Nem hiszed el, mit árul el rólad, hogy milyen gyorsan válaszolsz az üzenetekre

Vannak, akik ha üzenetet kapnak, AZONNAL válaszolnak rá, amint csak tudnak, míg másokat kifejezetten nyomasztanak az egyfolytában felugráló értesítések, és inkább halogatják a reagálást mindenre, és simán akad olyan is, akiknek sokszor egyszerűen csak nincs kedvük órákon át a telefonjukon pötyögni, mire mindenkinek visszajeleznek.

De hiszed vagy sem, az, hogy milyen gyorsan válaszolsz valakinek, valójában elég sokat elárul a személyiségedről! A Princetoni Egyetem tanulmánya szerint azok, akik gyorsan visszaírnak az üzenetekre, NAGYON-NAGYON törődő emberek, míg akik nem sietik el a válaszadást, érzelmileg elérhetetlen emberek.

Na persze a kutatást jegyző szakértők szerint nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a szokásaink a személyiséggel, a szociális szorongással és a kommunikációs készségeinkkel is összefüggenek.

Akik azonnal reagálnak, azok a hatékonyságot kedvelik, akik lassan veszik rá magukat a válaszok megírására, ők viszont az átgondolt, megfontolt kommunikáció hívei, és inkább a személyes beszélgetésekre esküsznek az online helyett.

Az egy dolog, hogy a válaszadási stílusod árulkodik rólad, de a telefonod is elég sok mindent tud az életedről!

