Nem csak a csillagjegyed számít az asztrológiában: ezt jelképezi a Vénusz-jegyed a szerelemben

A csillagjegyedet biztosan gondolkozás nélkül meg tudod mondani, és talán az aszcendensedet is kikerested már, viszont az asztrológusok fontosnak tartják a Vénusz-jegyedet is megvizsgálni: ebből derül ki ugyanis, mi vonz valakiben, hogyan fejezed ki a szeretetedet és mitől érzed magad különlegesnek egy kapcsolatban.

Ez azért van, mert a Vénusz bolygóhoz kapcsolják a romantikát, a vonzalmat, az örömöt és mindazt, amit értékesnek, szépnek találsz az életben. A Vénusz-jegy így egy újabb izgalmas részlet lehet a születési képletedben, ha szereted asztrológiai szemszögből is végiggondolni a kapcsolataidat.

Na de mit is jelent pontosan a Vénusz-jegy?

Amikor azt mondod, hogy Kos, Rák vagy Mérleg a csillagjegyed, általában a Nap-jegyedről beszélsz. A Vénusz-jegyed azt jelöli, melyik állatövi jegyben állt a Vénusz a születésed pillanatában. A kettő lehet azonos, de különbözhet is, ezért a romantikus oldalad asztrológiai leírása eltérhet attól, amit a saját csillagjegyed kapcsán megszoktál. Egy visszafogottabb Nap-jegy mellé például társulhat olyan Vénusz-állás, amelyhez lelkes, látványos szerelmi gesztusokat kapcsolnak.

Az asztrológiában a Vénusz azt szimbolizálja, hogyan közeledsz másokhoz, milyen tulajdonságokat találsz vonzónak, és hogyan szeretsz adni vagy fogadni figyelmességet. A szerepe ráadásul túlmutat a randizáson: az ízlésedet, az örömhöz való viszonyodat és a számodra fontos értékeket is a Vénusz-jegyedhez szokták társítani.

Így keresheted ki a sajátodat! A legegyszerűbb, ha készítesz egy születési képletet egy online kalkulátorral, majd a bolygók felsorolásában megkeresed a „Vénusz” feliratot, a mellette szereplő jegy lesz a Vénusz-jegyed! A kapott eredmény a születéskori helyzetet mutatja, ezért a saját Vénusz-jegyed ugyanaz marad akkor is, amikor a bolygó később más jegyekben jár.

Szenvedély, figyelmesség vagy hosszú beszélgetések?

A Vénusz-jegyek értelmezésében az is számít, hogy az adott jegy melyik elemhez tartozik. A Tűz jegyekhez (Kos, Oroszlán, Nyilas) általában lelkesedést és spontaneitást, a Föld jegyekhez (Bika, Szűz, Bak) megbízhatóságot és kézzelfogható törődést kapcsolnak. A Levegő jegyeknél (Ikrek, Mérleg, Vízöntő) a beszélgetések és a szellemi kapcsolódás, a Víz jegyeknél (Rák, Skorpió, Halak) az érzelmi közelség kerül előtérbe.

És akkor most eláruljuk, mit jelképez a Vénusz-jegyed a szerelemben!

Vénusz a Kosban, az Oroszlánban vagy a Nyilasban

A Kos Vénuszhoz kezdeményező személyiséget társítanak: egyfolytában flörtölnek és az ismerkedés izgalma mágnesként vonzza őket. Az Oroszlán Vénusz értelmezésében a melegség, a nagylelkűség és a látványos romantikus gesztusok jelennek meg, de a másik féltől is elvárják, egyértelműen mutassa ki a rajongását. A Nyilas Vénusznál a közös felfedezés, az új élmények szerzése, a humor és a szabadságigény kap nagyobb szerepet a szerelmi életben.

Vénusz a Bikában, a Szűzben vagy a Bakban

A Bika Vénusz leírásában a testi közelség, a kényelem és a kiszámítható törődés szerepel: egy ráérős közös este éppolyan romantikus lehet nekik, mint egy gondosan megszervezett randi. A Szűz Vénuszhoz inkább a praktikus figyelmességeket társítják, például azt, amikor valaki észreveszi, miben segíthet a másiknak. A Bak Vénusz értelmezésében a komolyság, a következetesség és a hosszú távú elköteleződés hangsúlyos. Ennél a három jegynél a szeretet a mindennapi jelenlétben és a tettekben is kifejeződik.

Vénusz az Ikrekben, a Mérlegben vagy a Vízöntőben

Az Ikrek Vénuszhoz kíváncsiságot, játékos flörtöt és szellemes beszélgetéseket kapcsolnak: a szellemi pezsgés itt a vonzalom fontos része. A Mérleg Vénusz leírásában az udvarlás, a kölcsönösség és a harmonikus együttműködés kerül előtérbe. A Vízöntő Vénusznál a barátságra épülő szerelem, a hasonló gondolkodás és az egyéniség tisztelete hangsúlyos – azaz fontos nekik, hogy egy kapcsolatban mindkét fél megőrizhesse a saját mozgásterét.

Vénusz a Rákban, a Skorpióban vagy a Halakban

A Rák Vénusz értelmezésében a gyengédség, a gondoskodás és az érzelmi biztonság jelenik meg. A Skorpió Vénuszhoz intenzív vonzalmat, mély kapcsolódást és erős bizalomigényt társítanak, ezért náluk a felszínes ismerkedés kevésbé csábító. A Halak Vénusznál az együttérzés, a romantikázás és a másikra hangolódás hangsúlyos a kapcsolatokban.

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