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4 életbevágóan fontos dolog, amit csak azok tudhatnak, akik okostelefon nélkül nőttek fel

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#Okostelefon
#Mobil
#fejlődés
#generációs különbségek
Dóri
Életmód
Utoljára frissült: 2026. augusztus 10. 15:44

Forrás: helena babanova/Getty Images

okostelefon
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A Z-, de főleg az alfa generáció tagjainak már fogalmuk sincs ezekről a dolgokról, pedig szükségük lenne erre a tudásra!

Ma már konkrétan elképzelhetetlen, hogy az okostelefonunk nélkül elhagyjuk az otthonunkat, hiszen a mobilunkat már nemcsak hívásokra, üzenetváltásokra használjuk, hanem a készülékünk segítségével tájékozódunk vagy fizetünk a boltban – szóval nem túlzunk, amikor azt mondjuk, elveszettnek érezzük magunkat nélküle.

Azonban míg az idősebb generációk, szóval a boomer, az X generáció vagy az Y generáció még emlékszik rá, milyen volt felnőni, élni az internet, az okostelefonok nélkül, addig a fiatalabbak, mint például a Z-, de főleg az alfa generáció tagjainak már az a természetes, hogy a mobilunk tulajdonképpen a harmadik kezünk.

Ez egy kicsit lustává tette a fiatalokat és megfosztotta őket az életben fontos tudástól, tapasztalatoktól, szokásoktól - mutatjuk, melyektől!

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4 életbevágóan fontos dolog, amit csak azok tudhatnak, akik okostelefon nélkül nőttek fel

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