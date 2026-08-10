Ma már konkrétan elképzelhetetlen, hogy az okostelefonunk nélkül elhagyjuk az otthonunkat, hiszen a mobilunkat már nemcsak hívásokra, üzenetváltásokra használjuk, hanem a készülékünk segítségével tájékozódunk vagy fizetünk a boltban – szóval nem túlzunk, amikor azt mondjuk, elveszettnek érezzük magunkat nélküle.

Azonban míg az idősebb generációk, szóval a boomer, az X generáció vagy az Y generáció még emlékszik rá, milyen volt felnőni, élni az internet, az okostelefonok nélkül, addig a fiatalabbak, mint például a Z-, de főleg az alfa generáció tagjainak már az a természetes, hogy a mobilunk tulajdonképpen a harmadik kezünk.

Ez egy kicsit lustává tette a fiatalokat és megfosztotta őket az életben fontos tudástól, tapasztalatoktól, szokásoktól - mutatjuk, melyektől!

Galéria / 4 kép 4 életbevágóan fontos dolog, amit csak azok tudhatnak, akik okostelefon nélkül nőttek fel Megnézem a galériát

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