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Ilyen veszélyek fenyegethetik az egészségedet a csillagjegyed szerint

#horoszkóp
#egészség
#Asztrológia
#Betegség
#Csillagjegy
#egészségügyi probléma
Dóri
Életmód
Utoljára frissült: 2026. szeptember 2. 23:20

Forrás: Ekaterina Goncharova/Getty Images

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Fejfájás, emésztési problémák vagy éppen érzékeny ízületek? Az asztrológia szerint minden csillagjegynek megvannak a maga gyenge pontjai.

Az asztrológia nem csak a személyiségünket, a szerelmi életünket vagy éppen a karrierünket határozhatja meg: évszázadok óta létezik az úgynevezett orvosi asztrológia is, amely szerint a tizenkét csillagjegy a teste egy pontját „uralja”, ezáltal mindegyikünk érzékenyebb lehet bizonyos egészségügyi problémákra.

Fontos azonban kiemelnünk: nincs tudományos bizonyíték arra, hogy a horoszkópod lenne az, ami meghatározza, milyen betegségekre vagy hajlamos. Ezért a cikkünket ne pontos egészségügyi előrejelzésként kezeld, hanem inkább egyfajta üzenetként arra, milyen egészségügyi problémákra érdemes odafigyelned, hogy megelőzhesd azokat!

Mutatjuk, mire figyelmeztetnek téged az égiek!

Kos

Az asztrológia szerint a Kos a fej, az arc, a szem, az orr, a fül és az agy területét uralja, így ennél a jegynél elsősorban az ezekhez kapcsolódó panaszokat szokták kiemelni. A Kosoknál így gyakrabban jelentkezhet fejfájás, migrén, fülfájás, arcüregprobléma vagy látással kapcsolatos panasz. Mivel a Koshoz a lendületet, az impulzivitást és a kockázatvállalást is társítják, a sérülések, hegek, csonttörések és sportbalesetek is rendszeresen előfordulhatnak náluk.

Bika

A nyak és a torok a Bika területe az asztrológiában, de ide sorolják a pajzsmirigyet és a nyirokrendszert is. Éppen ezért a Bikáknál torokfájás, mandulagyulladás, gégegyulladás, duzzadt nyirokcsomók és pajzsmirigy-rendellenességek fordulhatnak gyakrabban, mint más csillagjegyek esetében. Az asztrológusok ezenkívül bőrkiütéseket, epekövet, elhízást, cukorbetegséget és szívproblémákat is kapcsolatba hoznak ezzel a jeggyel.

Ikrek

Az örökké mozgásban lévő Ikrekhez a tüdőt, a mellkast, a vállat, a karokat és a kezeket társítja az asztrológia, de uralkodó bolygója, a Merkúr miatt az idegrendszer is gyakran megjelenik az egészségügyi asztrológiai leírásokban. Ennek megfelelően az Ikreknél leginkább asztmát, hörghurutot, tüdőgyulladást és egyéb légúti problémákat szoktak felsorolni, valamint a vállat, a kart vagy a kezet érintő panaszokat. Az állandó mentális pörgés miatt az idegi kimerültséget és a stresszt is gyakran az Ikrek egyik gyenge pontjának tartják.

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Rák

A Rák jegy az asztrológia szerint szorosan kapcsolódik a gyomorhoz, a mellkashoz és az emésztéshez. Mivel a Rákot egyébként is rendkívül érzelmes jegynek tartják, nála a stressz könnyen „gyomorra mehet”. A hozzá kapcsolt problémák között szerepel a gyomorfájás, a gyomorégés, az emésztési zavar, az ételallergia és a laktózintolerancia.

Oroszlán

Nem lenne Oroszlán az Oroszlán, ha nem éppen a szívet társítanák hozzá. Emellett a gerinc és a hát is ehhez a jegyhez tartozik az asztrológia szerint. Az Oroszlánok egészségügyi gyenge pontjai között így a szívbetegségek, a magas vérnyomás, a vízvisszatartás és a krónikus hátfájás szerepelnek. Mivel ezt a jegyet általában energikusnak és nagy teherbírásúnak tartják, hajlamos lehet addig pörögni, amíg teljesen ki nem merül – legalábbis az asztrológia szerint.

Szűz

A Szűz jegyhez az asztrológiában elsősorban a beleket és az emésztőrendszert párosítják, ezeket uralja. Ennek megfelelően a Szűznél gyakran említik a bélrendszeri betegségeket, az emésztési zavarokat és a fekélyeket. Emellett a Szűzhöz társított maximalizmus és állandó agyalás miatt a pánikrohamok és a túlzott szorongás is megjelennek az asztrológiai elemzésekben.

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Mérleg

Az egyensúly jegyeként ismert Mérleghez a vesét, a hasnyálmirigyet, a hasat, a rekeszizmot és a derék alsó részét társítja az asztrológia. Ezért nála elsősorban veseproblémákat, gyomorpanaszokat és deréktáji fájdalmat szoktak emlegetni. A Mérleg uralkodó bolygója a Vénusz, így az asztrológia a bőrt és a szemet is érzékenyebb területként kapcsolja hozzá.

Skorpió

Talán nem meglepő, hogy az intimitással és szexualitással gyakran összekapcsolt Skorpióhoz az asztrológia a húgyhólyagot, a vastagbelet és a reproduktív szerveket társítja. Ezért a hólyaghurut, a húgyhólyag-fertőzés, a bélrendszeri probléma, a sérv, az aranyér és a székrekedés, valamint a szexuális úton terjedő fertőzések főként ezt a csillagjegyet veszélyeztethetik.

Nyilas

A mindig útra kész Nyilashoz a csípőt, a combokat, a medencét, a májat, az epehólyagot és az ülőideget párosítja az asztrológia. A hozzá kapcsolódó egészségügyi problémák között így a májbetegségek, a sárgaság, az epekő, a derékfájdalom és az elhízás szerepelnek. Mivel a Nyilast az asztrológia egyébként kifejezetten aktív, sportos jegynek tartja, a fentiekre akkor lehet érzékenyebb, ha kibillen az egyensúlyából.

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Bak

A Bakhoz a csontokat, térdet, fogakat, ínyt, bőrt, körmöket és hajat kapcsolja az asztrológia. Ezért az ő listáján főként mozgásszervi problémákat találunk. A Bakkal összefüggésbe hozott betegségek között szerepel az ízületi gyulladás, a reumás panaszok, a csontritkulás, valamint a különböző térd-, fog-, és ínyproblémák. A csonttörések is gyakran előfordulhatnak náluk.

Vízöntő

A Vízöntő az asztrológia szerint a bokát, a lábszárat, a vénákat és a keringési rendszert uralja, emellett az idegrendszerrel is szoros kapcsolatba hozzák. Nála ezért a visszér, a lábgörcsök, a hormonális egyensúlyzavarok, az idegrendszeri panaszok és a bokasérülések szerepelnek a potenciális egészségügyi problémák között. Ezenkívül az asztrológia az álmatlanságot és a pánikrohamokat is gyakran kapcsolja a Vízöntőhöz.

Halak

A zodiákus utolsó jegyéhez a lábfejet, lábujjakat, nyirokrendszert, valamint bizonyos hormonális működésekhez kapcsolódó mirigyeket társítja az asztrológia. A Halak esetében ezért gyakran emlegetnek a lábfejet és a lábujjakat érintő problémákat, illetve nyirokrendszeri érzékenységet. Az asztrológusok ezenkívül az addikcióra való hajlamot is ehhez a jegyhez társítják, beleértve az alkohol-, drog-, vagy gyógyszerfüggőséget.

Na és tudod mit tartanak benned a legvonzóbbnak mások? Igen, ennek is a csillagjegyedhez van köze...

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Ezt találják benned legvonzóbbnak az emberek a csillagjegyed szerint

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