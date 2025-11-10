Szerelem
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Forrás: Cavan Images/Getty Images
Heti horoszkóp november 10-16.: az Oroszlánok nem várt eredményt érnek el, a Halakra zsúfolt hét vár
Az előtted álló héten sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a heti horoszkópot is!
Életmód
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Promóciók
Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra
Promóciók
A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben
Promóciók
Ha te sem szeretnéd, hogy az egerek vagy nyestek a garázsodban teleljenek, ideje lépned!
Promóciók
Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!
Promóciók
Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!
Születésed ideje elárulja, mi lesz életed legszerencsésebb pillanata – és mikor teljesül be
Születésed napja elárulja, mikor mosolyog rád igazán a szerencse – és milyen életesemény hozza el ezt a pillanatot.
Napi horoszkóp november 10.: a Bikák vitába keverednek valakivel, a Halaknak érdemes több időt a szeretteikkel tölteni
A hét első napja is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a hétfői horoszkópra!
3 TikTok beauty trükk, ami tényleg működik - és 3, ami felejtős
Mi kipróbáltuk a legfelkapottabb TikTok-trükköket, hogy neked már ne kelljen!
Egy világsztár kitálalt: ilyen a kapcsolata most Jennifer Anistonnak és Brad Pittnek
Sokan még mindig reménykednek abban, hogy talán egyszer újra egymásra találhat az egykori álompár, és most kiderül, van-e okuk bízni ebben...
Október végén átállítottuk az óráinkat, ami azt jelenti, hogy hivatalosan is megkezdődött a téli időszámítás – ráadásul hétről hétre egyre rövidebbek a nappalok és egyre hűvösebb az idő. Ez azt jelenti, hogy átkapcsolunk őszi üzemmódba, azaz ha tehetjük, otthon maradunk és bekuckózunk.
A négy fal között töltött percek persze nem lehetnének az igaziak a pumpkin spice életérzés nélkül, hiszen ilyenkor tényleg MINDEN finomabb, ha fűszeres sütőtökkel van ízesítve. A PSL, azaz a pumpkin spice latte kihagyhatatlan ital ősszel, de a sütőtökös muffin is tökéletes választás, ha nassolni szeretnél valamit olvasás, sorozatdarálás közben.
Mi hoztunk is neked egy nagyon egyszerű receptet, amivel elképesztően finom muffint készíthetsz sütőtökös fűszerkeverékkel, vagyis a fahéj, szerecsendió, gyömbér és szegfűszeg mixével! Mindössze néhány hozzávalóra van szükséged, továbbá közel fél órára, és garantáljuk, hogy fantasztikus illat költözik majd az otthonodba sütés közben!
Tudtad a tök történetét?
A sütőtökös fűszerkeverék gyökerei a hagyományos fűszer-kereskedelmi útvonalakhoz kötődnek, ahol a fahéjat és szerecsendiót értékes árucikkekként kezelték. Ezek a fűszerek népszerűvé váltak Európában, majd Észak-Amerikában is, ahogy az emberek őszi ételeikbe melegséget és mélységet szerettek volna vinni.
A sütőtök, amely Észak-Amerikából származik, régóta jelen van a helyi konyhákban, különösen az őszi betakarítás idején. A sütőtök és a fűszerek kombinációja nem csak praktikus volt az ételek tartósításához, hanem kellemes, otthonos illatot is kölcsönzött az ételnek.
Ez a keverék hamar összefonódott a betakarítási ünnepekkel, és az évszak bőségét, melegségét szimbolizálta. A sütőtökös fűszer egyszerű, könnyen beszerezhető alapanyagokból álló keverékként indult a 20. században, célja pedig az volt, hogy feldobja a sütőtökös ételeket.
Most már tudod, hogyan kezdődött a PS-őrület a múltban, úgyhogy kezdődhet a sütés!
Pumpkin spice muffin, amit könnyen és gyorsan elkészíthetsz!
Hozzávalók:
- 1 és 1/2 csésze finomliszt
- 1 teáskanál dmBio borkő sütőpor
- Egy csipet só
- 1 teáskanál pumpkin spice fűszerkeverék
- 1/2 teáskanál frissen őrölt szerecsendió
- 1 csésze kristálycukor
- 3/4 csésze növényi olaj (nem olívaolaj!)
- 1/2 csésze konzerv sütőtök
- 2 nagy tojás
- 1 teáskanál dmBio Bourbon vanília kivonat
- 1/2 csésze apróra vágott pekándió (vagy dió, tökmag, esetleg csokoládéforgács)
- 1/2 csésze dmBio mazsola (vagy szárított áfonya)
Előkészítés:
- Melegítsd elő a sütőt 175°C-ra. Készítsd elő a muffin sütőformát, béleld ki sütőpapírral, és tedd félre!
- Egy kis tálba szórd bele a mazsolát, és önts rá annyi forrásban lévő vizet, hogy ellepje azt. Hagyd állni körülbelül 5 percig, amíg megpuhul a mazsola, majd szűrd le és tedd félre.
- Egy közepes méretű tálban keverd össze a lisztet, a sütőport, a sót, a cukrot, a pumpkin spice fűszerkeveréket és a friss szerecsendiót.
- Egy külön tálban keverd össze a tojásokat, a tököt, az olajat és a vaníliát. Add hozzá a nedves hozzávalókat a szárazokhoz, és dolgozd jól össze.
- Öntsd bele a mazsolát és az apróra vágott pekándiót a tésztába, amit aztán tölts a muffin formákba, és süsd körülbelül 25 percig, amíg aranybarna nem lesz.
- Tálalás előtt hagyd kicsit (ki)hűlni!
Jöhet még hét pumpkin spice finomság, aminek nem lehet ellenállni?
Reggelire: a limitált kiadású dmBio fűszeres sütőtök ízű palacsinta az amerikai klasszikus újragondolva, gyorsan és könnyen elkészíthető kulináris élvezet nem csak vegánoknak. Reggelire, nassolnivalónak vagy desszertként is elkészíthető, a sütőtökpehellyel és fűszeres gyömbérrel ízesített palacsinta tökéletes választás a hűvösebb időszakban.
Snack: az irodában is elkészíthető finomságra vágysz? A dmBio fűszeres sütőtök ízű sütőkeverékkel 2 perc alatt csodálatos könnyed és szaftos bögrés sütemény készíthető, melynek fűszeres aromája garantáltan őszi hangulatba hoz!
Folytatás a galériában:
A cikkben található termékeket keressétek a dm polcain vagy a dm Online Shop-ban!
Hogy tetszett a cikk?
Szerelem
24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony
Életmód
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Életmód
Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid
Promóciók
Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra
Promóciók
A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben
Promóciók
Ha te sem szeretnéd, hogy az egerek vagy nyestek a garázsodban teleljenek, ideje lépned!
Promóciók
Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!
Promóciók
Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!
7 őszi étel, amivel visszanyerheted az energiádat – És még finom is!
Veled is gyakran megesik, hogy délutánra teljesen kimerülsz, és már csak azt várod, mikor lesz vége a napnak? Ilyenkor könnyű automatikusan a kávéhoz nyúlni, pedig a valódi megoldás nem a koffeinben rejlik, hanem sokkal inkább abban, hogy a testedet olyan tápanyagokkal lásd el, amelyek egész napra biztosítják számára az energiát. Most megmutatjuk, milyen ételek segítenek, hogy energikus, fókuszált és kiegyensúlyozott maradhass reggeltől estig.
3 TikTok beauty trükk, ami tényleg működik - és 3, ami felejtős
Mi kipróbáltuk a legfelkapottabb TikTok-trükköket, hogy neked már ne kelljen!
Egy világsztár kitálalt: ilyen a kapcsolata most Jennifer Anistonnak és Brad Pittnek
Sokan még mindig reménykednek abban, hogy talán egyszer újra egymásra találhat az egykori álompár, és most kiderül, van-e okuk bízni ebben...
Kiköpött ikrek! Sztárok, akik exük hasonmásával randiznak
Vajon véletlen, ha valaki új párja kísértetiesen emlékeztet az exére, vagy a szív tudja, mit keres? Kíváncsiak lennénk, mit mondanak erről az alábbi sztárok.
Napi horoszkóp november 10.: a Bikák vitába keverednek valakivel, a Halaknak érdemes több időt a szeretteikkel tölteni
A hét első napja is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a hétfői horoszkópra!
Születésed ideje elárulja, mi lesz életed legszerencsésebb pillanata – és mikor teljesül be
Születésed napja elárulja, mikor mosolyog rád igazán a szerencse – és milyen életesemény hozza el ezt a pillanatot.