Promóciók
7 fájdalmas jel, amiből tudhatod, hogy egy barátságod véget ért
Forrás: © A24; HBO
Napi horoszkóp október 2.: a Mérlegek kikapcsolódhatnak végre, a Skorpióknak valaki visszaél a bizalmával
A hét utolsó munkanapja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a pénteki horoszkópot!
Szerelmi horoszkóp október: a Rákoknak érdemes az érzéseikről nyíltan beszélniük, a Mérlegekhez közelebb kerül valaki
Az előtted álló hónap a váratlan fordulatok jegyében telik majd az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy mire számíthatsz a szerelem tekintetében, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerelmi horoszkópot!
Napi horoszkóp október 1.: a Bakok előtt új lehetőség körvonalazódik, a Vízöntők egyedülálló sikert érhetnek el
A hét második fele is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a csütörtöki horoszkópra!
15 zseniális szépségtrükk, amit bárcsak hamarabb ismertünk volna
Nem mindig egy új frizura vagy teljes gardróbcsere kell a látványos változáshoz.
A szerelem képlete rajongói imádni fogják: Ezekben a filmekben és sorozatokban a kamu kapcsolatokból szerelem lett
A fake dating évek óta az egyik legnépszerűbb trope a romantikus történetekben: a főszereplők addig színlelik a vonzalmukat, hogy az végül valódivá válik.
Gyerekként megbeszélted valakivel, hogy ÖRÖKRE a legjobb barátok maradtok? Vannak, akikkel tényleg soha nem szakadunk el egymástól, mások viszont az ígéretek ellenére idővel kilépnek az életünkből – hiszen az emberek, ezáltal a barátságok is változnak.
Előfordulhat, hogy valaki egyszerűen csak eltávolodik tőled, mert másképpen alakult az élete, mint a tied, de az is lehet, hogy egy barátodról kiderül, valójában mérgező ember, aki rossz hatással van a mentális egészségedre.
Akármi az oka annak, amiért el kell köszönöttök egymástól, van valami, ami minden baráti szakításra igaz: nehéz felismerni, ha egy barátság véget ért. Összegyűjtöttük neked a red flageket, amelyeket egyszerűen nem ignorálhatsz!
7 fájdalmas jel, amiből tudhatod, hogy egy barátságod véget ért
1. Megváltoztak a körülményeitek!
Legyünk őszinték: a barátságok kezdetét többnyire a körülmények alakítják. Például lehet, hogy ugyanabba az iskolába jártatok vagy munkatársak lettetek. Ha ezek a körülmények megváltoznak, rájöhetsz, hogy valójában nincs is bennetek semmi közös – inkább a mindennapok kötöttek titeket össze, egyfajta „sorstársakként”.
2. Eltávolodtatok egymástól!
Mindenki más tempóban érik és fejlődik, és idővel mindannyian változunk. Ha az egyik barátoddal már azt sem tudjátok, hogyan beszélgessetek egymással, mert annyira megváltozott, hogy mit kedveltek és mi érdekel benneteket, illetve, hogy miként vélekedtek az életről, más az értékrendetek és a prioritásaitok, érdemes véget vetni a kapcsolatnak.
3. Hazudik neked egy barátod!
Nem szabad olyan baráthoz ragaszkodni, aki megtéveszt, mert újra hazudhat neked, te pedig nem tudod, megbízhatsz-e benne ismét.
4. Negatívan viszonyul hozzád a barátod!
Soha nem szabadna elviselned egy olyan barátot, aki folyton leértékel téged, és negatívan viszonyul hozzád. Az ilyen emberek olyanok, mint a dementorok, mert kiszívják belőled az életkedvet, az örömöt, ezáltal veszélyeztetik a jóllétedet. Jobban jársz, ha távol tartod őket magadtól.
5. Kötelességnek érzed a barátságotokat!
A barátoddal való találkozás, beszélgetés inkább tehernek érződik, mint örömforrásnak? Akkor sajnos el kell válnod tőle!
6. A barátságotok egyfajta versengéssé vált!
Nem egészséges, ha úgy érzed, egyfolytában versenyezned kell a barátoddal – nincs szükség köztetek győztesre és vesztesre. Ha nem vagytok egyenrangú felek, köszönj el tőle!
7. Toxikussá vált a barátságotok!
Vannak, akik titokban féltékenyek a barátjukra, toxikus személyiségvonásaik alakulnak ki, vagy szándékosan rossz érzéseket keltenek benned. Zárd ki őket az életedből, ASAP!
Összegyűjtöttük a toxikus barátságok hat fajtáját is neked!
Galéria / 7 kép
A toxikus barátságok 6 fajtája a pszichoterapeuták szerint: azonnal szakítsd meg velük a kapcsolatot!
Hogy tetszett a cikk?
Promóciók
Ünnepeld velünk az Answear 15. születésnapját és nyerd meg a saját Fashion Week élményedet!
8 film a 90-es és 2000-es évekből, aminek berendelték a folytatását, és nem is tudtál róla
Sőt, van, amit már le is forgattak, és másfél hónap múlva be is mutatnak!
Monica Bellucci 62 évesen kimondta, amit sok nőnek hallania kell az öregedésről
Monica Bellucci évtizedek óta a nőiesség és az időtlen szépség egyik legismertebb arca, ő azonban egyáltalán nem szeretné megállítani az időt.
12 furcsa dolog, amit az ősz művelhet a testeddel
Fáradtabb vagy, jobban hullik a hajad, szárazabb a bőröd vagy gyakrabban fáj a fejed ősszel? Nem biztos, hogy csak beképzeled
6 reggeli szokás, amitől kevésbé leszel fáradt, amikor rövidülnek a nappalok
Ahogy egyre később világosodik, sokkal nehezebb lehet kipattanni az ágyból, néhány egyszerű reggeli szokással azonban segíthet átállni a sötétebb hónapokra.
11 alapdarab, amire szükséged van a tökéletes őszi kapszulagardróbhoz
Néhány jól megválasztott, egymással könnyen kombinálható alapdarabbal szinte az egész őszt végigöltözheted.
Pénteki olvasóklub: fantasztikus hírek könyvmolyoknak, amik miatt csak úgy kapkodtuk a fejünket szeptemberben
Booktokerek és bookstagrammerek figyelem! Új sorozatunkban elhoztunk nektek minden szuperizgalmas fejleményt az elmúlt hetekből az irodalom világából!