Felismeri magán valaki a pszichopata jeleket? A válasz összetettebb, mint hinnéd

Egy ex, aki rendszeresen hazudott, egy kolléga, aki bárkin átgázol az előléptetésért, vagy egy ismerős, aki sosem vállalja a felelősséget: a „pszichopata” jelző könnyen előkerül a hétköznapi beszélgetésekben. Csakhogy egy ilyen címke sokkal összetettebb kérdést takar annál, mint hogy valaki önzően viselkedik vagy megbánt másokat. Ráadásul a pszichopátiás vonások kívülről sem mindig egyértelműek, és az érintett sem feltétlenül érti, mi áll a visszatérő problémái mögött.

Nem feltétlenül olyannak látod, mint a filmekben

A pszichopátiához többek között csökkent empátia és bűntudat, mások kihasználása, megtévesztés, illetve a viselkedés kontrollálásának nehézsége társulhat. Eközben az illető barátságosnak, magabiztosnak és kifejezetten megnyerőnek tűnhet. A kellemes első benyomás tehát önmagában nem árulja el, hogyan bánik másokkal hosszabb távon. A pszichopátiás vonások erőssége is eltérő lehet, ezért nem érdemes mindenkire ugyanazt a filmes karaktert ráhúzni.

A sorozatokból ismerős kép más szempontból is félrevezető: a pszichopátia nem jelenti automatikusan azt, hogy valaki erőszakos vagy bűncselekményeket követ el. Ahogy az erőszakos viselkedés mögött sem feltétlenül pszichopátia áll. A fogalom tudományos és klinikai környezetben használatos, de a DSM-5 diagnosztikai kézikönyvben nem szerepel önálló diagnózisként; a hozzá kapcsolódó antiszociális személyiségzavarral pedig nem teljesen azonos.

Tényleg ennyire gyakori?

Az interneten keringő, meghökkentő százalékokkal érdemes óvatosan bánni, mert sok múlik azon, mit és hogyan mérnek a kutatók. Egy 2021-es metaanalízis 15 kutatás, összesen 11 497 felnőtt adatait összegezte, és 4,5%-os becsült gyakoriságot talált. Amikor viszont csak a szakemberek által használt PCL-R mérőeszközzel és annak változataival végzett vizsgálatokat nézték, az arány 1,2% volt.

A két szám közötti különbség jól mutatja, miért nem szerencsés egyetlen látványos adatból kiindulni. Az eredményeket a mérési módszer mellett az is befolyásolta, milyen csoportok vettek részt a vizsgálatokban. Ezek a kutatások ráadásul a pszichopátia előfordulását becsülték, nem azt, hogy hányan nem ismerik fel magukon a hozzá kapcsolódó vonásokat. A kettő egészen más kérdés.

Előfordulhat, hogy valaki nem látja a saját működését?

Az önismeret ezen a területen sem egyszerű igen-nem kérdés. Van, aki érzékeli, hogy másképp működik, mint a környezete, sőt képes megnevezni a saját pszichopátiás vonásait is. Mások kevésbé látják át a nehézségeiket, vagy inkább a különleges képességeiket hangsúlyozzák, miközben a problémákat alábecsülik. Annak felismerése, hogy „más vagyok”, még nem feltétlenül jelenti annak megértését is, hogyan hat a viselkedésem másokra. Az érintettek belátásának mértékéről ugyanakkor korlátozottak az ismeretek, ezért az általános kijelentésekkel óvatosnak kell lenni.

Egy online kvíz nem fogja eldönteni

Csábító lehet kitölteni egy pár perces tesztet, főleg akkor, ha valakinek a viselkedése régóta foglalkoztat. Egy internetes eredmény azonban nem alkalmas arra, hogy megállapítsd magadról, a párodról vagy az exedről, hogy pszichopátiás vonásai vannak-e. Még a szakmai háttérrel készült online szűrőtesztek sem helyettesítik a személyes szakértői értékelést. Ha a saját visszatérő viselkedésed miatt aggódsz, pszichológussal vagy pszichiáterrel érdemes átbeszélned, pontosan mi okoz nehézséget.

Ha pedig valaki rendszeresen manipulál, kihasznál vagy fenyeget, a saját határaid meghúzásához nem kell előbb megfejtened a személyiségét. Megnevezheted, milyen viselkedés bánt, kérhetsz támogatást, és eldöntheted, mit fogadsz el egy kapcsolatban. A címke keresése helyett ebben az segíthet, ha arra figyelsz, hogyan bánik veled az illető, és milyen hatással van rád a kapcsolatotok.

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