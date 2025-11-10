Horoszkóp
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy

Barna Borbála
Életmód
2025. november 10.

Forrás: Cavan Images/Getty Images

pumpkin spice
Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített ételekre és italokra. És szerencsére ezekből elég sokféle akad!
A cikk támogatója a dm

Október végén átállítottuk az óráinkat, ami azt jelenti, hogy hivatalosan is megkezdődött a téli időszámítás – ráadásul hétről hétre egyre rövidebbek a nappalok és egyre hűvösebb az idő. Ez azt jelenti, hogy átkapcsolunk őszi üzemmódba, azaz ha tehetjük, otthon maradunk és bekuckózunk.

A négy fal között töltött percek persze nem lehetnének az igaziak a pumpkin spice életérzés nélkül, hiszen ilyenkor tényleg MINDEN finomabb, ha fűszeres sütőtökkel van ízesítve. A PSL, azaz a pumpkin spice latte kihagyhatatlan ital ősszel, de a sütőtökös muffin is tökéletes választás, ha nassolni szeretnél valamit olvasás, sorozatdarálás közben.

Mi hoztunk is neked egy nagyon egyszerű receptet, amivel elképesztően finom muffint készíthetsz sütőtökös fűszerkeverékkel, vagyis a fahéj, szerecsendió, gyömbér és szegfűszeg mixével! Mindössze néhány hozzávalóra van szükséged, továbbá közel fél órára, és garantáljuk, hogy fantasztikus illat költözik majd az otthonodba sütés közben!

Tudtad a tök történetét?

A sütőtökös fűszerkeverék gyökerei a hagyományos fűszer-kereskedelmi útvonalakhoz kötődnek, ahol a fahéjat és szerecsendiót értékes árucikkekként kezelték. Ezek a fűszerek népszerűvé váltak Európában, majd Észak-Amerikában is, ahogy az emberek őszi ételeikbe melegséget és mélységet szerettek volna vinni.

A sütőtök, amely Észak-Amerikából származik, régóta jelen van a helyi konyhákban, különösen az őszi betakarítás idején. A sütőtök és a fűszerek kombinációja nem csak praktikus volt az ételek tartósításához, hanem kellemes, otthonos illatot is kölcsönzött az ételnek.

Ez a keverék hamar összefonódott a betakarítási ünnepekkel, és az évszak bőségét, melegségét szimbolizálta. A sütőtökös fűszer egyszerű, könnyen beszerezhető alapanyagokból álló keverékként indult a 20. században, célja pedig az volt, hogy feldobja a sütőtökös ételeket.

Most már tudod, hogyan kezdődött a PS-őrület a múltban, úgyhogy kezdődhet a sütés!

Pumpkin spice muffin, amit könnyen és gyorsan elkészíthetsz!

Hozzávalók:

  • 1 és 1/2 csésze finomliszt
  • 1 teáskanál dmBio borkő sütőpor
  • Egy csipet só
  • 1 teáskanál pumpkin spice fűszerkeverék
  • 1/2 teáskanál frissen őrölt szerecsendió
  • 1 csésze kristálycukor
  • 3/4 csésze növényi olaj (nem olívaolaj!)
  • 1/2 csésze konzerv sütőtök
  • 2 nagy tojás
  • 1 teáskanál dmBio Bourbon vanília kivonat
  • 1/2 csésze apróra vágott pekándió (vagy dió, tökmag, esetleg csokoládéforgács)
  • 1/2 csésze dmBio mazsola (vagy szárított áfonya)

Előkészítés:

  1. Melegítsd elő a sütőt 175°C-ra. Készítsd elő a muffin sütőformát, béleld ki sütőpapírral, és tedd félre!
  2. Egy kis tálba szórd bele a mazsolát, és önts rá annyi forrásban lévő vizet, hogy ellepje azt. Hagyd állni körülbelül 5 percig, amíg megpuhul a mazsola, majd szűrd le és tedd félre.
  3. Egy közepes méretű tálban keverd össze a lisztet, a sütőport, a sót, a cukrot, a pumpkin spice fűszerkeveréket és a friss szerecsendiót.
  4. Egy külön tálban keverd össze a tojásokat, a tököt, az olajat és a vaníliát. Add hozzá a nedves hozzávalókat a szárazokhoz, és dolgozd jól össze.
  5. Öntsd bele a mazsolát és az apróra vágott pekándiót a tésztába, amit aztán tölts a muffin formákba, és süsd körülbelül 25 percig, amíg aranybarna nem lesz.
  6. Tálalás előtt hagyd kicsit (ki)hűlni!

Jöhet még hét pumpkin spice finomság, aminek nem lehet ellenállni?

Reggelire: a limitált kiadású dmBio fűszeres sütőtök ízű palacsinta az amerikai klasszikus újragondolva, gyorsan és könnyen elkészíthető kulináris élvezet nem csak vegánoknak. Reggelire, nassolnivalónak vagy desszertként is elkészíthető, a sütőtökpehellyel és fűszeres gyömbérrel ízesített palacsinta tökéletes választás a hűvösebb időszakban.

Snack: az irodában is elkészíthető finomságra vágysz? A dmBio fűszeres sütőtök ízű sütőkeverékkel 2 perc alatt csodálatos könnyed és szaftos bögrés sütemény készíthető, melynek fűszeres aromája garantáltan őszi hangulatba hoz!

A cikkben található termékeket keressétek a dm polcain vagy a dm Online Shop-ban!

