hosszú hétvégét szervezni. Kezdhetitek egy ebéddel vagy egy munka utáni kávéval. Amint kikerültök az irodai közegből, könnyen kiderülhet, hogy jóval több közös van bennetek annál, mint hogy ugyanaz a meeting mindkettőtöket lefárasztja.

Ismerd meg a barátaid barátait

Talán az egyik legegyszerűbb módszer, mégis ritkán használjuk tudatosan. Ha van egy barátod, akivel jól kijössz, jó esély van rá, hogy az ő ismerősei között is akadnak olyanok, akikkel hasonló lehet a humorotok, az érdeklődésetek vagy az értékrendetek. Főleg egy új városba költözés után érdemes simán megkérdezni az ismerőseidet, hogy tudnak-e valakit, akivel összehoznának. Tulajdonképpen egy baráti blind date-ről beszélünk, csak sokkal kisebb rajta a nyomás.

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Csatlakozz egy közösséghez

Futóklub, társasjátékos csapat, utazós közösség, anyukacsoport, túrázókör vagy akár egy helyi Facebook-csoport: nagyjából minden érdeklődési kör köré épült már valamilyen közösség. És van egy óriási előnyük: ugyanazokkal az emberekkel találkozol rendszeresen. Ez azért fontos, mert barátság ritkán születik egyetlen fantasztikus beszélgetésből. Sokkal inkább abból, hogy újra és újra összefuttok, beszélgettek öt percet, aztán húszat, később pedig már külön is találkoztok.

Iratkozz be egy tanfolyamra

Mindig meg akartál tanulni kerámiázni? Főzni? Festeni? Fotózni? Most van még egy indokod rá. Egy tanfolyam vagy workshop szinte ideális helyzet a barátkozásra: mindenki ugyanazért érkezett, közösen csináltok valamit, és folyamatosan adódik beszédtéma. Ráadásul akkor sem érzed elvesztegetett időnek, ha végül nem találod meg ott az új legjobb barátodat – legalább megtanultál valami újat.

Önkénteskedj

Ha van egy ügy, ami igazán fontos neked, az önkéntesség nemcsak arra jó, hogy tegyél érte valamit. Olyan emberekkel találkozhatsz, akiknek legalább egy fontos értéke biztosan egyezik a tiéddel. Ez pedig egészen más kiindulópont, mint amikor egy teljesen véletlenszerű társaságban próbálsz kapcsolódni. Nem biztos, hogy minden önkéntestársadból életed végéig tartó barátság lesz, de eleve sokkal természetesebb közegben tudtok megismerkedni.

Beszélgess valakivel az edzésen

Hányszor álltál már ugyanazon ember mellett a pilatesórán úgy, hogy három hónapja látjátok egymást hetente kétszer, de maximum annyit mondtatok egymásnak, hogy „bocsi, ez a te kulacsod?” Pedig itt is adott a közös téma. Megkérdezheted, járt-e már ennél az oktatónál, melyik órát ajánlja, vagy egyszerűen megjegyezheted, mennyire brutális volt az utolsó gyakorlatsor. Nem kell zseniális nyitómondat. Sőt, a legtöbb ember valószínűleg kifejezetten örül annak, ha valaki kedvesen kezdeményez vele beszélgetést.

Használj barátkereső appokat

Ha randipartnert lehet appon keresztül keresni, miért lenne furcsa ugyanez barátokkal? Ma már több olyan platform létezik, amely kifejezetten új barátságok kialakítására vagy közös programok szervezésére épül. Különösen akkor lehetnek hasznosak, ha új városba költöztél, vagy egyszerűen nincs olyan természetes közeg körülötted, ahol rendszeresen új emberekkel találkoznál. A legjobb része pedig az, hogy senkinek nem kell azon gondolkodnia, vajon a másik is barátkozni szeretne-e. Pont ezért vagytok ott.

Keress sportklubot vagy futóközösséget

A közös sport szinte tankönyvi példája annak, hogyan tudnak barátságok kialakulni. Rendszeresen találkoztok, van közös célotok, együtt mentek keresztül nehéz pillanatokon, és közben rengeteg idő jut beszélgetésre. Ehhez pedig egyáltalán nem kell versenysportolónak lenned. Egy amatőr csapat, futóklub vagy bármilyen hobbi sportközösség ugyanúgy működhet. Ha pedig egyedül mész, még nagyobb eséllyel kezdesz majd beszélgetni valakivel.

A közösségi média sem csak görgetésre jó

Meglepő, de ugyanaz az Instagram, amelyen néha fél óráig nézed vadidegenek nyaralását, arra is használható, hogy valóban megismerj embereket. Lehet valaki, akivel rendszeresen reagáltok egymás sztorijaira, ugyanazokra az eseményekre jártok, vagy kiderül, hogy ugyanabban a városrészben laktok. Egy üzenet után pedig akár személyes találkozás is következhet. Természetesen itt ugyanazok az óvatossági szabályok érvényesek, mint bármilyen online ismeretségnél: az első találkozás legyen nyilvános helyen, és ne ossz meg túl sok személyes információt valakivel, akit még alig ismersz.