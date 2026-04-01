Ezt a 4 dolgot ellenőriztesd az autódon tavasszal, ha még nem tetted

Utoljára frissült: 2026. április 1. 15:33

Forrás: Samuel Foster/Unsplash

Ezt a 4 dolgot ellenőriztesd az autódon tavasszal, ha még nem tetted
A nap cikke

Napi horoszkóp április 5.: a Szüzek heroikusan küzdenek egy bizonyos cél eléréséért, a Bakoknak régi vágyuk teljesül

A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!

Életmód

Felejtsd el a sablonos ötleteket, itt a nagy tavaszi-nyári bakancslistád: 10 dolog, amit meg kell tenned az elkövetkező hónapokban

Az idei tavasz és nyár biztosan nem lesz könnyen felejthető, ha megfogadod tippjeinket!

Promóciók

Ennek a krémnek köszönhetően nem lesz többé szükséged púderre és korrektorra

Minden reggel mérgelődsz, hogyan tudnád elrejteni az arcodon lévő bőrhibákat? Gondolkoztál már azon valaha, hogy milyen ...

Promóciók

A divat mint tükör: az Answear saját divatbemutatóval nyitja az SS26 szezont

2026. március 25-én a divat olyan térbe érkezett, ahol a design és a művészet az uralkodó. Az Answear divat webáruház a ...
Olvasd el!

Heti horoszkóp április 6-12.: az Ikrek kilépnek a komfortzónájukból, az Skorpióknak ismeretlen helyzetben kell boldogulniuk

Az előtted álló héten is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!

Olvasd el!

4 csillagjegy, akinek húsvét után megváltozik az élete

A változás most nem ellenség, hanem a legjobb dolog, ami csak megtörténhet veled.

Olvasd el!

6 színes manikűr, ami tökéletes a tavaszi időszakra

Ezek a körmök tökéletesen visszaadják a szezon üde, vidám hangulatát.

Olvasd el!

A 8 legnagyobb titok a pasikról, amit egy nő még csak nem is sejt

Most kiderül, mi az, amit sokan csak névtelenül mernének felfedni!

Olvasd el!

Így előzd meg azt, hogy elmaszatolódjon a sminked a nap folyamán

Ha te is mindig hadilábon állsz a sminked tartósságával, akkor eláruljuk, hogyan tedd hosszantartóvá.

Ahogy minden évszaknak, úgy a tavasznak is megvan a kötelező „check listája”, ha az autónkról van szó. A tavaszi autóellenőrzés nem elhanyagolandó, ugyanis nem is olyan távoli téli hónapok bizony nyomot hagyhattak a kocsin. A nagyobb kellemetlenségeket pedig jobb megelőzni, mint utólag javítani. Az ALD Automotive | LeasePlan segítségével összegyűjtöttük, mit érdemes leellenőriztetnünk, lecserélnünk, illetve kitisztíttatnunk az autónkban még a tartós meleg beköszönése előtt.

Tavaszi autóellenőrzés: ablaktörlő és szélvédőmosó

A téli időszak megviseli az ablaktörlő lapátokat, hiszen a hidegben a gumi könnyen kiszárad és megtörik. A tavaszi autóellenőrzés során érdemes lecserélni a kopott lapátokat, hogy biztonságosan kilássunk az autóból és hogy élvezhessük a tavaszi kilátást. Ehhez nagyban hozzájárul az évszaknak megfelelő típusú szélvédőmosó folyadék – például jelentős különbséget jelent, ha a mosófolyadék oldja a szerves anyagokat, például a bogarakat a szélvédőn. Sem az ablaktörlőből, sem a lemosó folyadékból nem érdemes a legolcsóbbat választani. Utóbbival gyorsabban kophat a gumi, ami előbb-utóbb megkarcolhatja az üveget.

Klímarendszer átnézése a tavaszi autóellenőrzés fontos része

A nyári szezonban áldás a klíma, és ilyenkor előszeretettel is használjuk ki a rendszer teljes teljesítményét – bejuttatva mindent az utastérbe, ami addig esetleg az autó mélyén lapult. Éppen ezért a tavaszi autóellenőrzés során, még mielőtt elkezdődik a klímaszezon, érdemes alaposan áttisztítani a rendszert.

A légkondit a nyári melegtől függetlenül, ilyenkor is érdemes bizonyos időközönként bekapcsolni, hogy a klímagáz a vele együtt mozgó olajjal rendszeresen átkenje a rendszer tömítéseit, így azok ne száradjanak ki és essenek szét. A gáz szintjét szintén érdemes még a kánikula előtt ellenőriztetni. A szezonban sokszor heteket kell várni arra, hogy egy szakember utántöltse a hűtőközeget.

Női vezetőként egy férfias iparágban - Kővágó-Laky Andrea, a Ford ügyvezetője

Az akkumulátor állapotát tavasszal is érdemes megnézni

A hideg idő és a fagyok megviselhetik az akkumulátort. Különösen, ha a téli hónapokban jellemzően nem használjuk annyit az autót, mint amennyit tavasszal és nyáron. Azért, hogy biztosan ne a hétvégi túrán kelljen a lemerült akkumulátorral és a gyorsindítással bajlódnunk, ellenőriztessük szakemberrel az akkumulátor állapotát a szezon elején még a tavaszi autóellenőrzés során.

Folyadékok utántöltése kötelező

Evidens feladatnak tűnhet, mégis gyakran megfeledkezünk arról, hogy utántöltsük az autónk megfelelő működéséhez szükséges folyadékokat. Mielőtt hosszabb útra – netán külföldre – indulunk, ezek pótlását semmiképpen ne hagyjuk ki. Ne feledkezzünk meg a fék- és hűtőfolyadékokról, a motorolajról és a szélvédőmosó folyadékról sem a tavaszi autóellenőrzés alkalmával.

HA KÍVÁNCSI VAGY RÁ, HOGY MÉG MIT NÉZHETSZ ÁT AZ AUTÓDON TAVASSZAL, AKKOR A DRIVE ME BABY-RE KATTINTVA MEGTALÁLSZ MÉG HÁROM MÁSIK FONTOS TERÜLETET!

forrás: CHUTTERSNAP/Unsplash

Videók

Életmód

Felejtsd el a sablonos ötleteket, itt a nagy tavaszi-nyári bakancslistád: 10 dolog, amit meg kell tenned az elkövetkező hónapokban

Az idei tavasz és nyár biztosan nem lesz könnyen felejthető, ha megfogadod tippjeinket!

Promóciók

Ennek a krémnek köszönhetően nem lesz többé szükséged púderre és korrektorra

Minden reggel mérgelődsz, hogyan tudnád elrejteni az arcodon lévő bőrhibákat? Gondolkoztál már azon valaha, hogy milyen ...

Promóciók

A divat mint tükör: az Answear saját divatbemutatóval nyitja az SS26 szezont

2026. március 25-én a divat olyan térbe érkezett, ahol a design és a művészet az uralkodó. Az Answear divat webáruház a ...
Kép
Sztárok

Bevállalták! Sztárok legőrületesebb, legviccesebb vagy épp legkülönlegesebb reklámjai

Ezek a videók nem véletlenül olyan emlékezetesek!

Kép
Szépség

Így előzd meg azt, hogy elmaszatolódjon a sminked a nap folyamán

Ha te is mindig hadilábon állsz a sminked tartósságával, akkor eláruljuk, hogyan tedd hosszantartóvá.

Kép
Életmód

Heti horoszkóp április 6-12.: az Ikrek kilépnek a komfortzónájukból, az Skorpióknak ismeretlen helyzetben kell boldogulniuk

Az előtted álló héten is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!

Kép
Életmód

Napi horoszkóp április 5.: a Szüzek heroikusan küzdenek egy bizonyos cél eléréséért, a Bakoknak régi vágyuk teljesül

A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!

Kép
Életmód

10 érdekesség a női orgazmusról, amit kevesen tudnak

Meglepő, de tényleg nagyon keveset tudunk a nők orgazmusáról!

Kép
Életmód

4 csillagjegy, akinek húsvét után megváltozik az élete

A változás most nem ellenség, hanem a legjobb dolog, ami csak megtörténhet veled.