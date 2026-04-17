Felismered gyerekkorod kedvenc meséjét egyetlen képkockáról?

10 éves vagy. Szombat kora reggel van, a szüleid még alszanak, de hiába nem bírsz felkelni hétköznap a suli miatt, ilyenkor egyáltalán nem vagy álmos. Az utad egyenesen a nappaliba vezet, bekapcsolod a tévét, lehuppansz a kanapéra és mosolyogva nézed, ahogy a Kölyökklub műsorvezetője beszélni kezd. Aztán megjelenik anyukád is az ajtóban, és egy bögre kakaót ad neked. Te pedig bekucorodsz a kis pléded alá, és az elkövetkező másfél órában a szombat reggeli rajzfilmek világába repülsz. Micsoda idők voltak ezek, igaz?

A 2000-es évek gyerekei és kis tinijei számára a hétvégék egyet jelentettek a reggeli mesenézéssel. Nem volt olyan, aki ne várta volna izgatottan, mi történik Ash-sel és barátaival a Pokémonok világában, mi vár a Winx tündéreire vagy épp milyen kalamajkába keverednek ezúttal a Kacsamesék szereplői. Aztán egy idő után sorra jelentek meg a gyerekcsatornák (FoxKids, Cartoon Network, Minimax vagy Nickelodeon fan voltál?), így aztán napközben is nézhettük a kedvenceinket. Persze csak akkor, ha a szüleink épp nem akartak valami mást bekapcsolni.

Ha a te gyerekkorodban is meghatározó volt ez az emlék, akkor a legjobb helyen jársz. Mert hoztunk egy játékos tesztet, amiben egyetlen feladatod van: felismerni ezeket a rajzfilmeket egyetlen képkockából. Azt gondolod, hogy profi vagy ebben?

Lássuk, tedd próbára magad!

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria