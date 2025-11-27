Szépség
Ettől függ, kiket ajánl neked ismerősnek a Facebook – nem, nem véletlen
Forrás: Timothy Hales Bennett on Unsplash
Amikor a Facebookon böngészel, görgetés közben nem csak videók és reklámok, na meg csoportjavaslatok ugranak fel, hanem ismerősajánlások is. Olyan emberek, akik nem az ismerőseid a Facebookon, de egyébként lehet, hogy sokszor láttad már őket az utcán, egy suliba jártatok egykor, ahogy az sem kizárt, hogy életedben nem találkoztatok még. Benned is felmerülhetett már a kérdés: vajon mitől függ, kik szerepelnek a listában? Nos, egyáltalán nem a véletlen műve!
1. Függ attól, hogy mennyi közös ismerősötök van
Ez általában a legfontosabb szempont a Facebooknak. Ha sok közös ismerősötök van, a közösségi oldal azt feltételezi, hogy ismerhetitek egymást. Minél több a közös ismerős, annál nagyobb az esély az ajánlásra.
2. Telefonkönyv / kontaktlista szinkronizálása
Ha valaki feltöltötte a telefonja névjegyeit a Facebookra vagy Messengerre, az algoritmus összeveti ezeket: ha benne vagy a névjegyeiben (akár e-mail, akár telefonszám), vagy te feltöltötted az övét, akkor is megjelenhettek egymás ajánlásai között. Annak ellenére is, ha soha nem beszéltetek Facebookon.
3. Közös helyszín vagy gyakori helyalapú egyezés
A Facebook a helyadatokat (ha engedélyezed) felhasználja. Ha dolgoztatok ugyanott, ha gyakran jártatok ugyanarra a helyre (edzőterem, iskola, munkahely), ugyanabban a városban mozogtok rendszeresen, már ott is vagytok egymás ajánlásaiban. Ez már néha ijesztően pontosnak tűnhet.
4. Közös csoportok, események, oldalkövetések
Ha ugyanazokat a Facebook-csoportokat, rendezvényeket, oldalakat követitek, szintén megjelenhettek egymás ismerősnek ajánlási listájában. Például amennyiben ugyanabban a szakmai csoportban vagytok, ugyanazon eseményre jelentkeztetek, ugyanazon hobbival kapcsolatos oldalt lájkoltátok, akkor a Facebook úgy gondolja, lehet kapcsolat köztetek. Micsoda kis kerítő, igaz?
5. Interakciók, még ha „láthatatlanok” is
Aztán akadnak olyan szempontok is, melyekről te nem is tudsz. Ajánlhat neked ismerősnek a Facebook valakit azért, mert ugyanazokat a posztokat nézitek gyakran, kommenteket olvastok ugyanazon oldalakon. De számít az is, ha rákattintottál a profiljára, megnézted a fényképét vagy ő megnézte a tiédet. Szóval, amennyiben a kiszemelted megjelenik az ismerősnek ajánlásaid között, pedig sosem jártál a profilján, lehet, hogy ő is észrevett már téged!
Összességében tehát nem a véletlen műve, a Facebook ismerősajánlása mindig valamilyen kapcsolódási logikán alapul. Még ha neked elsőre teljesen értelmetlennek is tűnik.
