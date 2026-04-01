Ezt a 4 dolgot ellenőriztesd az autódon tavasszal, ha még nem tetted

Tavaszi autóellenőrzés: ablaktörlő és szélvédőmosó

A téli időszak megviseli az ablaktörlő lapátokat, hiszen a hidegben a gumi könnyen kiszárad és megtörik. A tavaszi autóellenőrzés során érdemes lecserélni a kopott lapátokat, hogy biztonságosan kilássunk az autóból és hogy élvezhessük a tavaszi kilátást. Ehhez nagyban hozzájárul az évszaknak megfelelő típusú szélvédőmosó folyadék – például jelentős különbséget jelent, ha a mosófolyadék oldja a szerves anyagokat, például a bogarakat a szélvédőn. Sem az ablaktörlőből, sem a lemosó folyadékból nem érdemes a legolcsóbbat választani. Utóbbival gyorsabban kophat a gumi, ami előbb-utóbb megkarcolhatja az üveget.

Klímarendszer átnézése a tavaszi autóellenőrzés fontos része

A nyári szezonban áldás a klíma, és ilyenkor előszeretettel is használjuk ki a rendszer teljes teljesítményét – bejuttatva mindent az utastérbe, ami addig esetleg az autó mélyén lapult. Éppen ezért a tavaszi autóellenőrzés során, még mielőtt elkezdődik a klímaszezon, érdemes alaposan áttisztítani a rendszert.

A légkondit a nyári melegtől függetlenül, ilyenkor is érdemes bizonyos időközönként bekapcsolni, hogy a klímagáz a vele együtt mozgó olajjal rendszeresen átkenje a rendszer tömítéseit, így azok ne száradjanak ki és essenek szét. A gáz szintjét szintén érdemes még a kánikula előtt ellenőriztetni. A szezonban sokszor heteket kell várni arra, hogy egy szakember utántöltse a hűtőközeget.

Az akkumulátor állapotát tavasszal is érdemes megnézni

A hideg idő és a fagyok megviselhetik az akkumulátort. Különösen, ha a téli hónapokban jellemzően nem használjuk annyit az autót, mint amennyit tavasszal és nyáron. Azért, hogy biztosan ne a hétvégi túrán kelljen a lemerült akkumulátorral és a gyorsindítással bajlódnunk, ellenőriztessük szakemberrel az akkumulátor állapotát a szezon elején még a tavaszi autóellenőrzés során.

Folyadékok utántöltése kötelező

Evidens feladatnak tűnhet, mégis gyakran megfeledkezünk arról, hogy utántöltsük az autónk megfelelő működéséhez szükséges folyadékokat. Mielőtt hosszabb útra – netán külföldre – indulunk, ezek pótlását semmiképpen ne hagyjuk ki. Ne feledkezzünk meg a fék- és hűtőfolyadékokról, a motorolajról és a szélvédőmosó folyadékról sem a tavaszi autóellenőrzés alkalmával.

forrás: CHUTTERSNAP/Unsplash