Szerelem
Ezt üzenem apám szeretőjének, aki tönkretette a családunkat
Forrás: A hűtlen c. film
4 dolog Katalin hercegnéék otthonában, amitől mindig leesik a vendégek álla
Katalin hercegné otthonából érdemes ellesni pár stílustrükköt! Nem sokszor engedi be a kamerákat, de amikor igen, akkor mindenkinek feltűnik ez a pár részlet.
Életmód
A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért
Promóciók
Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!
Promóciók
A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben
Promóciók
Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!
Promóciók
Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!
Promóciók
Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!
Napi horoszkóp november 6.: a Kosoknak nagy bátorságra van szükségük, az Oroszlánoknak érdemes nyitniuk mások felé
A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!
Orvosok vallottak: 8 rejtett betegség, amit túl sokáig vesznek félvállról az emberek, ezért általában tragédia a vége
Vannak tünetek, amelyeknél még ma is sokan azt mondják, hogy majd elmúlik.
6 sorozat az HBO Maxon, amiről nem is gondoltuk volna, hogy ilyen jó
Ezeket a sorozatokat muszáj lecsekkolnod, ha szereted az izgalmas történeteket és a csavaros befejezéseket!
Fantasztikus hírünk van a magyar Harry Potter-fanoknak: Végre mi is beléphetünk a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskolába
Készülj fel minden idők legkülönlegesebb és legnagyobb szabású utazó kiállítására, ami a Harry Potter varázslatos világát és annak elbűvölő, bővített univerzumát mutatja be, a lenyűgöző élmény világszerte már több mint 4 millió rajongót varázsolt el.
A család lassan reped. Halkan. Alig hallhatóan. Olyan apró pillanatokban, amik fölött mások elsiklanának. Egy elnémult telefon. Egy sietve kitörölt üzenet. Egy "ma későn jövök haza" mondat. Én így láttam szétcsúszni azt, amihez tartozni születtem. Nem volt tökéletes a mi otthonunk sem. De volt egy kerete, egy melege, egy története. Apa ott volt, anya ott volt, én ott voltam és valahogy mégis működött. Mert akármennyire is fáradtak, ingerültek vagy elfoglaltak voltak, mégis volt egy közös irány: mi. Aztán jöttél te.
Nem vihar voltál. Sokkal alattomosabb. Nem törtél be látványosan, nem volt dráma, nem volt kiabálás. Te csak elfoglaltad a helyet, amit nem neked teremtettek. Azt a helyet, ami egy család közepén van. És apa hagyta. Mert mindig hagyja az, aki nem érti, hogy a vágy nem ugyanaz, mint a szeretet. Hogy az újdonság nem ugyanaz, mint az otthon. Hogy a dicséret nem ugyanaz, mint a lojalitás. Én pedig ott álltam, és néztem, ahogy szétesünk. De szeretném, ha tudnál valamit.
Nem félek tőled. Nem gyűlöllek. Nem tartozol semmilyen monumentális érzelmet kiváltani bennem. Csak látlak.
Látlak, ahogy valaki más életének romjai között építettél magadnak fészket. Látlak, ahogy azt hitted, ettől leszel több. Attól, hogy valaki hozzád tartozik titokban. Attól, hogy valaki feleséget cserél egy pillanatnyi önigazolásért. De az igazság az, hogy aki mástól vesz el, az sosem épít. Csak kölcsönöz.
És minden kölcsönt egyszer vissza kell adni. Ami neked most nyereség, az valójában örökre viselt teher, mégpedig az, hogy ott lesz a neved egy történet végén, ahol nem lett volna helyed az elején. És én mit viszek magammal? Azt, hogy az otthon nem falakból áll, hanem emberekből. Azt, hogy ami széthullott, abból újat lehet teremteni, akár nélküle, akár nélkületek. És azt, hogy nincs az a harmadik, aki egy erős embert képes megtörni. Mert igen, végül is elveszítettem valamit. De nem magamat. És ez az, amit te soha nem fogsz tudni elvenni.
Ha kíváncsi vagy, hogyan éli ezt meg az a bizonyos harmadik fél, akkor kattints a galériára!
Hogy tetszett a cikk?
Szerelem
24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony
Életmód
A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért
Életmód
Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid
Promóciók
Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!
Promóciók
A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben
Promóciók
Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!
Promóciók
Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!
Promóciók
Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!
10 sztárpár, akik szinte teljesen ugyanúgy néznek ki
Ezek a híres párosok nemcsak személyiségükben hasonlítanak egymásra, hanem külsőleg is. Nem kicsit!
Hódítanak a gumicsizmák, és nem csak a kertben! Íme a szezon legmenőbb darabjai
Az idei ősz must have-je, ami egyik nő gardróbjából sem hiányozhat.
A legújabb körömtrend óriási csavart visz a francia manikűrbe
Idén soha nem látott újítás jön körmök terén!
7 mindennapi szokás, ami hosszú távon csökkentheti a rák kockázatát
A mindennapi szokásaid sokkal többet számítanak az egészségedre nézve, mint azt elsőre gondolnád. Olyannyira, hogy még a daganatos betegségek kialakulásának kockázatát is befolyásolhatják. Persze sajnos nincs egy olyan életmódbéli tényező sem, ami fixen garantálná, hogy valaki nem lesz az élete során komolyan beteg, az étrend, a napi rutin és az egészséges szokások jelentősen csökkenthetik a rákos megbetegedések kockázatát.
Fantasztikus hírünk van a magyar Harry Potter-fanoknak: Végre mi is beléphetünk a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskolába
Készülj fel minden idők legkülönlegesebb és legnagyobb szabású utazó kiállítására, ami a Harry Potter varázslatos világát és annak elbűvölő, bővített univerzumát mutatja be, a lenyűgöző élmény világszerte már több mint 4 millió rajongót varázsolt el.
6 sorozat az HBO Maxon, amiről nem is gondoltuk volna, hogy ilyen jó
Ezeket a sorozatokat muszáj lecsekkolnod, ha szereted az izgalmas történeteket és a csavaros befejezéseket!