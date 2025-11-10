7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy

Október végén átállítottuk az óráinkat, ami azt jelenti, hogy hivatalosan is megkezdődött a téli időszámítás – ráadásul hétről hétre egyre rövidebbek a nappalok és egyre hűvösebb az idő. Ez azt jelenti, hogy átkapcsolunk őszi üzemmódba, azaz ha tehetjük, otthon maradunk és bekuckózunk.

A négy fal között töltött percek persze nem lehetnének az igaziak a pumpkin spice életérzés nélkül, hiszen ilyenkor tényleg MINDEN finomabb, ha fűszeres sütőtökkel van ízesítve. A PSL, azaz a pumpkin spice latte kihagyhatatlan ital ősszel, de a sütőtökös muffin is tökéletes választás, ha nassolni szeretnél valamit olvasás, sorozatdarálás közben.

Mi hoztunk is neked egy nagyon egyszerű receptet, amivel elképesztően finom muffint készíthetsz sütőtökös fűszerkeverékkel, vagyis a fahéj, szerecsendió, gyömbér és szegfűszeg mixével! Mindössze néhány hozzávalóra van szükséged, továbbá közel fél órára, és garantáljuk, hogy fantasztikus illat költözik majd az otthonodba sütés közben!

Tudtad a tök történetét? A sütőtökös fűszerkeverék gyökerei a hagyományos fűszer-kereskedelmi útvonalakhoz kötődnek, ahol a fahéjat és szerecsendiót értékes árucikkekként kezelték. Ezek a fűszerek népszerűvé váltak Európában, majd Észak-Amerikában is, ahogy az emberek őszi ételeikbe melegséget és mélységet szerettek volna vinni. A sütőtök, amely Észak-Amerikából származik, régóta jelen van a helyi konyhákban, különösen az őszi betakarítás idején. A sütőtök és a fűszerek kombinációja nem csak praktikus volt az ételek tartósításához, hanem kellemes, otthonos illatot is kölcsönzött az ételnek. Ez a keverék hamar összefonódott a betakarítási ünnepekkel, és az évszak bőségét, melegségét szimbolizálta. A sütőtökös fűszer egyszerű, könnyen beszerezhető alapanyagokból álló keverékként indult a 20. században, célja pedig az volt, hogy feldobja a sütőtökös ételeket.

Most már tudod, hogyan kezdődött a PS-őrület a múltban, úgyhogy kezdődhet a sütés!

Pumpkin spice muffin, amit könnyen és gyorsan elkészíthetsz! Hozzávalók: 1 és 1/2 csésze finomliszt

1 teáskanál dmBio borkő sütőpor

Egy csipet só

1 teáskanál pumpkin spice fűszerkeverék

1/2 teáskanál frissen őrölt szerecsendió

1 csésze kristálycukor

3/4 csésze növényi olaj (nem olívaolaj!)

1/2 csésze konzerv sütőtök

2 nagy tojás

1 teáskanál dmBio Bourbon vanília kivonat

1/2 csésze apróra vágott pekándió (vagy dió, tökmag, esetleg csokoládéforgács)

1/2 csésze dmBio mazsola (vagy szárított áfonya) Előkészítés: Melegítsd elő a sütőt 175°C-ra. Készítsd elő a muffin sütőformát, béleld ki sütőpapírral, és tedd félre! Egy kis tálba szórd bele a mazsolát, és önts rá annyi forrásban lévő vizet, hogy ellepje azt. Hagyd állni körülbelül 5 percig, amíg megpuhul a mazsola, majd szűrd le és tedd félre. Egy közepes méretű tálban keverd össze a lisztet, a sütőport, a sót, a cukrot, a pumpkin spice fűszerkeveréket és a friss szerecsendiót. Egy külön tálban keverd össze a tojásokat, a tököt, az olajat és a vaníliát. Add hozzá a nedves hozzávalókat a szárazokhoz, és dolgozd jól össze. Öntsd bele a mazsolát és az apróra vágott pekándiót a tésztába, amit aztán tölts a muffin formákba, és süsd körülbelül 25 percig, amíg aranybarna nem lesz. Tálalás előtt hagyd kicsit (ki)hűlni!

Jöhet még hét pumpkin spice finomság, aminek nem lehet ellenállni?

Reggelire: a limitált kiadású dmBio fűszeres sütőtök ízű palacsinta az amerikai klasszikus újragondolva, gyorsan és könnyen elkészíthető kulináris élvezet nem csak vegánoknak. Reggelire, nassolnivalónak vagy desszertként is elkészíthető, a sütőtökpehellyel és fűszeres gyömbérrel ízesített palacsinta tökéletes választás a hűvösebb időszakban.

Snack: az irodában is elkészíthető finomságra vágysz? A dmBio fűszeres sütőtök ízű sütőkeverékkel 2 perc alatt csodálatos könnyed és szaftos bögrés sütemény készíthető, melynek fűszeres aromája garantáltan őszi hangulatba hoz!

Folytatás a galériában:

Galéria / 5 kép 5 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

A cikkben található termékeket keressétek a dm polcain vagy a dm Online Shop-ban!