6 dolog, ami miatt egy pasi azonnal elveszti az érdeklődését, hiába jössz be neki

Megvolt a nagy belépő, jól állt a kedvenc farmered, és a pasi élőben is hozta azt, amit a profilképei ígértek. Valahogy minden klappolt a randin, gondoltad te. Aztán valahogy mégsem lett folytatás. Ilyenkor könnyű visszapörgetni az egész estét, és azon agyalni, vajon melyik mondatnál ment el a kedve a második felvonástól. Nagy igazság, hogy a vonzalom önmagában nem garantálja, hogy összeilletek, és az ő szándékai is sokat számítanak. Ráadásul jó tudni, hogy akadnak olyan szokások, amelyek megnehezítik az ismerkedést, és egy pasi kedvét elveheti a folytatástól. De mi az a pár dolog, amitől elveszítik az érdeklődést? Utánajártunk!

1. A randi észrevétlenül az egyszemélyes podcasteddé válik

Elmeséled a munkahelyi káoszt, a legutóbbi nyaralásodat, majd azt is, miért nem beszéltek már a volt lakótársaddal. Közben ő nagyjából háromszor jut szóhoz, ebből egyszer azért, mert rendeltek. A lelkes sztorizás tök jó, de ha minden történet után azonnal elindul a következő, a másik könnyen statisztának érezheti magát a saját randiján. A kölcsönös érdeklődéshez az is hozzátartozik, hogy visszakérdezel, és hagyod, hogy az ő válasza alakítsa a beszélgetést. Egy jó kapcsolódó kérdés sokkal többet adhat az estéhez, mint még egy gondosan bekészített, vicces sztori.

„Bejött a lány, és jók voltak a sztorijai, de egy óra után semmit nem tudott rólam. Én róla mindent. Úgy mentem haza, mintha meghallgattam volna egy bemutatkozó előadást.”





2. A telefonod több figyelmet kap, mint ő

Egy gyors üzenet a barátnődnek, hogy minden ok, teljesen érthető. Ha viszont beszélgetés közben rendszeresen felvillan a kijelző, te pedig már nyúlsz is érte, nehéz elhinni, hogy igazán ott szeretnél lenni. Különösen kellemetlen, amikor a másik épp mesél valamit, és a története közepén kell versenybe szállnia egy Instagram-értesítéssel. A telefon félretétele egyszerű módja annak, hogy éreztesd: érdekel, amit mond. Ha pedig tényleg fontos hívást vársz, egy rövid magyarázat megspórolhat jó pár félreértést.

Dani, 25: „Amikor harmadszor nézett rá a telefonjára, már azon gondolkodtam, hogy unatkozik-e. Nem akartam a következő randin is végig azon izgulni, mikor lesz érdekesebb nálam a következő értesítés. Nem találkoztunk többet.”

3. Az exed is kap egy széket az asztalnál

A korábbi kapcsolataid az életed részei, szóval nem kell úgy tenned, mintha a randizás gondolata tegnap jutott volna először eszedbe. De ha minden témáról a volt pasid ugrik be, az új ismeretségnek alig marad helye. Az állandó összehasonlítgatás különösen fárasztó lehet: senki nem szeretne egy olyan versenyen indulni, amelynek a másik résztvevője fizikailag jelen sincs. Ha szóba kerül a múlt, nyugodtan beszélhetsz róla, aztán érdemes visszatérni ahhoz az emberhez, aki ténylegesen veled ül.

Ádám, 31: „Nem zavart, hogy mesélt az előző kapcsolatáról, de szerintem egy, max két említés bőven elég. Egyértelmű jele annak, hogy nincs túl az exén...”

4. Vele cuki vagy, mindenki mással lekezelő

Mosolyogsz rá, nevetsz a poénjain, aztán olyan hangnemben szólsz ahhoz a nőhöz, aki rálépett a lábadra a mosdóba menet, amitől az egész asztal körül megfagy a levegő. Az, ahogyan másokhoz viszonyulsz, ugyanúgy része a rólad kialakuló képnek, mint az, mennyire vagytok egy hullámhosszon. Egy ilyesmi szitut, vagy egy rossz rendelést természetesen szóvá tehetsz, de a határozottsághoz nem jár kötelezően szemforgatás és megalázó megjegyzés.

Bence, 29: „Volt egy lány, akit nagyon vonzónak találtam, de amikor lekezelően beszélt a pincérrel, teljesen kizökkentem. Utána már azon gondolkodtam, velem mikor beszélne ugyanígy.”

5. A flörtös cukkolásból folyamatos oltogatás lesz

Egy kis csipkelődés szuperül működhet, ha mindketten élvezitek. Csakhogy az első randin még nem feltétlenül tudod, mi az, amin a másik felszabadultan nevet, és mi az, ami rosszul érinti. A munkájára, ruhájára vagy hobbijára tett megjegyzések könnyen elveszíthetik a flörtös élüket, ha egyik követi a másikat. Különösen akkor, ha jelzi, hogy ez neki sok, te pedig elintézed annyival, hogy „jaj, csak vicceltem”. A közös nevetéstől közelebb kerülhettek egymáshoz; attól, hogy valaki folyton a poén céltáblája, jóval kevésbé.

Marci, 24: „Bírom, ha egy lány cukkol, én is szoktam. De amikor a cipőmtől a munkámig mindenre jutott egy beszólás, már nem tudtam eldönteni, egyáltalán tetszik-e neki bármi bennem.”

6. Kíváncsiskodás helyett felvételizteted

Mivel foglalkozik, milyen kapcsolatot keres, szeretne-e egyszer gyereket: teljesen jogos, ha érdekelnek ezek. A hangulat akkor tud félremenni, amikor a válaszai után már érkezik is a következő ellenőrző kérdés, közben pedig szinte hallani, ahogy fejben pipálod a listádat. A kérdésektől még lehet könnyed és személyes egy beszélgetés, főleg, ha te is megosztod a saját gondolataidat, és hagyod kibontakozni a válaszokat. Abból például, hogy mi lelkesíti mostanában, többet megtudhatsz róla, mint tíz egymás után ledarált adatból.

Kristóf, 33: „Örülök, ha valaki tudja, mit szeretne, de ha sorra jönnek ezek a jövőt érintő kérdések, az olyan, mint valami állásinterjú.”

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