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Forrás: helena babanova/Getty Images
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Az előtted álló hét is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
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Ma már konkrétan elképzelhetetlen, hogy az okostelefonunk nélkül elhagyjuk az otthonunkat, hiszen a mobilunkat már nemcsak hívásokra, üzenetváltásokra használjuk, hanem a készülékünk segítségével tájékozódunk vagy fizetünk a boltban – szóval nem túlzunk, amikor azt mondjuk, elveszettnek érezzük magunkat nélküle.
Azonban míg az idősebb generációk, szóval a boomer, az X generáció vagy az Y generáció még emlékszik rá, milyen volt felnőni, élni az internet, az okostelefonok nélkül, addig a fiatalabbak, mint például a Z-, de főleg az alfa generáció tagjainak már az a természetes, hogy a mobilunk tulajdonképpen a harmadik kezünk.
Ez egy kicsit lustává tette a fiatalokat és megfosztotta őket az életben fontos tudástól, tapasztalatoktól, szokásoktól - mutatjuk, melyektől!
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4 életbevágóan fontos dolog, amit csak azok tudhatnak, akik okostelefon nélkül nőttek fel
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Sztárok, akik ugyanannyi idősek, pedig első ránézésre biztosan nem gondolnád
Van, aki évtizedek óta változatlannak tűnik, míg mások sokkal idősebbnek vagy fiatalabbnak látszanak a koruknál – ezek a világsztárok mégis ugyanabban az évben születtek.
10+1 film- és sorozatjelenet, amit a színészek nem voltak hajlandók leforgatni
Az alábbi színészek közölték: amit a rendező kért, az bizony nekik nem fér bele.
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A hét első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
10 green flag, hogy egy férfi tökéletesen bánik veled
Nem mindig a bazi nagy romantikus gesztusok vagy a nagy szerelmi vallomások árulják el, hogy valaki igazán jó társ lesz.