Nem hiszed el, mit árul el rólad, hogy milyen gyorsan válaszolsz az üzenetekre
Ebben a szakmában dolgozik a legtöbb pszichopata? A tiéd köztük van?
A pszichopata szó hallatán sokan azonnal filmekből ismert sorozatgyilkosokra gondolnak, pedig a valóság jóval árnyaltabb és jóval hétköznapibb.
Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni
10 undorító dolog, amit titokban minden nő csinál
A nőiességről alkotott kép gyakran tele van hamis elvárásokkal.
A toxikus munkahelyek 8 ismérve: te ráismersz a tiédre?
A toxikus munkahely jelei alattomosan jelennek meg, de ha felismered őket, az segíthet megérteni, miért érzed magad egyre kimerültebbnek és feszültebbnek a mindennapokban.
15 sorozat és film, ami miatt már nagyon várjuk a telet
Esélyed sem lesz unatkozni, ugyanis annyi izgalmas premier vár ránk a következő hónapokban a mozikban és a streamingplatformokon!
6 Wicked ihletésű manikűr, amit Ariana Grande is megirigyelne
Ezekkel a manikűrökkel már a film előtt életre keltheted a Wicked varázslatos világát.
Vannak, akik ha üzenetet kapnak, AZONNAL válaszolnak rá, amint csak tudnak, míg másokat kifejezetten nyomasztanak az egyfolytában felugráló értesítések, és inkább halogatják a reagálást mindenre, és simán akad olyan is, akiknek sokszor egyszerűen csak nincs kedvük órákon át a telefonjukon pötyögni, mire mindenkinek visszajeleznek.
De hiszed vagy sem, az, hogy milyen gyorsan válaszolsz valakinek, valójában elég sokat elárul a személyiségedről! A Princetoni Egyetem tanulmánya szerint azok, akik gyorsan visszaírnak az üzenetekre, NAGYON-NAGYON törődő emberek, míg akik nem sietik el a válaszadást, érzelmileg elérhetetlen emberek.
Na persze a kutatást jegyző szakértők szerint nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a szokásaink a személyiséggel, a szociális szorongással és a kommunikációs készségeinkkel is összefüggenek.
Akik azonnal reagálnak, azok a hatékonyságot kedvelik, akik lassan veszik rá magukat a válaszok megírására, ők viszont az átgondolt, megfontolt kommunikáció hívei, és inkább a személyes beszélgetésekre esküsznek az online helyett.
Az egy dolog, hogy a válaszadási stílusod árulkodik rólad, de a telefonod is elég sok mindent tud az életedről!
Napi horoszkóp november 22.: az Ikrek szép eredménnyel zárnak egy bizonyos feladatot, a Skorpióknak érdemes az őszinte utat választaniuk
A hétvége első napján sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a szombati horoszkópot is!
Ezek a sztárok örökbe fogadták állati partnerüket
A filmforgatásokon nemcsak emberek között köttetnek barátságok, hanem bizony az állatok is mély benyomást gyakorolhatnak a sztárokra.
A kórházsorozatok királya? Így néznek ki ma a Vészhelyzet sztárjai!
Nem az első és nem is az utolsó, de talán a legnagyobb hatású kórházas sorozat volt a Vészhelyzet, megannyi nagyszerű színésszel.
Az egészséges és szép mosolyért: 8 élelmiszer, ami jót tesz a fogaidnak
Nap mint nap teszünk valamit az egészségünkért – figyelünk a kellő testmozgásra, az egészséges táplálkozásra, a mennyiségi és minőségi pihenésre és a stresszkezelésre. De vajon elég figyelmet szentelünk a mosolyunknak is? A szájhigiénia és a fogak állapota sokkal többet árul el rólunk, mint hinnénk, és bizony nemcsak a fogmosáson múlik, mennyire egészséges a fogsorunk. Bár rengeteget hallani arról, milyen ételek árthatnak a fogzománcnak, most megmutatjuk a másik oldalt is: azokat az élelmiszereket, amik kifejezetten jót tesznek a fogaidnak – és még finomak is!