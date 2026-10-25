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Érkezik a Vadászhold: ezt kellene elengedned a csillagjegyed szerint

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#vadászhold
Dóri
Életmód
Utoljára frissült: 2026. október 25. 01:09

Forrás: Ignatiev/Getty Images

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Az októberi telihold megmutathatja, mihez ragaszkodsz feleslegesen! Itt az ideje a búcsúnak, akármilyen nehéz is...

Van az a kedvenc pulóver, amit évek óta őrizgetsz, pedig már rég nem érzed benne jól magad? Ugyanígy maradhatnak velünk akár éveken át szokások, tervek és kapcsolati minták is: ismerősek, ezért nehéz elválnunk tőlük.

Az októberi, Bikában járó telihold asztrológiai értelmezésében éppen ez a ragaszkodás kerül előtérbe. A Vadászhold alkalmat kínálhat arra, hogy végiggondold, mit szeretnél megőrizni az életedben, és minek engednéd el végre a kezét.

Mikor érkezik a Vadászhold?

Az idei októberi telihold 2026. október 26-án, hétfőn, magyar idő szerint hajnali 5:11-kor teljesedik ki. A Vadászhold elnevezés hagyományosan az őszi napéjegyenlőséghez legközelebbi teliholdat követő teliholdat jelöli.

Ezt a nevet egyébként az őszi vadászathoz kötik: a betakarítás után a nyíltabb földeken könnyebb volt észrevenni az állatokat. A holdfény pedig a sötétedés utáni tájékozódást is segítette.

Miért az elengedés a fő téma?

Az asztrológiában a Bika a kézzelfogható dolgokhoz, a kényelemhez és a stabilitáshoz kapcsolódik, míg a vele szemben álló Skorpió a változás és a mélyebb kötődések jelképe. Ez a kettősség most önismereti kérdésként is izgalmas!

Vajon azért tartasz meg valamit, mert értékes számodra, vagy mert félsz attól, mi lenne nélküle? A telihold idején a Vénusz is retrográd szakaszban jár, amit az asztrológusok a kapcsolatok és az értékrend újragondolásával társítanak.

Készen állsz a változásra? Ezt üzeni a Vadászhold a csillagjegyednek!

Kos: nézz rá a költéseidre!

Most a pénzügyi szokásaid kerülhetnek fókuszba. Nézd át, mire megy el a pénzed, és melyik előfizetést használod ténylegesen. A megszokásból fizetett szolgáltatásokat bátran felülvizsgálhatod. Legyen helye annak is, amire szívesen költenél.

Bika: engedd változni önmagad!

A saját jegyedben járó telihold személyes felismeréseket jelképezhet. Lehet, hogy más stílusra vagy új irányra vágysz. Figyeld meg, mi vonz mostanában. Nem kell örökre ugyanahhoz az önmagadról alkotott képhez ragaszkodnod.

Ikrek: csendesedj el!

Most jól jöhet némi egyedüllét a programok között. Régi érzések és lezáratlan történetek is eszedbe juthatnak. Nem szükséges rögtön megfejtened mindent. Adj magadnak időt arra, hogy megfogalmazd, mi foglalkoztat valójában.

Rák: gondold át a barátságaidat!

A baráti kapcsolataid kerülhetnek előtérbe. Észreveheted, kivel szeretnél több időt tölteni, és melyik kapcsolat változott meg. A nehéz beszélgetéseket nem kell elsietned. Előbb tisztázd magadban, mire lenne szükséged a másiktól.

Oroszlán: ismerd el a munkádat!

Egy szakmai ügy vagy teljesítmény válhat hangsúlyossá. Gondold végig, mit értél el az utóbbi időben. A következő cél előtt állj meg egy pillanatra. Te magad is elismerheted a saját befektetett munkádat.

Szűz: maradj kíváncsi!

Tanulás, utazás vagy egy régi meggyőződés újragondolása kerülhet az életed középpontjába. Engedj teret a kérdéseidnek. Írd fel, minek járnál utána szívesen. Egy érdekes beszélgetésnek is hagyhatsz időt, mielőtt végleges véleményt alkotsz.

Mérleg: tisztázd a pénzügyeidet!

A közös pénzügyek követelhetik a figyelmedet. Érdemes elővenni a megosztott kiadásokat és a függőben maradt elszámolásokat. Készíts áttekinthető listát a kérdéseidről. Így egy beszélgetésen konkrétumokról tudtok egyeztetni, és könnyebb lesz követni a megállapodást.

Skorpió: nézz rá a kapcsolataidra!

A közeli kapcsolataidban az adok-kapok egyensúlya lehet fontos téma. Fogalmazd meg, mire vágysz a másiktól. Arra is gondolj, te mit tudsz vállalni. Egy beszélgetésre készülve mindkettőnek helye van a jegyzeteidben.

Nyilas: vizsgáld felül a napirendedet!

A napi feladatok és a munkarend kerülhetnek fókuszba. Nézd végig egy átlagos hetedet. Jelöld meg, mely teendők időpontján tudnál változtatni. Kezdd egyetlen apró módosítással, amelyet a következő napokban valóban ki tudsz próbálni.

Bak: adj teret az alkotásnak!

Egy kreatív terv vagy romantikus helyzet válhat hangsúlyossá. Figyeld meg, melyikhez kapcsolódsz most szívesen. Egy félbehagyott ötletet is elővehetsz. Kísérletezz vele egy kicsit, és csak utána döntsd el, szeretnéd-e folytatni.

Vízöntő: mit jelent neked az otthon?

Az otthonod és a családi kapcsolataid lesznek előtérben. Gondold végig, milyen változtatást szeretnél a környezetedben. Kezdd azzal, ami rajtad múlik. A nagyobb, közös döntésekhez pedig gyűjtsd össze nyugodtan a szempontjaidat.

Halak: kommunikálj érthetően!

Egy beszélgetés vagy írásban történő egyeztetés kerülhet előtérbe. Mielőtt belevágsz, fogalmazd meg egy mondatban a lényeget. Utána természetesen egészítsd ki a részletekkel. Ha felépíted előre a mondanivalódat, mások hamarabb és könnyebben megértenek.

Segítünk felismerni neked a toxikus barátságokat, amiket ki kell iktatnod az életedből!

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A toxikus barátságok 6 fajtája a pszichoterapeuták szerint: azonnal szakítsd meg velük a kapcsolatot!

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