Gyerekként megbeszélted valakivel, hogy ÖRÖKRE a legjobb barátok maradtok? Vannak, akikkel tényleg soha nem szakadunk el egymástól, mások viszont az ígéretek ellenére idővel kilépnek az életünkből – hiszen az emberek, ezáltal a barátságok is változnak.

Előfordulhat, hogy valaki egyszerűen csak eltávolodik tőled, mert másképpen alakult az élete, mint a tied, de az is lehet, hogy egy barátodról kiderül, valójában mérgező ember, aki rossz hatással van a mentális egészségedre.

Akármi az oka annak, amiért el kell köszönöttök egymástól, van valami, ami minden baráti szakításra igaz: nehéz felismerni, ha egy barátság véget ért. Összegyűjtöttük neked a red flageket, amelyeket egyszerűen nem ignorálhatsz!

7 fájdalmas jel, amiből tudhatod, hogy egy barátságod véget ért

1. Megváltoztak a körülményeitek!

Legyünk őszinték: a barátságok kezdetét többnyire a körülmények alakítják. Például lehet, hogy ugyanabba az iskolába jártatok vagy munkatársak lettetek. Ha ezek a körülmények megváltoznak, rájöhetsz, hogy valójában nincs is bennetek semmi közös – inkább a mindennapok kötöttek titeket össze, egyfajta „sorstársakként”.

2. Eltávolodtatok egymástól!

Mindenki más tempóban érik és fejlődik, és idővel mindannyian változunk. Ha az egyik barátoddal már azt sem tudjátok, hogyan beszélgessetek egymással, mert annyira megváltozott, hogy mit kedveltek és mi érdekel benneteket, illetve, hogy miként vélekedtek az életről, más az értékrendetek és a prioritásaitok, érdemes véget vetni a kapcsolatnak.

3. Hazudik neked egy barátod!

Nem szabad olyan baráthoz ragaszkodni, aki megtéveszt, mert újra hazudhat neked, te pedig nem tudod, megbízhatsz-e benne ismét.

4. Negatívan viszonyul hozzád a barátod!

Soha nem szabadna elviselned egy olyan barátot, aki folyton leértékel téged, és negatívan viszonyul hozzád. Az ilyen emberek olyanok, mint a dementorok, mert kiszívják belőled az életkedvet, az örömöt, ezáltal veszélyeztetik a jóllétedet. Jobban jársz, ha távol tartod őket magadtól.

5. Kötelességnek érzed a barátságotokat!

A barátoddal való találkozás, beszélgetés inkább tehernek érződik, mint örömforrásnak? Akkor sajnos el kell válnod tőle!

6. A barátságotok egyfajta versengéssé vált!

Nem egészséges, ha úgy érzed, egyfolytában versenyezned kell a barátoddal – nincs szükség köztetek győztesre és vesztesre. Ha nem vagytok egyenrangú felek, köszönj el tőle!

7. Toxikussá vált a barátságotok!

Vannak, akik titokban féltékenyek a barátjukra, toxikus személyiségvonásaik alakulnak ki, vagy szándékosan rossz érzéseket keltenek benned. Zárd ki őket az életedből, ASAP!

Összegyűjtöttük a toxikus barátságok hat fajtáját is neked!

Galéria / 7 kép A toxikus barátságok 6 fajtája a pszichoterapeuták szerint: azonnal szakítsd meg velük a kapcsolatot! Megnézem a galériát

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