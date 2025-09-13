Divat
A reggeli rutin a kulcs
Laura Vanderkam: What the Most Successful People Do Before Breakfast című könyve arra a kérdésre keresi a választ, hogy mit tesznek a legsikeresebb emberek a reggeli rutinjuk során, amitől olyan motiváltak lesznek a nap további részében. Az írónő úgy véli, hogy azért rejlik a reggeli rutinban a kulcs, mert ez a legalkalmasabb időszak arra, hogy magunkra figyeljünk, mielőtt a külvilág hatással lenne ránk. Sok embernek például ebben az időszakban a legmagasabb az energiaszintje, így egész napra lendületedet adhat számukra az, ha ébredés után feltöltődnek. Véleménye szerint ilyenkor érdemes magunkra figyelni, befele fordulni, és olyan tevékenységekkel foglalkozni, amik feltöltenek minket. Ugyanis ez egész napra komoly lendületet, löketet adhat.
A reggeli rutin kialakítása során fontos lehet, hogy valóban ne egyszeri cselekvésekről, hanem hosszú távú szokásokról beszéljünk, ugyanis ezek képesek keretet adni a napunknak. Egy jól megtervezett reggeli rutin mentális biztonságot nyújt, illetve struktúrát ad a napnak, ami egész nap kitart és biztonságot nyújt számunkra.
Összeségében fontos megérteni, hogy a siker nem csupán a nagy döntéseken múlik, hanem azon is, hogyan kezdjük a napunkat, vagyis mennyire kiegyensúlyozottan indítjuk el. A tudatos reggeli rutin nemcsak energikusabbá és fókuszáltabbá tesz, hanem megalapozza a kiegyensúlyozott és eredményes életet. Az alábbiakban olyan szokásokat gyűjtöttünk össze, amelyek kizárólag a legsikeresebb emberekre jellemzőek. Mutatjuk is, melyeket érdemes beépítened az életedbe!
Ezt a reggeli rutint követik a legsikeresebb emberek!
Az ÉVA Magazin írása.
